Microsoft'tan Windows ISO indirmelerine engel: Rufus ve Fido artık çalışmıyor

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 10 ve Windows 11'in resmi ISO dosyalarının üçüncü taraf araçlarla indirilmesini kısıtlıyor. Dünya genelindeki kullanıcılar, popüler Rufus yardımcı programı ve indirme bağlantılarını otomatik olarak çeken Fido scripti üzerinden resmi ISO dosyalarını indirmeye çalışırken beklenmedik hatalarla karşılaşmaya başladı.

Kullanıcılar indirme talebi gönderdiklerinde sistemin "715-123130" hata kodunu verdiği, günlük kayıtlarında (log) ise durumun "SentinelReject" olarak işaretlendiği bildiriliyor. Yapılan teknik analizler, Microsoft sunucularının bu talepleri "anonim" ya da "otomatikleştirilmiş" olarak sınıflandırıp erişimi engellediğini ortaya koydu. Acak kullanıcıların büyük bölümü VPN, proxy ya da benzeri bir araç kullanmadığını söylüyor.

Daha önce benzer erişim sorunları coğrafi kısıtlamalar nedeniyle ağırlıklı olarak Rusya'daki kullanıcılar tarafından rapor ediliyordu. Ancak son gelişmelerle birlikte ABD, Avrupa ve Latin Amerika'dan da benzer şikayetler gelmeye başladı. Bu tablo, sorunun küresel ölçekte yaşandığını ve bölge ya da internet servis sağlayıcısı fark etmeksizin kullanıcıları etkilediğini gösteriyor.

Kedi-fare oyunu

Rufus'un geliştiricisi ve Fido projesinin yöneticisi Pete Batard, Microsoft'un otomatikleştirilmiş indirmeleri tespit etmeye yönelik mekanizmalarını güçlendirmiş olabileceğini ve özellikle Fido üzerinden gelen talepleri hedefli biçimde algılamaya başladığını öne sürdü. Batard, teknoloji devi ile aralarındaki bu süreci sonu gelmez bir "kedi-fare oyununa" benzetiyor.

Geliştirici, ISO dosyalarının Microsoft’un resmi sitesinden hala indirilebildiğini söyledi. Ancak şirketin kullanıcıları Medya Oluşturma Aracı’na yönlendirmek istediğini ve doğrudan ISO indirme bağlantısını geri planda tuttuğunu belirtti. Batard, Microsoft'un bu tür engelleri artırmaya devam etmesi durumunda yeni bir çözüm yolu arayıp aramayacağı konusunda şüphelerini de dile getirdi.

Microsoft yetkililerinin, üçüncü taraf araçlara yönelik bu engelleme hamlesi hakkında henüz resmi bir yorumda bulunmadığını ekleyelim.

