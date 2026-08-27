Xiaomi'nin elektrikli otomobilleri sonunda Avrupa'ya geliyor: Tarih netleşti

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devinin otomotiv iştiraki Xiaomi Auto, ilk uluslararası web sitesini ve İngilizce sosyal medya hesaplarını kullanıma açarak küresel pazara yönelik önemli bir adım attı. Web sitesinin ana sayfasında yer alan "2027'de resmen Avrupa'da" (Officially coming to Europe in 2027) ifadesi, şirketin daha önce açıkladığı Avrupa pazarına giriş hedefini bir kez daha doğruluyor.

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Sitede henüz fiyatlar, araç konfigüratörü veya ön sipariş süreci aktif edilmiş değil. Ancak şirket, Avrupa pazarındaki satış ağını kurmak için potansiyel bayiler ve distribütörler için resmi bir başvuru kanalı açmış durumda. Bu hamle Xiaomi'nin Avrupa'da doğrudan satış yerine yerel distribütörlerle iş birliği yaparak ilerlemeyi planladığını gösteriyor.

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Hedef 2027 yılı

Xiaomi Başkanı Lu Weibing, Mayıs ayında yaptığı açıklamada şirketin otomotiv alanındaki uluslararası genişlemesinin 2027'nin üçüncü veya dördüncü çeyreğinde başlamasının planlandığını belirtmişti. Yeni web sitesinde ise çeyrek bilgisine yer verilmeden Avrupa'ya giriş için doğrudan 2027 yılı işaret ediliyor.

Kısacası, merakla beklenen Xiaomi elektrikli otomobillerinin Avrupa'da resmi olarak satışa sunulması için en az bir yıl daha beklemek gerekecek. Şirketin öncelikle gelişmiş pazarları, orta-üst segmenti ve İngiltere ile İrlanda gibi sağdan direksiyonlu ülkeleri hedeflemesi ise Birleşik Krallık'ın Avrupa’daki ilk pazarlardan biri olabileceğini gösteriyor.

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Modeller belirsiz

Xiaomi, Avrupa'da satışlara hangi ülkelerde başlayacağını ve hangi modelleri sunacağını henüz açıklamadı. Web sitesinde Xiaomi SU7, SU7 Ultra, YU7 GT, Sky Nomad ve Vision Gran Turismo gibi modeller ve projeler sergilense de bunların hangilerinin Avrupa’da satışa sunulacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Tam Boyutta Gör Şirketin Çin'de ulaştığı güçlü operasyonel yapı markanın küresel açılımı için sağlam bir temel oluştursa da, Avrupa pazarına açılmak homologasyon, servis ağının kurulması ve yerel destek hizmetlerinin oluşturulması gibi zorlu süreçleri de beraberinde getirecek. Şimdilik bu yeni web sitesi Xiaomi'nin Avrupa'ya yönelik bir marka vitrini niteliğinde. Fiyatların açıklanması ve siparişlerin açılmasıyla birlikte ise markanın Avrupa pazarındaki gerçek sınavı başlamış olacak.

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