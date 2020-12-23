Ekranın klavyesi var | Corsair'dan iCUE Nexus, klavye, fare, ışık seti ve oyunlar için ekstra ekran!

Corsair'ın iCue yazılımını daha rahat kontrol edebilmek ve aksesuarlarını yönetmek için geliştirciği iCUE Nexus, klavye, fare, kulaklık ve aydınlatma aksesuarları için ekstra bir ekran görevi görüyor.

Corsair'ın iCue yazılımını daha rahat kontrol edebilmek ve aksesuarlarını yönetmek için geliştirciği iCUE Nexus, klavye, fare, kulaklık ve aydınlatma aksesuarları için ekstra bir ekran görevi görüyor.