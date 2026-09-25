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    eFootball Türkiye sunucusu açıldı: Ping düştü

    Konami, eFootball için Türkiye sunucusunu devreye alıyor. İlk olarak 25-27 Eylül’deki Türk Kulüpleri Sıralama Etkinliği kapsamında ön açılış yapılacak. Ardından tamamen açılacak.

    eFootball Türkiye sunucusu açıldı: Ping düştü Tam Boyutta Gör
    Konami’nin PES olarak bilinen serisinin devam oyunu eFootball’dan müjdeli haber geldi. FC 27'nin ardından eFootball'un da Türkiye sunucusu açıldı. 25-27 Eylül etkinliğinde eFootball’da düzenlenen Türk Kulüpleri Sıralama Etkinliği'ndeki tüm maçlar Türkiye sunucusunda oynanacak. Üç günlük testin ardından Türkiye sunucusu devreye girecek.

    Konami tarafından yapılan açıklamada, Türkiye sunucusunun ilk etapta Türkiye Sıralama Etkinliği kapsamında test amacıyla açılacağı belirtildi. Açıklamada, oyuncuların yeni sunucuya sorunsuz şekilde geçiş yapabilmesinin amaçlandığı ve üç günlük ön açılış sürecinde herhangi bir sorun tespit edilmemesi halinde sunucunun kısa süre içerisinde tam olarak açılacağı ifade edildi.

    Konami Türkiye’ye yatırım yapmaya devam ediyor. Türkçe spiker ve Trendyol Süper Lig’in lisanslı bir şekilde eklenmesinin ardından Türk futbolseverler şimdi de Türkiye sunucusu sayesinde düşük gecikmeyle online oyun keyfi yaşayacak.

    eFootball için yeni sezon güncellemesi yayınlandı. Mobil cihazlar, konsollar ve bilgisayarınıza ücretsiz olarak indirerek eFootball dünyasına katılabilirsiniz.

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