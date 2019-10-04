Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Passat" talimatı

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Alman otomotiv devinin Manisa’da şirket kurmasıyla birlikte daha da netleşen Volkswagen yatırımının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan parti kurmaylarına önemli bir "Passat" talimat geldi.

Hürriyet’in haberine göre, önceki gün yapılan Ak Parti MYK toplantısında Volkswagen’in yeni fabrika yatırımı da konuşuldu. Alman üreticinin Manisa’da şirket kurduğunun ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da karşı adım geldi. Cumhurbaşkanı’nın Volkswagen firmasına jest olarak 19 parti kurmayının arabasını Audi’den Passat’a çevirmesi talimatı verdiği öğrenildi.

"Kamuda Passat kullanımına özen gösterilecek"

Volkswagen’in Türkiye’ye yapacağı fabrika yatırımının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bundan sonra kamuda da Passat kullanımına özen gösterilmesini istediği dile getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz aylarda da İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’ya “Volkswagen’in yatırımından sonra biz de sizin taksilerin tamamını Volkswagen’e çeviririz.” dediği öğrenilmişti.

Ayrıca Bkz. "5 maddede Volkswagen'in Türkiye yatırımı"

2020 yılında yapımına başlanması, 2022 yılında da faaliyete geçmesi planlanan fabrika 1,4 milyar euro yatırımla kurulacak. Yılda 300 bin araç üretilmesi planlanan tesiste yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek. Manisa’da kurulacak fabrika, Alman otomotiv devinin dünya genelindeki 123’üncü fabrikası olacak. Söz konusu fabrika, son 20 yıldır Türkiye’de otomobil üretmek için sıfırdan kurulan ilk tesis olacak.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/erdogan-40-arti-1e-son-noktayi-koydu-41343603