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    Forza Horizon 5 kaç GB? İşte Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri (2023)

    Bilgisayarım Forza Horizon 5 kaldırır mı diyenler için Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri burada. İşte PC ve laptopta Forza Horizon 5 oynamak için gerekli minimum sistem gereksinimleri:
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    Geliştiriciliğini Playground Games'in üstlendiği Forza Horizon 5, günümüzün en iyi araba yarışı oyunları arasında yer alıyor. Kasım 2021'de Xbox oyun konsolları ve Windows bilgisayarlar için çıkış yapan Forza Horizon 5, gerçekçi oyun dinamikleriyle birçok oyunseverin beğenisini kazandı. Haliyle PC kullanıcıları da "Hangi bilgisayarlar Forza Horizon 5 kaldırır?" diye merak ediyor. Gelin Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.

    Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri (PC) 📋

    Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    Forza Horizon 5 oynayabilmek için bilgisayarınızın belli özelliklere sahip olması gerekiyor. İşte 2023'te PC için Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri 🔽 

    Minimum sistem gereksinimleri 💻

    • Ekran kartı: NVIDIA GTX 970 veya AMD RX 470
    • RAM: 8 GB
    • İşlemci: Intel i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1200
    • Depolama: 110 GB
    • İşletim sistemi: Windows 10
    • DirectX sürümü: DirectX 12

    Önerilen sistem gereksinimleri 💻

    • Ekran kartı: NVIDIA GTX 1070 veya AMD RX 590
    • RAM: 16 GB
    • İşlemci: Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1500X
    • Depolama: 110 GB
    • İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11
    • DirectX sürümü: DirectX 12

    Forza Horizon 5 kaç GB depolama alanı ve RAM ister 💿

    Forza Horizon 5, bilgisayar diskinde 110 GB yer kaplamaktadır. Ayrıca Forza Horizon 5'in ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı 8 GB iken, oyunu akıcı ve yüksek FPS ile oynamak için 16 GB RAM önerilmektedir.

    Forza Horizon 5 nasıl bir oyun 🏎️

    forza horizon 5 oyunu Tam Boyutta Gör
    Forza Horizon 5, Microsoft tarafından geliştirilen ve Xbox ve PC platformlarında oynanabilen bir açık dünya araba yarışı oyunudur.

    Oyuncular, belirli bir bölgede (bu bölgede Avustralya) araba yarışlarına ve etkinliklere katılarak, yeni arabalar ve yarış alanlarını deslock ederler. Oyun aynı zamanda birçok özelleştirme seçeneği sunar ve oyuncular arabalarını kişiselleştirebilirler. 

    Forza Horizon 5 Künye 🎯
    Tür Açık dünya araba yarışı
    Geliştirici Playground Games
    Çıkış Tarihi 1 Kasım 2021
    Çok Oyunculu
    Türkçe Dil Desteği
    Puan ⭐⭐⭐⭐⭐ (4,9)
    Fiyat

    599 TL (Steam)

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