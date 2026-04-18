Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 11 alternatifi Zorin OS fırtına estiriyor: 3.3 milyon indirme!

    Microsoft'un Windows 10 desteğini sonlandırmasının ardından yükselişe geçen Zorin OS işletim sistemi güncel sürümüyle 3.3 milyondan fazla indirme sayısına ulaşarak dikkat çekici bir başarı elde etti.

    Windows ekosistemi uzun bir aradan sonra dişli bir rakiple karşı karşıya. Windows'a alternatif olarak geliştirilen Linux tabanlı işletim sistemi Zorin OS, son büyük güncellemesinin ardından 3.3 milyon indirme sayısını aşarak teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

    Zorin OS'un bu hızlı yükselişi tesadüf değil. Windows 10 desteğinin sona ereceğinin açıklanmasıyla birlikte, yüz binlerce kullanıcı alternatif aramaya başladı. Bu süreçte en büyük ilgiyi gören işletim sistemlerinden biri olan Zorin OS, kısa sürede bir milyon indirmeye ulaştı ve sadece birkaç ay içinde bu rakamı ikiye katlamayı başardı.

    Geçiş süreci artık daha kolay

    Linux dünyasına geçişteki en büyük engellerden biri olan uyumluluk sorunu, Zorin OS ile büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Sistem, 240'tan fazla popüler uygulamayı kapsayan geniş bir veritabanına sahip. En dikkat çekici özelliklerinden biri ise Windows uygulama paketlerini anında tanıyabilmesi. Kullanıcı bir Windows yazılımı kurmaya çalıştığında, Zorin OS otomatik olarak Linux üzerindeki yerel alternatifleri öneriyor. Böylece kullanıcılar, alışkanlıklarını tamamen değiştirmeden benzer bir deneyim yaşayabiliyorlar.

    Sistemin en yeni sürümü olan Zorin OS 18.1, donanım uyumluluğu ve performans tarafında önemli iyileştirmeler sunarken, daha eski ve düşük donanımlı cihazlara yönelik Zorin OS Lite sürümü ise parmak izi okuyucu desteği, yeni masaüstü temaları ve yenilenen dosya yöneticisi gibi yeniliklerle güncellendi. Sonuç olarak Zorin OS, güçlü performansı ve kullanıcı dostu arayüzüyle Windows 11'e karşı güçlü bir alternatif olma yolunda emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zincirleme kazada hasarı kim öder epimedyumlu macun yorumlar akü garantiye girer mi iskambil kağıdı isimleri doğalgaz sobası patlayarak yanıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 FE
    Samsung Galaxy S25 FE
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Apple 13 in&#231; MacBook Neo
    Apple 13 inç MacBook Neo
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum