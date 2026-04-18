Windows 11 alternatifi Zorin OS fırtına estiriyor: 3.3 milyon indirme!

Zorin OS'un bu hızlı yükselişi tesadüf değil. Windows 10 desteğinin sona ereceğinin açıklanmasıyla birlikte, yüz binlerce kullanıcı alternatif aramaya başladı. Bu süreçte en büyük ilgiyi gören işletim sistemlerinden biri olan Zorin OS, kısa sürede bir milyon indirmeye ulaştı ve sadece birkaç ay içinde bu rakamı ikiye katlamayı başardı.
Geçiş süreci artık daha kolay
Linux dünyasına geçişteki en büyük engellerden biri olan uyumluluk sorunu, Zorin OS ile büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Sistem, 240'tan fazla popüler uygulamayı kapsayan geniş bir veritabanına sahip. En dikkat çekici özelliklerinden biri ise Windows uygulama paketlerini anında tanıyabilmesi. Kullanıcı bir Windows yazılımı kurmaya çalıştığında, Zorin OS otomatik olarak Linux üzerindeki yerel alternatifleri öneriyor. Böylece kullanıcılar, alışkanlıklarını tamamen değiştirmeden benzer bir deneyim yaşayabiliyorlar.