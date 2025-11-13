Giriş
    Oppo, Kasım ayında ColorOS 16 güncellemesi alacak modelleri duyurdu

    Oppo, Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesini Kasım ayında daha fazla cihaza ulaştırıyor. Şirket, yeni yol haritasında güncelleme tarihlerini ve uyumlu modelleri paylaştı.

    ColorOS 16 güncellemesi alacak Oppo telefonlar: Kasım 2025 Tam Boyutta Gör
    Oppo, Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzünün küresel dağıtımını hızlandırdı. Ekim ayının sonunda Çin'de başlayan kararlı sürüm, şimdi küresel pazarda daha fazla modele ulaşacak. Son olarak, Kasım ayında güncelleme alacak telefon ve tablet modelleri açıklandı.

    Kasım ayında ColorOS 16 güncellemesi alacak Oppo telefonlar

    Kasım ayı takvimine göre, güncellemeyi ilk olarak 6 Kasım tarihinde Oppo Find N5, Find X8 ve Find X8 Pro modelleri aldı. Ardından 11 Kasım itibarıyla Oppo Find N3, Find N3 Flip ve Oppo Pad 3 Pro için kararlı sürüm kullanıma sunuldu. Oppo, bu modellerin tamamında dağıtımın kademeli olarak yapıldığını ve bazı bölgelerde güncellemenin birkaç gün gecikmeli görünebileceğini belirtiyor.

    Kullanıcılar, Ayarlar > Yazılım Güncellemesi menüsünden manuel olarak sürümü kontrol edebilir. Oppo, Kasım ayı içerisinde ColorOS 16’nın daha fazla modele ulaşacağını da doğruladı. Güncelleme, Reno serisi ve bazı tablet modellerine de genişleyecek:

    • Oppo Reno 14 Pro 5G
    • Oppo Reno 14 5G
    • Oppo Reno 14 5G Diwali Edition
    • Oppo Reno 14F 5G
    • Oppo Reno 13 Pro 5G
    • Oppo Reno 13 5G
    • Oppo Reno 13F 5G
    • Oppo Pad 3 Pro

    ColorOS 16 neler sunuyor

    ColorOS 16, yeni Luminous Rendering Engine sayesinde daha akıcı animasyonlar, dinamik aydınlatma efektleri ve enerji verimliliği odaklı optimizasyonlar sunuyor. Ayrıca Trinity Engine altyapısı, kaynak kullanımını çip düzeyinde yöneterek sistem performansını artırıyor. Görsel tarafında ise genişletilmiş AOD seçenekleri, yenilenmiş yazı tipleri ve yeniden boyutlandırılabilir simgeler sunulacak.

    Yapay zekâ tarafında AI Eraser, AI Portrait Glow ve AI Reflection Remover gibi araçlar, fotoğraf düzenleme sürecini hızlandırıyor. Ek olarak, O+ Connect platformu artık Windows ve macOS cihazlarında daha kararlı dosya paylaşımı ve bildirim senkronizasyonu sağlıyor.

