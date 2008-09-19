Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Diamond 1GB GDDR5 bellekli HD 4870 modelini kullanıma sundu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
9,6b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Diamond 1GB GDDR5 bellekli HD 4870 modelini kullanıma sundu
Tam Boyutta Gör

Bir dönemin efsanevi ekran kartı üreticilerinden Diamond geriye dönüş sinyalleri veriyor. Arka arkayan duyurduğu yeni modeller ile merak uyandırmayı başaran ve sadece ATi tabanlı grafik çözümlerine konsantre olan firma 1GB GDDR5 bellek kullanan Radeon HD 4870 modelini duyurdu.

Diamond'un yeni modeli tasarım açısından AMD-ATi'nin referans çizgisini koruyor ve standart soğutucu ile birlikte geliyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT gpu'sunun güç verdiği ekran kartı 256-bit bellek veri yolunu destekliyor ve 800x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor.

DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 uyumlu olan ayrıca Crossfire X teknolojisini de destekleyen ekran kartı saat hızı açısından da tasarımında olduğu gibi AMD-ATi'nin belirlediği değerleri koruyor. Yani kartın graifk işlem birimi 750MHz'de, 1024MB GDDR5 belleği ise 3600MHz'de görev yapıyor.

Unified Video Decoder 2 teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen 1.2TeraFLOP gücündeki Diamond HD 4870 1GB üzerinde çift DVI ve HDTV çıkışı bulunuyor. 1GB GDDR5 bellekli yeni modelin yurt dışı satış fiyatı ise yaklaşık 300$ olarak belirlenmiş.

Diamond 1GB GDDR5 bellekli HD 4870 modelini kullanıma sundu
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Chembond 11 yıl
Günaydın FX57 hocam, sabah sabah gerçekten iç açıcı bir haber. 1gb oluşuyla yüksek çözünürlüklerde dahada iyi performans sunacağını düşünüyorum, testler gerçekleri gösterecek önümüzdeki günlerde.


Bu arada ilkkez bir ilk post yazıyorum, bugüne kısmetmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mad_Wolf 11 yıl
gunaydin fx57
haber icin sagol
acaba tr ye ne zaman gelir ve kactan satilir .......
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl FaceBreaker (Playstation 3, Xbox 360) inceleme videosu 11 yıl Kitap Tanıtımı: Kullanışlı Web Siteleri Yaratma! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim