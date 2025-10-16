Oppo Find X9 ve X9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Oppo, yeni nesil amiral gemisi modelleri Oppo Find X9 ve Find X9 Pro'yu tanıttı. Dimensity 9500 işlemciden güç alan her iki model, kamera performansı, batarya kapasitesi ve ColorOS 16 yazılımıyla öne çıkıyor. İşte çok yakında küresel pazara çıkacak Oppo Find X9 ve X9 Pro'nun özellikleri ve fiyatı...

Oppo Find X9 özellikleri

Serinin temel modeli Find X9, 6,59 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekrana sahip. 1.800 nit tam ekran ve 3.600 nit tepe parlaklığa ulaşabilen panel, dış mekân moduna ek olarak kran altı ultrasonik parmak izi sensörüyle geliyor. Amiral gemisi model, gücünü MediaTek'in en yeni işlemcisi Dimensity 9500'den alıyor.

Tam Boyutta Gör Yonga seti, önceki nesle kıyasla CPU'da %32, GPU’da %33 ve NPU'da %111 performans artışı sağlıyor. Ayrıca enerji verimliliği de %55'e kadar iyileştirilmiş. Bu konfigürasyonda ise 12 GB RAM ve 256 GB/512 GB/1 TB depolama seçeneklerine yer verilecek. Telefonun kamera tarafında ise Find X9 ve X9 Pro'ya Hasselblad iş birliği eşlik ediyor.

Arka bölümde 50 MP LYT-808 sensörlü ana kamera, 50 MP periskop telefoto (73 mm) ve 50 MP ultra geniş açı kamera yer alıyor. Batarya kapasitesi ise selefine göre ciddi şekilde artmış durumda. Oppo Find X9 artık 7.025 mAh bataryayla geliyor ve 80W kablolu, 50W kablosuz, 10W ters şarj desteği sunuyor.

Oppo Find X9 fiyatı:

Oppo Find X9, 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB ve 16GB/1TB seçenekleriyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı ise, 620 dolar olacak.

Ekran: 6,83 inç 120Hz AMOLED, 3600 nit tepe parlaklık

6,83 inç 120Hz AMOLED, 3600 nit tepe parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 RAM: 12 GB-16GB

12 GB-16GB Depolama: 256 GB, 512 GB, 1TB

256 GB, 512 GB, 1TB Arka kamera: 50 MP f/1.6 OIS, 50 MP f/2.6 periskop telefoto 3x OIS, 50 MP f/2.0 ultra geniş

50 MP f/1.6 OIS, 50 MP f/2.6 periskop telefoto 3x OIS, 50 MP f/2.0 ultra geniş Ön kamera: 32 MP ƒ/2.4

32 MP ƒ/2.4 Batarya: 7.025 mAh, 80W hızlı şarj, 50W kablosuz 10W ters

7.025 mAh, 80W hızlı şarj, 50W kablosuz 10W ters İşletim sistemi: Android 16 ColorOS 16

Android 16 ColorOS 16 Yapay zeka: Google Gemini, AI Portrait Glow, AI Recorder ve AI Mind Space

Oppo Find X9 Pro özellikleri

Serinin amiral gemisi Find X9 Pro, 6,78 inç 120 Hz OLED ekranla geliyor. 3.600 nit tepe parlaklığı koruyan panel, ultrasonik parmak izi sensörüne sahip. Gücünü yine Dimensity 9500 yonga setinden alan cihaz, 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçeneğiyle sunuluyor.

Tam Boyutta Gör X9 Pro'nun en önemli özelliği kamerası. Ana kamera 50 MP Sony LYT-828 sensörle donatılmış. Bu sensör, LYT-808'e göre daha büyük (1/1.28”) ve daha gelişmiş bir optik yapıya sahip. Ayrıca 200 MP Hasselblad telefoto kamera, 70 mm f/2.1 lens ve OIS destekli yapıda geliyor ve piksel düzeyinde kalibrasyon ve DCG-HDR desteğiyle daha dinamik fotoğraflar üretiyor.

Tam Boyutta Gör Kamera sistemi ayrıca log modunda veya Dolby Vision formatında 4K 120 fps video çekimini destekliyor. Oppo, bu model için ayrıca 12 elemanlı özel bir telekonvertör aksesuarı da geliştirmiş durumda. Bu lens, optik yakınlaştırmayı 10x’e, dijital yakınlaştırmayı ise 200x'e çıkarıyor.

Oppo Find X9 Pro'da 7.500 mAh pil bulunuyor. 90W kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters şarj desteği mevcut. Oppo, bataryanın 5 yıl sonunda bile %80 kapasite koruması sunacağını belirtiyor.

Yazılım tarafında cihazlar Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile geliyor. Sistem, Google'ın Gemini AI entegrasyonuna ek olarak Oppo'nun kendi yapay zekâ özelliklerini de barındırıyor. Bunlara AI Portrait Glow, AI Recorder ve AI Mind Space gibi araçlar dahil. Ayrıca ColorOS 16, Apple Watch uyumluluğuna da sahip. Son olarak her iki model de IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı dayanıklı.

Oppo Find X9 Pro fiyatı:

Oppo Find X9 Pro, 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB ve 16GB/1TB seçenekleriyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı ise, 745 dolar olacak.

Ekran: 6,78 inç 120Hz AMOLED, 3600 nit tepe parlaklık

6,78 inç 120Hz AMOLED, 3600 nit tepe parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 RAM: 12-16 GB

12-16 GB Depolama: 256 GB, 512 GB, 1TB

256 GB, 512 GB, 1TB Arka kamera: 50 MP f/1.5 OIS , 200 MP periskop telefoto 3x OIS, 50 MP f/2.0 ultra geniş

50 MP f/1.5 OIS , 200 MP periskop telefoto 3x OIS, 50 MP f/2.0 ultra geniş Ön kamera: 32 MP ƒ/2.2

32 MP ƒ/2.2 Batarya: 7500 mAh, 90W hızlı şarj, 50W kablosuz 10W ters

7500 mAh, 90W hızlı şarj, 50W kablosuz 10W ters İşletim sistemi: Android 16 ColorOS 16

Android 16 ColorOS 16 Yapay zeka: Google Gemini, AI Portrait Glow, AI Recorder ve AI Mind Space

