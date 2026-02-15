Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft'tan Windows ISO indirmelerine engel: Rufus ve Fido artık çalışmıyor

    Microsoft, Windows ISO dosyalarının üçüncü taraf araçlarla indirilmesine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırdı. Rufus ve Fido üzerinden yapılan indirme denemeleri dünya genelinde hatayla sonuçlanıyor.

    Microsoft'tan Windows ISO indirmelerine engel:Rufus ve Fido iptal Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 10 ve Windows 11'in resmi ISO dosyalarının üçüncü taraf araçlarla indirilmesini kısıtlıyor. Dünya genelindeki kullanıcılar, popüler Rufus yardımcı programı ve indirme bağlantılarını otomatik olarak çeken Fido scripti üzerinden resmi ISO dosyalarını indirmeye çalışırken beklenmedik hatalarla karşılaşmaya başladı.

    Kullanıcılar indirme talebi gönderdiklerinde sistemin "715-123130" hata kodunu verdiği, günlük kayıtlarında (log) ise durumun "SentinelReject" olarak işaretlendiği bildiriliyor. Yapılan teknik analizler, Microsoft sunucularının bu talepleri "anonim" ya da "otomatikleştirilmiş" olarak sınıflandırıp erişimi engellediğini ortaya koydu. Acak kullanıcıların büyük bölümü VPN, proxy ya da benzeri bir araç kullanmadığını söylüyor.

    Daha önce benzer erişim sorunları coğrafi kısıtlamalar nedeniyle ağırlıklı olarak Rusya'daki kullanıcılar tarafından rapor ediliyordu. Ancak son gelişmelerle birlikte ABD, Avrupa ve Latin Amerika'dan da benzer şikayetler gelmeye başladı. Bu tablo, sorunun küresel ölçekte yaşandığını ve bölge ya da internet servis sağlayıcısı fark etmeksizin kullanıcıları etkilediğini gösteriyor.

    Microsoft'tan Windows ISO indirmelerine engel:Rufus ve Fido iptal

    Kedi-fare oyunu

    Rufus'un geliştiricisi ve Fido projesinin yöneticisi Pete Batard, Microsoft'un otomatikleştirilmiş indirmeleri tespit etmeye yönelik mekanizmalarını güçlendirmiş olabileceğini ve özellikle Fido üzerinden gelen talepleri hedefli biçimde algılamaya başladığını öne sürdü. Batard, teknoloji devi ile aralarındaki bu süreci sonu gelmez bir "kedi-fare oyununa" benzetiyor.

    Geliştirici, ISO dosyalarının Microsoft’un resmi sitesinden hala indirilebildiğini söyledi. Ancak şirketin kullanıcıları Medya Oluşturma Aracı’na yönlendirmek istediğini ve doğrudan ISO indirme bağlantısını geri planda tuttuğunu belirtti. Batard, Microsoft'un bu tür engelleri artırmaya devam etmesi durumunda yeni bir çözüm yolu arayıp aramayacağı konusunda şüphelerini de dile getirdi.

    Microsoft yetkililerinin, üçüncü taraf araçlara yönelik bu engelleme hamlesi hakkında henüz resmi bir yorumda bulunmadığını ekleyelim.

    Kaynakça https://github.com/pbatard/Fido/issues/106 https://techcommunity.microsoft.com/discussions/windowsserverinsiders/google-fiber-being-blocked/4494665
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    askerlik yeri belli olduktan sonra bedelliye çevrilir mi ps5 cd li mi dijital mi daha iyi 0546 numara kime ait arap kadınları nelerden hoşlanır efexor ne zaman etkisini gösterir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum