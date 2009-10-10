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ATi Radeon HD 5770 159$'lık etiket fiyatıyla satışa sunulacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
28,7b
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44
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5770 159$'lık etiket fiyatıyla satışa sunulacak
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13 Ekim'de satışa sunulacak DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5700 serisi için geri sayım devam ediyor. Salı günü yapılacak global lansmanı takiben satışa sunulacak Radeon HD 5700 serisinin tepe modeli olması beklenen Radeon HD 5770, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunu temel alıyor ve resmi dökümanlara göre 1.36 TeraFLOP'luk işlem gücü vaat ediyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan Radeon HD 5770, 1GB GDDR5 bellekle geliyor. Grafik işlemci hızı 850MHz, bellek çalışma frekansı ise 4800MHz olarak belirlenen DirectX 11 destekli ekran kartı için üretici firmaların özel tasarımlı çözümler üzerinde çalıştığı ve fabrika çıkışı hız aşırtma modellerin de resmi lansmanı takiben önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.

Radeon HD 5800 serisi ile tanıtılan Eyefinity teknolojisine de destek sunan Radeon HD 5770, bekleme durumunda 18 Watt, yük altında ise 108 Watt güç çekiyor. Crossfire X teknolojisi ile çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan ayrıca UVD 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunan Radeın HD 5770, Radeon HD 5800 serisiyle başlayan Batmobile tasarımını sürdürüyor.

512MB GDDR5 bellekli versiyonu da bulunan Radeon HD 5750'den farklı olarak sadece 1GB GDDR5 seçeneği ile satışa sunulacak Radeon HD 5770 için tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatı 159$.


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cihandark 10 yıl
Arkadaşlar Ben 128 Bit Şakamı Bu Demiştim Bir Önceki Yazımda Buna Binayen Sataşan Arkadaşların Bellek Miktarından Ziyade Oyunlardaki Başarımın Bellek Veriyolu (Bit Dediğimiz Olay) Genişliği ile Paralel Gittiğini Kendilerine Hatırlatmak istiyorum. Ha Bunu Ben Söylemiyorum Bunu Bu işten Az Buçuk Anlayan Herkes Bilir. Çünki Bellek Miktarının Arttırımından Ziyade İletişimin Hızlanması Yani Bellek Veriyolunun Genişliği Aktarımı iki Katı Hızlandırdığından Oyunlarda Daha iyi Performans Alırız.E Tabiki Beni Eleştiren Arkadaşlar Zamanında ''Amca 512Mb Ekran Kartım Var 80Tl'ye Aldıydım ama Oyunları Çalıştırmıyor'' Dedikleri için Bana Sataşıyorlar :P
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simplethinks 10 yıl
Soğutucu güzel kart hikaye
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sagopakey78 10 yıl
önmli olan sadece bellek arabirimi değil,gddr5 bellek aradaki farkı kapatıyor ama bazıları hala anlamamamkta ısrarlı.
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Father Torque 10 yıl
Çakal satıcılar ramlerden sonra yakında milleti bellek arabirimiyle keklemeye başlarsa hiç şaşırmam:
-Birader, bırak onu, o 128bit bak burda 256bit olanı var, az daha pahalı ama daha hızlı
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cihandark 10 yıl
Bu Kart 128 Bit Mi Şakamı Bu :)
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OlcaytoHun 10 yıl
Bu kartın ilk söylenen fiyatı, 190-199 dolar değil miydi? Öyleyse, 159 dolar gayet iyi bir fiyat olmuyor muydu? Niye bu kadar yerden yere vurdunuz bu kartı anlamadım. Hemen burun kıvırmayalım. Bu kart, farkını DirectX 11 ile gösterecektir diye düşünüyorum. Ayrıca fiyatı da biraz daha düşeri En azından 150 dolar altına düşer.
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cobi 10 yıl
hd 4890'ın bellekeri kırpılmış,güç tüketimi düşürülmüş ve fiyatı uçurulmuş hali
dx 10 ile dx 10.1 arasında %20 performans farkı oluyordu bu kartta dx 11 sayesinde oyunlarda yeterli performans gösterebilir (grafiksel anlamda çok çok sıçrama olmayacağını varsayarsak zira grid bile hala dx 9 )
ama yeni kartların hepsi çok pahalı fiyatların düşmesini beklemek gerek.
yinede hd 5770 1120 işlemcili felan olmalıydı hep öyle birşey ümid etmiştim.
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mamad 10 yıl
76.8GB/sn bellek bant genişliği ile bu kart benim için pek de bir anlam taşımıyor. Bu değerin hd4850 için bile yetersiz olduğunu düşünürsek ve bu kartın direk olara hd4870'İn yerini alacağını da göz önüne alırsak, çıkarılacak tek sonuç:

ATI DX11'İ PAZARLIYOR! PERFORMANS HİKAYE!
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NemesisR3 10 yıl
120 den fazla olmamalı bence, eminim yeni nesil nvidia ekran kartları çıkınca 100 dolar civarına çekeceklerdir
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Light_Velocity 10 yıl
İyi de bu haber bu kart için 128bit diyor, deveyükü 256bit?
deveyuku.com/...
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buraoca2 10 yıl
İşlem gücü çok yüksek fakat; 4870'i yakalayamıyor. Büyük ihtimal 128 Bit yüzünden. En azından 192 bit vb. bitle gelseydi; performansı çok daha iyi olabilirdi. Neyse bakalım; bu kartın hızaştırma performansını merak ediyorum(Gerçi bit değeri hızaştırma performansınından elde edecek değerleri törpüler gibi geliyor)...
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XivA 10 yıl
108 watt ürkütücü geldi bana. az daha beklenip 5850 daha iyi olur.
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