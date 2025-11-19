Tesla Model Y'de isimler Standard ve Premium olarak değişti: Türkiye'ye Standard model gelecek

Verilen bilgiye göre yeni Model Y Standard, bu ay itibarıyla belirli tarihlerde satışa sunulacak. Envanter tarihleri daha önce olduğu gibi şirketin X hesabından paylaşılacak. Model Y Standard; beyaz, siyah ve stealth grey olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak.
Yeni Model Y Standard'ın duyurulmasının ardından mevcut Standart Range'in fiyatı 100 bin TL'nin üzerinde zamlanarak 2.420.625 TL'ye yükselmişti. Yeni Tesla Model Y Standard'ın fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı ancak 2.2 milyon TL civarında olabileceği düşünülüyor. Öte yandan, Long Range versiyonun satışı da devam edecek.
Model Y Standard'da Hepa filtre, arka yolcu ekranı, elektrikli katlanır arka koltuklar, orta konsolda saklama alanları, ambiyans aydınlatma, lamine camlar, cam tavan, Matrix LED farlar ve 15 hoparlörlü ses sistemi gibi donanımlar bulunmuyor.
