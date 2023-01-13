Forza Horizon 5 kaç GB? İşte Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri (2023)

Geliştiriciliğini Playground Games'in üstlendiği Forza Horizon 5, günümüzün en iyi araba yarışı oyunları arasında yer alıyor. Kasım 2021'de Xbox oyun konsolları ve Windows bilgisayarlar için çıkış yapan Forza Horizon 5, gerçekçi oyun dinamikleriyle birçok oyunseverin beğenisini kazandı. Haliyle PC kullanıcıları da "Hangi bilgisayarlar Forza Horizon 5 kaldırır?" diye merak ediyor. Gelin Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.

Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri (PC) 📋 Tam Boyutta Gör Forza Horizon 5 oynayabilmek için bilgisayarınızın belli özelliklere sahip olması gerekiyor. İşte 2023'te PC için Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri 🔽 Minimum sistem gereksinimleri 💻 Ekran kartı: NVIDIA GTX 970 veya AMD RX 470

NVIDIA GTX 970 veya AMD RX 470 RAM: 8 GB

8 GB İşlemci: Intel i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1200

Intel i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1200 Depolama: 110 GB

110 GB İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 DirectX sürümü: DirectX 12 Önerilen sistem gereksinimleri 💻 Ekran kartı: NVIDIA GTX 1070 veya AMD RX 590

NVIDIA GTX 1070 veya AMD RX 590 RAM: 16 GB

16 GB İşlemci: Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1500X

Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1500X Depolama: 110 GB

110 GB İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 DirectX sürümü: DirectX 12 Forza Horizon 5 kaç GB depolama alanı ve RAM ister 💿 Forza Horizon 5, bilgisayar diskinde 110 GB yer kaplamaktadır. Ayrıca Forza Horizon 5'in ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı 8 GB iken, oyunu akıcı ve yüksek FPS ile oynamak için 16 GB RAM önerilmektedir.

CS:GO sistem gereksinimleri 1 gün önce eklendi

Forza Horizon 5 nasıl bir oyun 🏎️ Tam Boyutta Gör Forza Horizon 5, Microsoft tarafından geliştirilen ve Xbox ve PC platformlarında oynanabilen bir açık dünya araba yarışı oyunudur. Oyuncular, belirli bir bölgede (bu bölgede Avustralya) araba yarışlarına ve etkinliklere katılarak, yeni arabalar ve yarış alanlarını deslock ederler. Oyun aynı zamanda birçok özelleştirme seçeneği sunar ve oyuncular arabalarını kişiselleştirebilirler.

Forza Horizon 5 Künye 🎯 Tür Açık dünya araba yarışı Geliştirici Playground Games Çıkış Tarihi 1 Kasım 2021 Çok Oyunculu ✅ Türkçe Dil Desteği ✅ Puan ⭐⭐⭐⭐⭐ (4,9) Fiyat 599 TL (Steam)

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Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri