emc, symmetrix vmax'ı bulut’a taşıyor

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· EMC, üst uçtaki Symmetrix® VMAX™ ailesi depolama sistemlerinin bulut sistemini benimsemesini daha da hızlandırmak için çeşitli yeni ağ, veri taşıma ve güvenlik özellikleri ekliyor. · Yeni özellikler arasında yeni yaygınlaşan bulut ağı protokolü olan Ethernet üzerinde Fiber Kanal (FCoE); geliştirilmiş EMC PowerPath®, Federated Live Migration için üçüncü taraf desteği ve D@RE (data-at-rest şifrelemesi) için RSA® harici anahtar yöneticisi bulunuyor. · EMC 2011 yılında bugüne kadar FAST VP(sanal havuzlar için tam otomatik depolama katmanlama)'nın da içinde bulunduğu, müşteri tarafında hızlı olarak benimsenen 50'den fazla yeni Symmetrix VMAX özelliği tanıttı. İstanbul, 1 Haziran 2011 EMC Corporation (NYSE:EMC) Symmetrix VMAX ailesi depolama sistemlerine müşterilerin bulut sistemleri yolculuğunu daha da hızlandıracak pek çok yeni özelliği ekleyerek, üst seviyedeki depolama yenilikleri konusunda rekorlar kıran temposunu sürdürüyor. Bu yıl EMC 50'den fazla yeni Symmetrix VMAX özelliği tanıttı. Bu özellikler tüm dünyada müşteriler tarafından çok hızlı olarak benimsendi ve 2011 yılının ilk çeyreğinde üst seviye depolama sistemleri gelir artışı % 25'e ulaştı. Bugün duyurulan yeni özellikler: · Symmetrix VMAX'in lider depolama özelliklerini daha çok kullanıcıya daha düşük fiyatlarla sunma olanağı sağlayacak bir bulut sistemleri altyapısının tekli bir ağ omurgası olarak hizmet verebilecek yeni yaygınlaşan birleşik ağ protokolü Ethernet üzerinde Fiber Kanal (FCoE) için yerel Symmetrix VMAX desteği. · Teknoloji yenileştirmeleri için sektördeki ilk ve tek dizi tabanlı dahili işlevselliği sağlayan Federated Live Migration (FLM) için genişletilmiş özellikler. Yeni DMP (Dinamik Çok yolluluk - Dynamic Multipathing) desteği ile FLM artık daha fazla ortamda kullanılabiliyor; böylece geçiş işlemlerinde uygulama kesinti süresi yaşanmıyor ve geleneksel yöntemlere göre daha az kaynak ve planlama için daha az zaman gerekiyor. · Symmetrix VMAX D@RE (data-at-rest şifreleme) için RSA® Data Protection Manager kullanan harici sunucularda yeni destek ile artırılmış güvenlik. Harici anahtar yönetimi ve daha önce duyurulmuş olan dahili anahtar yönetimi, sürücü düzeyindeki veri güvenliği için en üst düzeyde esneklik sağlar. VMAX sektördeki en kapsamlı güvenlik teknolojileri grubunu destekler ve içerir; bunun sonucu olarak da, bulut ortamları için tümüyle güvenli çoklu depolama sağlar. EMC Türkiye Genel Müdür Önder Sönmez ürün ile ilgili yaptığı açıklamada "Üst seviyede bulunan depolama sistemi için üç müşteri isteği var. Güçlü, güvenilir ve akıllı olmalı. 2011 yılında Symmetrix VMAX'ı pazardaki en güçlü, en çok güvenilen ve en akıllı depolama sistemi haline getiren düzinelerce yeni ve yenilikçi özellik sunduk. Bu özelliklerin müşteriler tarafından yalnızca bu yıl içindeki benimsenmesi bile bulut bilişimin iyi yol aldığını ve Symmetrix VMAX'ın bu teknolojinin ana sağlayıcısı olan sanal veri merkezlerinin temel taşı olduğunu gösteriyor." dedi. İş Ortaklarının Görüşleri: "Citi, tüm ortamlarında güvenli, güvenilir, etkin ve uygun maliyetli depolama çözümleri sağlamak için EMC ve diğer satıcılarla birlikte çalıştı. Müşterilerimize daha fazla yenilik sunabilmek, depolama yönetimimizi basitleştirmek ve maliyetlerimizi aşağı çekmek için yenilikçi otomatik depolama katmanlamasının tasarım ve kurulumunda EMC ile birlikte çalışmaya karar verdik." Motti Finkelstein, İdari Direktör, Platformlar ve Depolama ile ilgili Citigroup Global Mühendislik Yöneticisi "PSA Peugeot Citroën faaliyetlerini dünya genelinde yaygınlaştırırken, BT altyapımızın da bu büyümeyi karşılayacak şekilde performans ve kapasite olarak ölçeklenebilmesi gerekiyor. Symmetrix VMAX üzerine kurulu bir bulut altyapısı ve FAST VP gibi özellikler bize çok geniş bir araç serisine ait geliştirme, üretim ve teslimat için kullanılan uygulamalara uygun performans ve kullanılabilirlik hizmet düzeyi sağlamamızda ve müşterilerin beklentilerini karşılamamızda yardımcı olacak." Stephane Humbert, Depolama Mimarı, PSA Peugeot Citroën "Felaket kurtarma girişimleri BT organizasyonları için giderek önem kazandıkça, BT profesyonelleri daha uzun mesafeler arasında daha çok veriyi koruma altına alırken, aynı zamanda WAN altyapısından gelen masrafları da azaltmak için Riverbed'e dönüyorlar. Riverbed Optimization System (RiOS®) ile EMC Symmetrix Remote Data Facility/Asynchronous (SRDF®/A) arasındaki gelişmiş entegrasyon sayesinde birleştirilmiş bir çözüm daha önce hiç ulaşılamamış izleme ve kontrol olanakları sağlıyor. Ve Steelhead 7050 cihazında bulunan tam katı hal sürücü optimizasyon mimarisinin gücü ile, BT profesyonelleri en üst performans düzeylerine ve maliyet tasarruflarına kavuşabiliyor. Eric Wolford, Kıdemli Başkan Yardımcısı, Pazarlama ve İş Geliştirme, Riverbed Satışa Sunulma Tarhi Bugün duyurusu yapılan yeni Symmetrix VMAX özelliklerinin Haziran 2011 tarihinde satışa sunulması planlanıyor.