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    En profesyoneli bu "ELGATO LIGHT STRIP" RGB White LED Aydınlatma

    31 Mart 2021, 17:43
    467
    20
    Çevre Birimleri
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
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    Yayıncı aksesuarları ve donanımları ile tanınan Elgato, LED şerit aydınlatma işine de el attı. WIFI üzerinden bağlantı sağlayan set cep telefonunuz, tabletiniz ve bilgisayarınızla kontrol ediliyor

    Yayıncı aksesuarları ve donanımları ile tanınan Elgato, LED şerit aydınlatma işine de el attı. WIFI üzerinden bağlantı sağlayan set cep telefonunuz, tabletiniz ve bilgisayarınızla kontrol ediliyor



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    .BUTTERS STOTCH. (.... ....) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Senden nefret ediyorum mesut. Çok itici bir tipsin.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    .BUTTERS STOTCH. (.... ....) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Senden nefret ediyorum mesut. Çok itici bir tipsin.
    Yanıtla +4
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    1ses1 (hasan türk) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Az para vermiş firma reklam için. Bol para verse daha yavaş anlatırdı.
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    DH | equ* (Murat Öztürk) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Videoyu x2 hızda mı açtım diye kontrol ettim , bi yere mi yetişecektiniz videoyu çekerken?
    TV nin arkasına koymuşsunuz ama nasıl ışık veriyor hiç anlaşılmıyor, hiç kendini gösterememiş orda led
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Mustafa.D.K. (Mustafa Durmaz) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) DH | equ*
    Tam iş çıkışında hemen şunu aradan çıkaralım gidelim dercesine bir inceleme. Yukarıdaki arkadaşta haklı ayrıca :)
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