Windows 11 alternatifi Zorin OS fırtına estiriyor: 3.3 milyon indirme!

Tam Boyutta Gör Windows ekosistemi uzun bir aradan sonra dişli bir rakiple karşı karşıya. Windows'a alternatif olarak geliştirilen Linux tabanlı işletim sistemi Zorin OS, son büyük güncellemesinin ardından 3.3 milyon indirme sayısını aşarak teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

Zorin OS'un bu hızlı yükselişi tesadüf değil. Windows 10 desteğinin sona ereceğinin açıklanmasıyla birlikte, yüz binlerce kullanıcı alternatif aramaya başladı. Bu süreçte en büyük ilgiyi gören işletim sistemlerinden biri olan Zorin OS, kısa sürede bir milyon indirmeye ulaştı ve sadece birkaç ay içinde bu rakamı ikiye katlamayı başardı.

Geçiş süreci artık daha kolay

Linux dünyasına geçişteki en büyük engellerden biri olan uyumluluk sorunu, Zorin OS ile büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Sistem, 240'tan fazla popüler uygulamayı kapsayan geniş bir veritabanına sahip. En dikkat çekici özelliklerinden biri ise Windows uygulama paketlerini anında tanıyabilmesi. Kullanıcı bir Windows yazılımı kurmaya çalıştığında, Zorin OS otomatik olarak Linux üzerindeki yerel alternatifleri öneriyor. Böylece kullanıcılar, alışkanlıklarını tamamen değiştirmeden benzer bir deneyim yaşayabiliyorlar.

Tam Boyutta Gör Sistemin en yeni sürümü olan Zorin OS 18.1, donanım uyumluluğu ve performans tarafında önemli iyileştirmeler sunarken, daha eski ve düşük donanımlı cihazlara yönelik Zorin OS Lite sürümü ise parmak izi okuyucu desteği, yeni masaüstü temaları ve yenilenen dosya yöneticisi gibi yeniliklerle güncellendi. Sonuç olarak Zorin OS, güçlü performansı ve kullanıcı dostu arayüzüyle Windows 11'e karşı güçlü bir alternatif olma yolunda emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor.

Windows 11 rakibi Zorin OS fırtına estiriyor: 3.3 milyon indirme!

