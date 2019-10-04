Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Passat" talimatı

Alman otomotiv devinin Manisa’da şirket kurmasıyla birlikte daha da netleşen Volkswagen yatırımının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan parti kurmaylarına önemli bir "Passat" talimat geldi.
Hürriyet’in haberine göre, önceki gün yapılan Ak Parti MYK toplantısında Volkswagen’in yeni fabrika yatırımı da konuşuldu. Alman üreticinin Manisa’da şirket kurduğunun ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da karşı adım geldi. Cumhurbaşkanı’nın Volkswagen firmasına jest olarak 19 parti kurmayının arabasını Audi’den Passat’a çevirmesi talimatı verdiği öğrenildi.
"Kamuda Passat kullanımına özen gösterilecek"
Volkswagen’in Türkiye’ye yapacağı fabrika yatırımının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bundan sonra kamuda da Passat kullanımına özen gösterilmesini istediği dile getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz aylarda da İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’ya “Volkswagen’in yatırımından sonra biz de sizin taksilerin tamamını Volkswagen’e çeviririz.” dediği öğrenilmişti.
Ayrıca Bkz. "5 maddede Volkswagen'in Türkiye yatırımı"
2020 yılında yapımına başlanması, 2022 yılında da faaliyete geçmesi planlanan fabrika 1,4 milyar euro yatırımla kurulacak. Yılda 300 bin araç üretilmesi planlanan tesiste yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek. Manisa’da kurulacak fabrika, Alman otomotiv devinin dünya genelindeki 123’üncü fabrikası olacak. Söz konusu fabrika, son 20 yıldır Türkiye’de otomobil üretmek için sıfırdan kurulan ilk tesis olacak.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/erdogan-40-arti-1e-son-noktayi-koydu-41343603 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Saka bir yana neresinden tutulsa jest olacak bir davranis degil. Hani Passat Turkiyede uretilmeye baslansa sonra yerli araclara donulse mantikli ama su an cok sacma.
Ayrica bir Cumhurbaskaninin 19 tane makam arabasinin Audiden Passata dondurulmesi gibi bir konu ile ilgilenmesi de baska bir ilginclik.
Yahu görmüyormusunuz ülke resmen kapitülasyonlar döneminde.Et ithal saman ithal sarımsak ithal çekirdek bile ithal.Yerli hiç bir girişim yok.
Yerli araba yapıyoruz deyip 400 milyon euro teşvik 50 bin alım garantisi nedir yahu.Birde talimat verilmiş audi yerine passat kullanın diye ya arkadaş bi arabaya 10 sene binin ya.Vatandaşın parasıyla her önüne gelen siyasinin altına bu ülkenin gariban vatandaşı araba çekmek zorundamı.
Sıfır uyduruk arabalar 100 binden başlar olmuş.Elin almanı amerikalısı bilmem nerelisi 20 bin para birimine bindiği arabalara biz 100 bin para birimi ile binebiliyoruz.Hayat pahalılığı almış yürümüş her gün %20-%100 arası zamlar yapılıyor.Geçen doğalgaz elektrik bugün köprü geçişleri yarın bilmem ne ?
Neymiş taksici esnafıymış yahu vergi vermeyen ne idüğü belirsiz insanların tekelinde olan memlekete zerre faydaları dokunmadıkları gibi arabalarını ötv'siz alan(yasayla),ama plaka fiyatları 1,5 milyon günlük kazançları en az 500-1000 arası değişen meslek grubu.(kısa mesafe almaz,ot hap her türlü nane kullanan sicili temiz olanların tek tük olduğu meslek grubu)
Madem imtiyaz verilecek herkese verilsin herkesin hakkı bu devirde sıfır otomobile binmek.Her aile'ye ötv'siz 10 senede bir imtiyaz verin vergisiz fiyatı 100 bin'tlYE kadar olan otolara sadece kdv alınsın.
Eski aracını hibe edene yada ilk defa sıfır araç alıcak ailelere tek araç olacak şekilde bu tarz indirim yansıtılabilir.
Hep vatandaş vergi ödemesin bi seferde vergisiz bir araç sahibi olsun.
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