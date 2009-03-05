CeBIT Özel: Nvidia, Ion platformunda kullanılan yonga setini Donanım Haber'e verdi

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Alanında dünyanın en büyük fuarı olarak nitelendirilen ve Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 etkinliğinden bildirdiğimiz haber ve videolarımızın daha fazlası yolda. Gün içerisinde çok sayıda firma ile birebire görüşmeler yapıyor ve elimize ulaşan bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Fuar dahilinde ziyaret ettiğimiz standlardan biri de sektör devi isimlerden Nvidia oldu.

Nvidia ile görüşmemizde firmanın üst düzey yöneticileriyle sohbet fırsatı bulduk ve bazı bilgiler edindik. Video olarak yayınayacağımız bu bilgiler, firmanın geleceğine ışık tutması açısından oldukça önemli. Fuar kapanış saatinden sonra da bize özel zaman ayıran ve görüşme odasında standart basın sohbetlerinden farklı olarak uzun uzun konuşma fırsatı sağlayan Nvidia yöneticileri, Ion platformuna güç veren GeForcde 9400M yongasının bir örneğini de bizle paylaştılar çünkü yayımladığımız bir Ion haberi geçtiğimiz günlerde Nvidia'nın iç dökümanlarına girerek referans kaynak olmayı başardı.