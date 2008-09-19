Diamond 1GB GDDR5 bellekli HD 4870 modelini kullanıma sundu

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Bir dönemin efsanevi ekran kartı üreticilerinden Diamond geriye dönüş sinyalleri veriyor. Arka arkayan duyurduğu yeni modeller ile merak uyandırmayı başaran ve sadece ATi tabanlı grafik çözümlerine konsantre olan firma 1GB GDDR5 bellek kullanan Radeon HD 4870 modelini duyurdu.

Diamond'un yeni modeli tasarım açısından AMD-ATi'nin referans çizgisini koruyor ve standart soğutucu ile birlikte geliyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT gpu'sunun güç verdiği ekran kartı 256-bit bellek veri yolunu destekliyor ve 800x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor.

DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 uyumlu olan ayrıca Crossfire X teknolojisini de destekleyen ekran kartı saat hızı açısından da tasarımında olduğu gibi AMD-ATi'nin belirlediği değerleri koruyor. Yani kartın graifk işlem birimi 750MHz'de, 1024MB GDDR5 belleği ise 3600MHz'de görev yapıyor.

Unified Video Decoder 2 teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen 1.2TeraFLOP gücündeki Diamond HD 4870 1GB üzerinde çift DVI ve HDTV çıkışı bulunuyor. 1GB GDDR5 bellekli yeni modelin yurt dışı satış fiyatı ise yaklaşık 300$ olarak belirlenmiş.

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