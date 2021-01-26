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    Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı

    22 dk.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Richard Branson'ın uzay şirketi Virgin Orbit, ilk kez yörüngeye ulaştı. Boeing 747 uçağı üzerinden küçük bir roket fırlatan şirket çok önemli bir başarıya imza attı.

    Richard Branson'ın uzay şirketlerinden birisi olan Virgin Orbit, bugün ilk kez yörüngeye ulaştı. Bir Boeing 747 uçağı üzerinden küçük bir roket fırlatan şirket, 10 farklı küp uyduyu başarıyla yörüngeye taşıyarak sektörde çok önemli bir adım attı.

    Güney Kaliforniya'da gerçekleştirilen test uçuşunda, Virgin Orbit'in 21 metre uzunluğundaki roketi LauncherOne, yaklaşık 10,7 kilometre yükseklikten serbest bırakıldı.



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