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CeBIT Özel: Nvidia, Ion platformunda kullanılan yonga setini Donanım Haber'e verdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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CeBIT Özel: Nvidia, Ion platformunda kullanılan yonga setini Donanım Haber'e verdi
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Alanında dünyanın en büyük fuarı olarak nitelendirilen ve Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 etkinliğinden bildirdiğimiz haber ve videolarımızın daha fazlası yolda. Gün içerisinde çok sayıda firma ile birebire görüşmeler yapıyor ve elimize ulaşan bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Fuar dahilinde ziyaret ettiğimiz standlardan biri de sektör devi isimlerden Nvidia oldu.

Nvidia ile görüşmemizde firmanın üst düzey yöneticileriyle sohbet fırsatı bulduk ve bazı bilgiler edindik. Video olarak yayınayacağımız bu bilgiler, firmanın geleceğine ışık tutması açısından oldukça önemli. Fuar kapanış saatinden sonra da bize özel zaman ayıran ve görüşme odasında standart basın sohbetlerinden farklı olarak uzun uzun konuşma fırsatı sağlayan Nvidia yöneticileri, Ion platformuna güç veren GeForcde 9400M yongasının bir örneğini de bizle paylaştılar çünkü yayımladığımız bir Ion haberi geçtiğimiz günlerde Nvidia'nın iç dökümanlarına girerek referans kaynak olmayı başardı.


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husNUKE 10 yıl
tebrik ederim, DH bir numara
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gordon01 10 yıl
güzel anahtarlık olur bundan
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lastingend 10 yıl
tebrikler DH.
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rmemis 10 yıl
Allah nazardan saklasın.
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ramiX 10 yıl
brova DH supersiniz
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iscanthere 10 yıl
forza DH
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Promity 10 yıl
D.H TR yi aştı artık bakarsınız bundan sonra ürünler yurtdışından önce bize gelir ehh:)
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ugacomtr 10 yıl
benim n95e taksam ion95im olur :P
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ellerimkirli 10 yıl
Referans haber ha :)
Tebrikler.
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evo_tr 10 yıl
tebrikler
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Ahmet_Amet 10 yıl
Tebrikler bunlardan sizin sayenizde haberdar oluyoruz...
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thedevilhimveryself 10 yıl
TEBRİKLER .........
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Vuze 10 yıl
çok iyi nedenebilirki
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max975 10 yıl
ne miş bakalım anlarız...
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