DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Konami’nin PES olarak bilinen serisinin devam oyunu eFootball’dan müjdeli haber geldi. FC 27'nin ardından eFootball'un da Türkiye sunucusu açıldı. 25-27 Eylül etkinliğinde eFootball’da düzenlenen Türk Kulüpleri Sıralama Etkinliği'ndeki tüm maçlar Türkiye sunucusunda oynanacak. Üç günlük testin ardından Türkiye sunucusu devreye girecek.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı 5 sa. önce eklendi

Konami tarafından yapılan açıklamada, Türkiye sunucusunun ilk etapta Türkiye Sıralama Etkinliği kapsamında test amacıyla açılacağı belirtildi. Açıklamada, oyuncuların yeni sunucuya sorunsuz şekilde geçiş yapabilmesinin amaçlandığı ve üç günlük ön açılış sürecinde herhangi bir sorun tespit edilmemesi halinde sunucunun kısa süre içerisinde tam olarak açılacağı ifade edildi.

Konami Türkiye’ye yatırım yapmaya devam ediyor. Türkçe spiker ve Trendyol Süper Lig’in lisanslı bir şekilde eklenmesinin ardından Türk futbolseverler şimdi de Türkiye sunucusu sayesinde düşük gecikmeyle online oyun keyfi yaşayacak.

eFootball için yeni sezon güncellemesi yayınlandı. Mobil cihazlar, konsollar ve bilgisayarınıza ücretsiz olarak indirerek eFootball dünyasına katılabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

eFootball Türkiye sunucusu açıldı: Ping düştü

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: