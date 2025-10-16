Oppo Find X9 ve X9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Oppo Find X9 özellikleri
Serinin temel modeli Find X9, 6,59 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekrana sahip. 1.800 nit tam ekran ve 3.600 nit tepe parlaklığa ulaşabilen panel, dış mekân moduna ek olarak kran altı ultrasonik parmak izi sensörüyle geliyor. Amiral gemisi model, gücünü MediaTek'in en yeni işlemcisi Dimensity 9500'den alıyor.
Arka bölümde 50 MP LYT-808 sensörlü ana kamera, 50 MP periskop telefoto (73 mm) ve 50 MP ultra geniş açı kamera yer alıyor. Batarya kapasitesi ise selefine göre ciddi şekilde artmış durumda. Oppo Find X9 artık 7.025 mAh bataryayla geliyor ve 80W kablolu, 50W kablosuz, 10W ters şarj desteği sunuyor.
Oppo Find X9 fiyatı:
Oppo Find X9, 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB ve 16GB/1TB seçenekleriyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı ise, 620 dolar olacak.
- Ekran: 6,83 inç 120Hz AMOLED, 3600 nit tepe parlaklık
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9500
- RAM: 12 GB-16GB
- Depolama: 256 GB, 512 GB, 1TB
- Arka kamera: 50 MP f/1.6 OIS, 50 MP f/2.6 periskop telefoto 3x OIS, 50 MP f/2.0 ultra geniş
- Ön kamera: 32 MP ƒ/2.4
- Batarya: 7.025 mAh, 80W hızlı şarj, 50W kablosuz 10W ters
- İşletim sistemi: Android 16 ColorOS 16
- Yapay zeka: Google Gemini, AI Portrait Glow, AI Recorder ve AI Mind Space
Oppo Find X9 Pro özellikleri
Serinin amiral gemisi Find X9 Pro, 6,78 inç 120 Hz OLED ekranla geliyor. 3.600 nit tepe parlaklığı koruyan panel, ultrasonik parmak izi sensörüne sahip. Gücünü yine Dimensity 9500 yonga setinden alan cihaz, 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçeneğiyle sunuluyor.
Oppo Find X9 Pro'da 7.500 mAh pil bulunuyor. 90W kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters şarj desteği mevcut. Oppo, bataryanın 5 yıl sonunda bile %80 kapasite koruması sunacağını belirtiyor.
Yazılım tarafında cihazlar Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile geliyor. Sistem, Google'ın Gemini AI entegrasyonuna ek olarak Oppo'nun kendi yapay zekâ özelliklerini de barındırıyor. Bunlara AI Portrait Glow, AI Recorder ve AI Mind Space gibi araçlar dahil. Ayrıca ColorOS 16, Apple Watch uyumluluğuna da sahip. Son olarak her iki model de IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı dayanıklı.
Oppo Find X9 Pro fiyatı:
Oppo Find X9 Pro, 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB ve 16GB/1TB seçenekleriyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı ise, 745 dolar olacak.
- Ekran: 6,78 inç 120Hz AMOLED, 3600 nit tepe parlaklık
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9500
- RAM: 12-16 GB
- Depolama: 256 GB, 512 GB, 1TB
- Arka kamera: 50 MP f/1.5 OIS , 200 MP periskop telefoto 3x OIS, 50 MP f/2.0 ultra geniş
- Ön kamera: 32 MP ƒ/2.2
- Batarya: 7500 mAh, 90W hızlı şarj, 50W kablosuz 10W ters
- İşletim sistemi: Android 16 ColorOS 16
- Yapay zeka: Google Gemini, AI Portrait Glow, AI Recorder ve AI Mind Space
