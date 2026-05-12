    Samsung Galaxy Z Trifold 2'den ilk bilgiler paylaşıldı: S-Pen desteği ve dahası

    Samsung'un Galaxy S27 ve Fold & Flip 8 serisi öncesinde yeni bir patent başvurusu ortaya çıktı. Gelecekteki üçe katlanan Galaxy cihazları dahili S Pen yuvasıyla gelebilir.

    Samsung'un gelecekte piyasaya süreceği üçe katlanan telefon modelleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Paylaşılan bir patent görseline göre şirket, gelecekteki Galaxy Z TriFold modellerine dahili S Pen yuvası eklemeyi değerlendiriyor. Yeni özellik, yaklaşmakta olan Galaxy Z TriFold 2 modelinde kullanılabilir.

    Galaxy Z Trifold 2 S-Pen desteğiyle çıkabilir

    Ortaya çıkan patente göre Samsung, cihazın gövdesine entegre edilmiş özel bir alan üzerinde çalışıyor. Bu bölüm, S Pen'in mıknatıs yardımıyla sabitlenmesini sağlayacak ve aynı zamanda kalemin şarj edilmesine de imkan tanıyacak. Sistem, çalışma mantığı açısından Galaxy S26 Ultra'daki dahili S Pen yapısına benziyor.

    Ancak bu tasarımın uygulanabilmesi için Samsung'un cihazın katlanan ekran yapısında bazı değişiklikler yapması gerekebilir. Patent açıklamalarına göre şirket, S Pen yuvasına yer açabilmek adına ekranın sol bölümünü daha dar tasarlamayı düşünüyor. Bu da cihazın simetrik olmayan, biraz daha dengesiz görünen bir tasarıma sahip olabileceği anlamına geliyor.

    Şimdilik bunun yalnızca bir patent çalışması olduğunu belirtmek gerekiyor. Yani ortaya çıkan tasarımın doğrudan ticari ürüne dönüşeceğinin garantisi yok. Ancak Samsung'un gelecekteki tri-fold cihazları ve kalem desteğini daha kullanışlı hale getirmek için farklı çözümler üzerinde çalıştığı doğrulandı.

    Öte yandan daha önce çıkan söylentiler, Galaxy Z TriFold 2'nin mevcut modele kıyasla daha ince ve daha hafif olacağını öne sürmüştü. Bu nedenle Samsung, hem daha ince bir kasa tasarımı hem de dahili S Pen yuvası ile büyük bir yükseltme sunabilir.

