Amazon, dünyanın en hızlı uydu anteni Leo Ultra’yı tanıttı

1 Gbps indirme hızı sunacak
Karşılaştırma açısından SpaceX’in Starlink Performance Kit’i şu anda maksimum 400 Mbps indirme hızı sunabiliyor. Bu, Amazon’un Leo Ultra’sının neredeyse yarısı kadar. Starlink’in V3 uydusu ise toplam 1 Tbps indirme kapasitesine sahip olacak ve önümüzdeki yıl gigabit hızları kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.
Amazon'un Leo Ultra anteni, sunduğu ek bant genişliği ve özel ağ hizmetleri ile eski nesil, Starlink öncesi uydu internet sistemlerine kıyasla önemli bir avantaj sağlıyor. UC San Diego ve Maryland Üniversitesi araştırmacıları, şifrelenmemiş GEO uydu bağlantılarında ciddi güvenlik açıkları tespit etmiş, VoIP çağrıları, SMS mesajları, giriş bilgileri ve kurumsal e-postalara erişilebildiğini raporlamıştı. Leo Ultra, bu tür güvenlik risklerini azaltarak işletmelere daha güvenli bir bağlantı imkanı sunmayı hedefliyor.