eFootball Türkiye sunucusu açıldı: Ping düştü

Konami tarafından yapılan açıklamada, Türkiye sunucusunun ilk etapta Türkiye Sıralama Etkinliği kapsamında test amacıyla açılacağı belirtildi. Açıklamada, oyuncuların yeni sunucuya sorunsuz şekilde geçiş yapabilmesinin amaçlandığı ve üç günlük ön açılış sürecinde herhangi bir sorun tespit edilmemesi halinde sunucunun kısa süre içerisinde tam olarak açılacağı ifade edildi.
Konami Türkiye’ye yatırım yapmaya devam ediyor. Türkçe spiker ve Trendyol Süper Lig’in lisanslı bir şekilde eklenmesinin ardından Türk futbolseverler şimdi de Türkiye sunucusu sayesinde düşük gecikmeyle online oyun keyfi yaşayacak.
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