Samsung Galaxy Z Trifold 2'den ilk bilgiler paylaşıldı: S-Pen desteği ve dahası

Galaxy Z Trifold 2 S-Pen desteğiyle çıkabilir
Ortaya çıkan patente göre Samsung, cihazın gövdesine entegre edilmiş özel bir alan üzerinde çalışıyor. Bu bölüm, S Pen'in mıknatıs yardımıyla sabitlenmesini sağlayacak ve aynı zamanda kalemin şarj edilmesine de imkan tanıyacak. Sistem, çalışma mantığı açısından Galaxy S26 Ultra'daki dahili S Pen yapısına benziyor.
Ancak bu tasarımın uygulanabilmesi için Samsung'un cihazın katlanan ekran yapısında bazı değişiklikler yapması gerekebilir. Patent açıklamalarına göre şirket, S Pen yuvasına yer açabilmek adına ekranın sol bölümünü daha dar tasarlamayı düşünüyor. Bu da cihazın simetrik olmayan, biraz daha dengesiz görünen bir tasarıma sahip olabileceği anlamına geliyor.
Öte yandan daha önce çıkan söylentiler, Galaxy Z TriFold 2'nin mevcut modele kıyasla daha ince ve daha hafif olacağını öne sürmüştü. Bu nedenle Samsung, hem daha ince bir kasa tasarımı hem de dahili S Pen yuvası ile büyük bir yükseltme sunabilir.