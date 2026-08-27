Xiaomi'nin elektrikli otomobilleri sonunda Avrupa'ya geliyor: Tarih netleşti

Sitede henüz fiyatlar, araç konfigüratörü veya ön sipariş süreci aktif edilmiş değil. Ancak şirket, Avrupa pazarındaki satış ağını kurmak için potansiyel bayiler ve distribütörler için resmi bir başvuru kanalı açmış durumda. Bu hamle Xiaomi'nin Avrupa'da doğrudan satış yerine yerel distribütörlerle iş birliği yaparak ilerlemeyi planladığını gösteriyor.
Hedef 2027 yılı
Xiaomi Başkanı Lu Weibing, Mayıs ayında yaptığı açıklamada şirketin otomotiv alanındaki uluslararası genişlemesinin 2027'nin üçüncü veya dördüncü çeyreğinde başlamasının planlandığını belirtmişti. Yeni web sitesinde ise çeyrek bilgisine yer verilmeden Avrupa'ya giriş için doğrudan 2027 yılı işaret ediliyor.
Kısacası, merakla beklenen Xiaomi elektrikli otomobillerinin Avrupa'da resmi olarak satışa sunulması için en az bir yıl daha beklemek gerekecek. Şirketin öncelikle gelişmiş pazarları, orta-üst segmenti ve İngiltere ile İrlanda gibi sağdan direksiyonlu ülkeleri hedeflemesi ise Birleşik Krallık'ın Avrupa’daki ilk pazarlardan biri olabileceğini gösteriyor.
Modeller belirsiz
Xiaomi, Avrupa'da satışlara hangi ülkelerde başlayacağını ve hangi modelleri sunacağını henüz açıklamadı. Web sitesinde Xiaomi SU7, SU7 Ultra, YU7 GT, Sky Nomad ve Vision Gran Turismo gibi modeller ve projeler sergilense de bunların hangilerinin Avrupa’da satışa sunulacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.Kaynakça https://www.xiaomiauto.com/global https://x.com/xiaomiauto_ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim