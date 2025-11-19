Giriş
    Tesla Model Y'de isimler Standard ve Premium olarak değişti: Türkiye'ye Standard model gelecek

    Mevcut Tesla Model Y Standart Range'in ismi Premium olarak değişti ve artık Türkiye'de satılmayacak. Onun yerine bu ay itibarıyla yeni Model Y Standard satışa sunulacak.

    Tesla Model Y'de isimler değişti: Yeni Standard satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, geçtiğimiz ay birçok özelliğin kırpıldığı yeni Tesla Model Y Standard'ı duyurdu. Bu versiyonun gelmesiyle birlikte mevcut Model Y SR'ın adı Premium olarak değiştirildi ve üretimden kaldırıldı. Aynı süreç Türkiye için de işleyecek ve yakında yeni Model Y Standard, mevcut Standart Range versiyonun yerine listelenmeye başlayacak.

    Verilen bilgiye göre yeni Model Y Standard, bu ay itibarıyla belirli tarihlerde satışa sunulacak. Envanter tarihleri daha önce olduğu gibi şirketin X hesabından paylaşılacak. Model Y Standard; beyaz, siyah ve stealth grey olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak.

    Yeni Model Y Standard'ın duyurulmasının ardından mevcut Standart Range'in fiyatı 100 bin TL'nin üzerinde zamlanarak 2.420.625 TL'ye yükselmişti. Yeni Tesla Model Y Standard'ın fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı ancak 2.2 milyon TL civarında olabileceği düşünülüyor. Öte yandan, Long Range versiyonun satışı da devam edecek.

    Model Y Standard'da Hepa filtre, arka yolcu ekranı, elektrikli katlanır arka koltuklar, orta konsolda saklama alanları, ambiyans aydınlatma, lamine camlar, cam tavan, Matrix LED farlar ve 15 hoparlörlü ses sistemi gibi donanımlar bulunmuyor. 

