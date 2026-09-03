Until Dawn 2 geliyor: Yeni fragmanı ve çıkış tarihi paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör PlayStation'ın yeni State of Play etkinliği, her zaman olduğu gibi dikkat çekici duyurulara ve paylaşımlara sahne oldu. Bu akşam gerçekleşen etkinlik kapsamında gösterilen oyunlardan biri de Haziran ayında duyurulan Until Dawn 2 oldu. Merakla beklenen oyunun yeni fragmanını paylaşan Sony, bununla birlikte oyunun çıkış tarihini de duyurdu.

Until Dawn 2, 28 Ocak'ta Çıkacak

Oyuncuların yeni Until Dawn oyununu oynamak için öyle uzun süre beklemesi gerekmeyecek. Zira Sony oyunun çıkış tarihini 28 Ocak 2027 olarak duyurdu.

Yeni oyun, ilk Until Dawn’ın seçim odaklı hayatta kalma ve korku yapısını koruyacak, hatta bir adım daha öteye taşıyacak. Firesprite (oyunu yapan stüdyo), devam oyununda ilişkiler sisteminin ve seçimlerin etkisinin önemli ölçüde genişletildiğini belirtiyor.

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Until Dawn 2, bu kez oyuncuları karlarla kaplı bir dağ yerine uzak bir tropik adaya götürüyor. Hikaye, “Dead True” isimli paranormal araştırma kanalını işleten genç bir ekibi merkezine alıyor. Ekip, çekim yapmak üzere terk edilmiş bir adaya gönderiliyor. Başlangıçta yeni içerikler üretmek için sıradan bir görev gibi görünen bu yolculuk, kısa süre içinde gerçek dehşet unsurlarının ortaya çıkmasıyla ölüm kalım mücadelesine dönüşüyor. Oyuncular, adada yaşanan gizemli olayların merkezinde bulunan karanlık bir hikayeyi araştırırken verdikleri kararlarla karakterlerin kaderini belirleyecek.

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Until Dawn 2 çıkış tarihi ve fragmanı paylaşıldı

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