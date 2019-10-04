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    5 maddede Volkswagen'in Türkiye yatırımı

    Volkswagen'in yeni fabrika yatırımı için hangi ülkelerle yarıştığımızı, kimlerin engel olmak istediğini, verildiği iddia edilen teşvikleri ve bazı istatistikleri sizler için özetledik.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    5 maddede Volkswagen'in Türkiye yatırımı
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    Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye yatırımının ilk adımı olarak görülen ‘Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ’yi kurdu. Söz konusu şirketi Manisa’da 943,5 milyon lira sermayeyle kuran Volkswagen’in toplam yatırımı 1,4 milyar euro olacak. Volkswagen’in Türkiye yatırımını sizler için birkaç başlık altında özetledik.

    Yeni fabrika yatırımı için hangi ülkeler adaydı?

    Volkswagen’in yeni fabrika için yer arayışları aslında bundan yıllar öncesine dayanıyor. İlk etapta yatırım için Bulgaristan, Sırbistan, Romanya ve Kuzey Afrika ülkelerinin adı geçerken, sürecin ilerlemesi ve listeye Türkiye’nin de dahil olmasıyla birlikte Bulgaristan ve Türkiye en güçlü adaylar olarak öne çıktı. Türk yetkililerin Volkswagen ile yaptığı uzun görüşmeler ve Volkswagen’in Türkiye ziyaretleri sonrası fabrikanın Manisa’ya kurulmasına karar verildi.

    Türkiye Volkswagen'e hangi teşvikleri sundu?

    Türkiye’nin yeni fabrika yatırımını almak için Volkswagen’e neler vadettiği henüz net değil. Türk yetkililerden henüz bu konuda bir açıklama gelmedi. Fakat şimdiye kadar Türkiye’nin Volkswagen yatırımı için yaptığı iddia edilen düzenlemeleri ve teşvik iddialarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. Bu iddialardan bazıları, Türkiye’nin yatırım yarışında haksız rekabet yaptığını iddia eden bazı Avrupalı parlamenterlere ait.

    • ‘Yatırımlarda devlet yardımları’ hakkında bir değişiklik yapılarak, sıfırdan fabrika kurup en az 100 bin adetlik kapasiteye ulaşan firmalara, kapasitenin yüzde 15’i kadar gümrüksüz otomobil ithalat izni verildi.
    • Volkswagen’in gerek fabrika kurulumu için malzemeleri gerekse ürettiği araçları taşırken demiryollarını kullanabilmesi için Marmaray’da yük taşımacılığına dair düzenlemeler yapıldı.
    • (Alman Yeşiller partisi üyesi Reinhard Bütikofer’e göre) Volkswagen’in Türkiye’yi seçmesi için 40 bin araç alım garantisi ve devlet bütçesinden 400 milyon euro’luk teşvik verildi.

    5 maddede Volkswagen'in Türkiye yatırımı
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    Türkiye yatırımının önüne hangi engeller çıktı?

    Volkswagen’in yeni fabrika yatırımı için en güçlü aday olarak Türkiye’nin konuşulmaya başladığı dönemde Suudi Arabistan yönetiminin araya girmeye çalıştığı iddia edilmişti. Yatırımı kendilerine çekmek isteyen Suudi Arabistan’ın Volkswagen’e teklif ettiği söylenen maddeler şöyleydi:

    • 10 yıl boyunca üretilecek her otomobile en az bin dolar maddi destek.
    • Her yıl bu fabrikadan 10 binlerce otomobilin devlet kurumları için satın alınması.
    • Volkswagen’e birçok arazi, bina ve altyapı desteği.

    Şimdilerde ise Avrupa Parlamentosundaki bir grup parlamenter, VW'nin Türkiye'de kurması söz konusu olan fabrikanın devlet teşvikleriyle ilgili AB kurallarına uygunluğunun incelenmesi talep etti. Parlamenterlere göre Türkiye’nin Volkswagen’e sunduğu cömert teşvikler AB hukukuna aykırı. Alman Yeşiller partisi üyesi Reinhard Bütikofer’in başı çektiği grubun bu talebinden nasıl bir sonuç çıkacak hep birlikte göreceğiz.

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen, Manisa'da yaklaşık 1 milyar TL sermayeli bir şirket kurdu"

    Bazı istatistikler

    2020 yılında yapımına başlanması, 2022 yılında da faaliyete geçmesi planlanan fabrika 1,4 milyar euro yatırımla kurulacak. Yılda 300 bin araç üretilmesi planlanan tesiste yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek. Manisa’da kurulacak fabrika, Alman otomotiv devinin dünya genelindeki 123’üncü fabrikası olacak. Söz konusu fabrika, son 20 yıldır Türkiye’de otomobil üretmek için sıfırdan kurulan ilk tesis olacak. Ülkemizde şuanda Corolla, C-HR, Civic Sedan, Egea, Megane, Clio, i10 ve i20 modelleri üretiliyor. Yeni fabrikayla birlikte Passat, Superb, Ateca ve Karoq modellerinin de Türkiye’de üretilmesi bekleniyor.

    Bulgaristan ne diyor?

    Volkswagen’in Türkiye’de şirket kurduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte Bulgar basınında ‘Yarışı Türkler Kazandı’ şeklinde haberler çıkmaya başladı. Bulgaristan’ın eski Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliyev ise bugün yaptığı açıklamada Türkiye ile eşit şartlarda yarışmadıklarını dile getirdi. Plevneliyev açıklamasında “Bu kesinlikle eşit bir mücadele olmadı. Zira görünene göre Türkiye, kurallara hiç bağlı kalmadı ve ortak pazar kurallarına ilgi göstermedi. Türkiye Gümrük Birliği üyesi, tüm haklara sahip, ancak bununla birlikte hiçbir yükümlülüğü bulunmuyor” ifadelerini kullandı.



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    brscnk17 1 hf. en beğenilen Bloodin
    Alıntıladığınız cümleyi okursanız, 'Kuzey Afrika ülkeleri' yazdığını daha net görebilirsiniz. İsterseniz hangileri olduğunu da yazayım bilginize bilgi katarsınız.
    Alıntıladığınız cümleyi okursanız, 'Kuzey Afrika ülkeleri' yazdığını daha net görebilirsiniz. İsterseniz hangileri olduğunu da yazayım bilginize bilgi katarsını...
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    Yanıtla +37
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    por favor 1 hf.
    Yok hükümet şöyle teşvik vermiş, yok böyle gelmeseymiş.
    Muhalif olacağım diye neredeyse karaları bağlayacaklar.
    Bu tür dev yatırımlar için diğer ülkelerin teşvik vs. şeyleri sağlamadığını mı sanıyorsunuz ?
    Yazık.
    Yok hükümet şöyle teşvik vermiş, yok böyle gelmeseymiş. Muhalif olacağım diye neredeyse karaları bağlayacaklar. Bu tür dev yatırımlar için diğer ülkeler...
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    Yanıtla +28
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    Leipold 1 hf.
    Guzel haber de 400 mio euro devlet tesvigi nedir kuzum? Sen kursaydin fabrikayi adamlara hibe etseydin
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    major24 4 gün
    Türkiye’nin neler vaat ettiği henüz belli olmadı ama yapılacak olan fabrikada çalışan kişiler dışında ülkemiz için ne faydası olacak ?
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    Cihat_, 4 gün major24
    Yan sanayi ve yedek parça fabrikalarına yarayacak.
    Ayrıca binlerce mühendis, tekniker çalışacak bu kişiler ileride otomobil üretecek olursa Türkiye ciddi bir know how bilgisine ve tecrübesine sahip olacak.
    400 milyon Euro'ya kendi fabrikanı kur diyenler için söylüyorum, 400 milyon Euro vw grubundaki yöneticilerin 1 aylık maaşını bile karşılamaz. Bir otomobil, motor, şanzıman, platform yaratmak için milyarlarca dolar para ve ciddi bir bilgi birikimine sahip olunması gerekir.
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    cmfalper 6 gün
    İyi guzel fabrika yapilacak ama iddia edildigi gibi 400milyon dolar tesvik verildiyse bu cok fazla. O parayla kendi fabrikamizi kurardik.
    Yanıtla +3
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    9600_G_T 6 gün
    ee biz alabılcez mı vw
    Yanıtla +1
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    Portraitclub 6 gün
    Bu adamlar toplam 1,4 milyon Euro yatırım yapıyorlar sözde 400 milyon Euro ve alınan 40 bin aracı çıkar yaptıkları yatırım 700 milyon belki olur, yerli otomobil diye harcanan onca paralarla fabrika çoktan kurulurdu. Bu neye benziyor yürüyüş bandı da yürümeye benziyor, sadece yürüyorsun bir yere gittiğin yok boş boş yürüyüp kaloriferi yakıyorsun kilo verdiğini sanıyorsun ama vermiyorsun.
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    al-ozaria 6 gün
    Üretilecek modeller içinde Polo da olaydı iyiydi.
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    bio technolog 6 gün al-ozaria
    Özellikle polo sedan bekledim egea ile fiyatta yarışabilecek bir modeldi
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    İl teber 1 hf.
    Bu 400 milyon euro ile ilgili bir resmi açıklama yok farkındasınız değil mi?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Rachsuchtig 1 hf. İl teber
    Anlatamazsin bunlara
    1 Yanıt Yanıtla
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    aksinaletinsan 1 hf.
    anlamadığım şey, şirket değerini tl olarak yazıp teşviği euro olarak yazmaları. bunun sebebi nedir?
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    zdniz 1 hf.
    400 milyon euro nedir abi okullara 400 lira vermiyolar adamlar sağdan soldan velilerden dilenmekden başları yerde geziyor
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    CVenturas 1 hf.
    Bulgar itlerini hiç sevmem reisimizden Allah razı olsun
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    por favor 1 hf.
    Yok hükümet şöyle teşvik vermiş, yok böyle gelmeseymiş.
    Muhalif olacağım diye neredeyse karaları bağlayacaklar.
    Bu tür dev yatırımlar için diğer ülkelerin teşvik vs. şeyleri sağlamadığını mı sanıyorsunuz ?
    Yazık.
    Yanıtla +28
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