Axle Radeon HD 5970 modelini lanse etti

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DirectX 10.1 destekli GeForce GT240 modelini kısa bir süre önce duyuran Axle, yüksek performans segmenti için hazırladığı ATi Radeon HD 5970 temelli yeni amiral gemisini tanıttı. AMD tarafından gezegenin en hızlı grafik kartı olarak lanse edilen ATi Radeon HD 5970 modelini baz alan yeni ekran kartında, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun çiftine yer veriliyor.

Grafik işlem birimleri 725MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine, 3200x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 4.64 TeraFLOP seviyesindeki yüksek işlem gücüyle dikkat çeken çift grafik işlemcili kartının yük altında 294 Watt, bekleme durumunda ise 42 Watt güç çektiği açıklandı.

Saat hızları ve tasarım özellikleriyle ATi'nin referans tasarımını takip eden yeni model, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yeteneğine de sahip. Destek veren anakartlarda Quad Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan Axle Radeon HD 5970'te görüntü aktarımı için iki adet DVI ve bir adet te Mini DisplaPort konnektörü kullanılıyor.

Önümüzdeki günlede raflardaki yerini alması beklenen Axle Radeon HD 5970'in fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.