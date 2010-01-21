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Club3D mini-bilgisayarlar için hazırladığı PCIe x1 uyumlu Radeon HD 4350 modelini satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Club3D mini-bilgisayarlar için hazırladığı PCIe x1 uyumlu Radeon HD 4350 modelini satışa sundu
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Club3D oturma odalarını hedef alan çoklu ortam odaklı mini-bilgisayarlar için PCIe x1 ara birimini kullanan yeni bir ekran kartı hazırladı. Düşük profilli baskılı devre tasarımı ve pasif soğutucusuyla dikkat çeken Radeon HD 4350 tabanlı yeni model, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV710 GPU'sunu kullanıyor. 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartına 512MB DDR2 bellek eşlik ediyor. Grafik işlem birimi 600MHz, bellekleri ise 800MHz'de görev yapan ekran kartı, yüksek tanımlı video hızlandırma desteğiyle geliyor.

DirectX 10.1 desteği sunan ve yük altında 20 Watt güç çeken ekran kartı, görüntü aktarımı için HDMI, DVI ve VGA konnektörlerini kullanıyor. PCIe x1 ara birimiyle özellikle Mini-ITX anakartları hedef alan Radeon HD 4350 tabanlı yeni ekran kartı, yurt dışında 40 Avro civarındaki fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


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seygun 7 yıl
2 senedir HD 4350 kullanıyorum mutlaka daha iyileri olmasına rağmen hd 4350 de gayet iyi...
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seygun 7 yıl
2 senedir HD 4350 kullanıyorum mutlaka daha iyileri olmasına rağmen hd 4350 de gayet iyi...
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CoreXXX 9 yıl
intelin sattığı gm45 çipli atom nettoplar için felan iyi bir seçenek. çünkü pcı express yuvası yok bu anakartlarda.
arkadaşlar gt210 demiş ama gt210 un böyle bi çözümü yokki onu yavsiye ediyorsunuz. yani gt210 un pci expinimi alsınlar yuvası yok. hayret bişey bilip bilmeden yazı yazıyorlar
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talh4wk 9 yıl
PCIe x1 :D küçük sistemler için birabir
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Tolgá 9 yıl
hiç yakmıyor nerdeyse ama gt210 alınır bunun yerine
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Mertcan. 9 yıl
GT210'a denk bir kart , bir farklarını da tespit edemedim zaten ama AMD-ATi kullanıcısı olduğum için alırdım :)
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pltlmdr_42 9 yıl
Hiç bir işe yaramaz ki bu kart, Nvidia olsa en azından PhysX falan yaptırılabilir, yeterli olmaz belki ama hiç yoktan iyidir.
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