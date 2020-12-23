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    Ekranın klavyesi var | Corsair'dan iCUE Nexus, klavye, fare, ışık seti ve oyunlar için ekstra ekran!

    14 sa.
    795
    2
    Çevre Birimleri
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
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    Corsair'ın iCue yazılımını daha rahat kontrol edebilmek ve aksesuarlarını yönetmek için geliştirciği iCUE Nexus, klavye, fare, kulaklık ve aydınlatma aksesuarları için ekstra bir ekran görevi görüyor.

    Corsair'ın iCue yazılımını daha rahat kontrol edebilmek ve aksesuarlarını yönetmek için geliştirciği iCUE Nexus, klavye, fare, kulaklık ve aydınlatma aksesuarları için ekstra bir ekran görevi görüyor.



    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    soneday (Soner Çakır) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    şu cihaz 99 dolar Türkiyede en az 1000 TLye gelir
    ekran bile TFT gibi görünüyor. Ederi en fazla 15 dolar bana göre, bu tip cihazların maliyeti düştükçe, firmalar bizi yemeye devam ediyor.
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    güzel bişey de neden o kadar dandik yapmışsınız.
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    0:50 - 1:34 arası video işlenmesinde hata var, bir an için "aha ekran kartım gümledi" korkusu yaşadım sayenizde ahaha.
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) UnicornKnight
    03:09 - 03:54 arasında da aynı sorun mevcut.
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