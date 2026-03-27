    Yeni Omoda 7 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Omoda'nın ikinci modeli Türkiye'ye geldi. Yeni Omoda 7 Neo, tasarımı ve zengin donanım seçenekleriyle dikkat çekiyor. Omoda 7 fiyatı kaç para? Omoda 7 özellikleri neler? İşte detaylar:

    Chery çatısı altında yer alan Omoda ve Jaecoo markalarının beklenen Türkiye lansmanı gerçekleşti. Bu kapsamda yeni Omoda 7'nin de fiyatı açıklandı. Omoda 7 Neo fiyatı 2.680.000 TL olarak açıklandı.

    • Omoda 7 Neo 4x2 145 hp 7 DCT: 2.680.000 TL

    Omoda 7 Neo, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Omoda 7, 4.66 metre uzunluğa ve 2.72 metre aks mesafesine sahip. 614 litre bagaj hacmi sunan modelde arka koltukların katlanmasıyla bu alan 1371 litreye çıkabiliyor.

    Omoda 7'nin kalbinde 145 beygir güç ve 275 Nm tork üreten 1.6 litre turbo benzinli motor bulunuyor. 7 ileri DCT şanzımanla kombine edilen bu motor, SUV modelin 0-100 km/s hızlanmasını 10,4 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Omoda 7'nin ortalama yakıt tüketimi ise 100 km'de 7,3 litre olarak açıklanıyor.

    Omoda 7, 4x2 düzene sahip önden çekişli bir SUV. Önde McPherson, arkada ise çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon kullanılıyor. 19 inç jantlar üzerine yükselen modelin maksimum hızı 190 km/s.

    Omoda 7 donanım özellikleri🚙

    Omoda 7 Neo'nun donanımları arasında ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, çift bölgeli otomatik klima, 8,88 inç gösterge paneli, 15,6 inçlik kayar multimedya ekranı, 8 hoparlörlü Sony ses sistemi, kablosuz şarj, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, akıllı sesli komut sistemi, ambiyans aydınlatma, elektrikli bagaj kapağı, 540 derece gelişmiş görüş sistemi ve panoramik cam tavan gibi özellikler bulunuyor.

    Güvenlik tarafında ise ön orta hava yastığı, sürücü diz hava yastığı, akıllı kaza önleme sistemi, çoklu çarpışma önleme sistemi, trafikte sürüş asistanı, açık kapı uyarı sistemi, şerit konumlandırma sistemi, ön ve arka çarpışma uyarısı, kör nokta uyarısı, akıllı hız sabitleyici ve sürücü yorgunluk tespiti gibi gelişmiş donanımlar öne çıkıyor. 

