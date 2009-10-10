ATi Radeon HD 5770 159$'lık etiket fiyatıyla satışa sunulacak

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13 Ekim'de satışa sunulacak DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5700 serisi için geri sayım devam ediyor. Salı günü yapılacak global lansmanı takiben satışa sunulacak Radeon HD 5700 serisinin tepe modeli olması beklenen Radeon HD 5770, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunu temel alıyor ve resmi dökümanlara göre 1.36 TeraFLOP'luk işlem gücü vaat ediyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan Radeon HD 5770, 1GB GDDR5 bellekle geliyor. Grafik işlemci hızı 850MHz, bellek çalışma frekansı ise 4800MHz olarak belirlenen DirectX 11 destekli ekran kartı için üretici firmaların özel tasarımlı çözümler üzerinde çalıştığı ve fabrika çıkışı hız aşırtma modellerin de resmi lansmanı takiben önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.

Radeon HD 5800 serisi ile tanıtılan Eyefinity teknolojisine de destek sunan Radeon HD 5770, bekleme durumunda 18 Watt, yük altında ise 108 Watt güç çekiyor. Crossfire X teknolojisi ile çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan ayrıca UVD 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunan Radeın HD 5770, Radeon HD 5800 serisiyle başlayan Batmobile tasarımını sürdürüyor.

512MB GDDR5 bellekli versiyonu da bulunan Radeon HD 5750'den farklı olarak sadece 1GB GDDR5 seçeneği ile satışa sunulacak Radeon HD 5770 için tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatı 159$.