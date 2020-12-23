Ekranın klavyesi var | Corsair'dan iCUE Nexus, klavye, fare, ışık seti ve oyunlar için ekstra ekran!

Genel Yayın Yönetmeni
Corsair'ın iCue yazılımını daha rahat kontrol edebilmek ve aksesuarlarını yönetmek için geliştirciği iCUE Nexus, klavye, fare, kulaklık ve aydınlatma aksesuarları için ekstra bir ekran görevi görüyor.
Corsair'ın iCue yazılımını daha rahat kontrol edebilmek ve aksesuarlarını yönetmek için geliştirciği iCUE Nexus, klavye, fare, kulaklık ve aydınlatma aksesuarları için ekstra bir ekran görevi görüyor.
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ekran bile TFT gibi görünüyor. Ederi en fazla 15 dolar bana göre, bu tip cihazların maliyeti düştükçe, firmalar bizi yemeye devam ediyor.