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Axle Radeon HD 5970 modelini lanse etti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Axle Radeon HD 5970 modelini lanse etti
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DirectX 10.1 destekli GeForce GT240 modelini kısa bir süre önce duyuran Axle, yüksek performans segmenti için hazırladığı ATi Radeon HD 5970 temelli yeni amiral gemisini tanıttı. AMD tarafından gezegenin en hızlı grafik kartı olarak lanse edilen ATi Radeon HD 5970 modelini baz alan yeni ekran kartında, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun çiftine yer veriliyor.

Grafik işlem birimleri 725MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine, 3200x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 4.64 TeraFLOP seviyesindeki yüksek işlem gücüyle dikkat çeken çift grafik işlemcili kartının yük altında 294 Watt, bekleme durumunda ise 42 Watt güç çektiği açıklandı.

Saat hızları ve tasarım özellikleriyle ATi'nin referans tasarımını takip eden yeni model, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yeteneğine de sahip. Destek veren anakartlarda Quad Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan Axle Radeon HD 5970'te görüntü aktarımı için iki adet DVI ve bir adet te Mini DisplaPort konnektörü kullanılıyor.

Önümüzdeki günlede raflardaki yerini alması beklenen Axle Radeon HD 5970'in fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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yc#1 10 yıl
İlk çıkan referans ürünlerini ATI ve Nvidia ürettirip firmalara dağıtıyor. Onlar da etiketlerini yapıştırıp kutulamayı yapıyorlar. İlerleyen zamanlarda özelleştirilmiş modeller çıktığında üreticiler kendilerine özgün soğutucu ve baskılı devre tasarımlarıyla farklı kartlar üretmeye başlıyorlar.
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syler23 10 yıl
arkadaşlar yanlış biliyorsam söyleyin kart üreticileri sadece atiden yada nvidiadan chipleri alıp takmıyorlarmı kartın üzerine??? yoksa ati veya nvidia kartı soğutucusuyla hazır yollayıp neden başka firmalara sattırsınki??
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DnR 10 yıl
üstünde çıkartma olmayan kartı tercih ederdim. Club 3D gibi onun kartı daha bir sade.
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Trecc11 10 yıl
kartın üzerine daha kaslı bi resim yapılabilirmiş


birde kartın üzerindeki hd5970 yazısı bi garip duruyor yada ben öyle görüyorum..
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mikoli88 10 yıl
kart üzerindeki resim daha iyi olabilirmiş.
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sahafiec 10 yıl
anlaşılan 5970 üretmeyen kalmayacak, üreticiler tarafından da talep yüksek bu karta.
herkez pastadan payını kapmaya çalışıyor.
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IgorStravinsky 10 yıl
Ne güzel, bi soğutucuya yapıştırıcı ekle al sana yeni kart.
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