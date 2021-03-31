En profesyoneli bu "ELGATO LIGHT STRIP" RGB White LED Aydınlatma

Yayıncı aksesuarları ve donanımları ile tanınan Elgato, LED şerit aydınlatma işine de el attı. WIFI üzerinden bağlantı sağlayan set cep telefonunuz, tabletiniz ve bilgisayarınızla kontrol ediliyor

Yayıncı aksesuarları ve donanımları ile tanınan Elgato, LED şerit aydınlatma işine de el attı. WIFI üzerinden bağlantı sağlayan set cep telefonunuz, tabletiniz ve bilgisayarınızla kontrol ediliyor