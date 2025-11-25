Giriş
    Amazon, dünyanın en hızlı uydu anteni Leo Ultra’yı tanıttı

    Amazon, işletmeler için geliştirdiği Leo Ultra anteniyle 1 Gbps’ye varan hız sunuyor. Amazon Leo, Starlink’e ciddi bir uydu internet alternatifi olarak öne çıkıyor.

    Amazon, dünyanın en hızlı uydu anteni Leo Ultra’yı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Amazon, uydu interneti pazarında Starlink’e rakip olacak Leo Ultra adlı yeni antenini duyurdu. Şirketin açıklamasına göre bu anten, öncelikle işletmeler ve devlet kurumları için tasarlandı ve 2026 yılında planlanan ticari lansmandan önce özel bir ön izleme sürecine girecek. Fiyat ve erişim detayları henüz açıklanmadı ancak 20x30 inç boyutlarındaki tasarım ve teknik özellikleri ilk kez gün yüzüne çıktı.

    1 Gbps indirme hızı sunacak

    Amazon, dünyanın en hızlı uydu anteni Leo Ultra’yı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Amazon, Leo Ultra’yı “üretimdeki en hızlı müşteri terminali” olarak tanımlıyor. Anten, eş zamanlı olarak 1 Gbps indirme ve 400 Mbps yükleme hızları sunabiliyor. Ayrıca, özel ağ hizmetleri ve Amazon Web Services (AWS) ile doğrudan bağlantı imkanı da sağlıyor. Daha küçük modeller olan 11 inçlik Pro anten 400 Mbps’ye kadar indirme hızı sunarken, 7 inçlik Nano anten 100 Mbps’ye kadar bağlantı sağlayabiliyor.

    Karşılaştırma açısından SpaceX’in Starlink Performance Kit’i şu anda maksimum 400 Mbps indirme hızı sunabiliyor. Bu, Amazon’un Leo Ultra’sının neredeyse yarısı kadar. Starlink’in V3 uydusu ise toplam 1 Tbps indirme kapasitesine sahip olacak ve önümüzdeki yıl gigabit hızları kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.

    Amazon’un Leo Ultra anteni, sunduğu ek bant genişliği ve özel ağ hizmetleri ile eski nesil, Starlink öncesi uydu internet sistemlerine kıyasla önemli bir avantaj sağlıyor. UC San Diego ve Maryland Üniversitesi araştırmacıları, şifrelenmemiş GEO uydu bağlantılarında ciddi güvenlik açıkları tespit etmiş, VoIP çağrıları, SMS mesajları, giriş bilgileri ve kurumsal e-postalara erişilebildiğini raporlamıştı. Leo Ultra, bu tür güvenlik risklerini azaltarak işletmelere daha güvenli bir bağlantı imkanı sunmayı hedefliyor.

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

