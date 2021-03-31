En profesyoneli bu "ELGATO LIGHT STRIP" RGB White LED Aydınlatma

Genel Yayın Yönetmeni
Yayıncı aksesuarları ve donanımları ile tanınan Elgato, LED şerit aydınlatma işine de el attı. WIFI üzerinden bağlantı sağlayan set cep telefonunuz, tabletiniz ve bilgisayarınızla kontrol ediliyor
Yayıncı aksesuarları ve donanımları ile tanınan Elgato, LED şerit aydınlatma işine de el attı. WIFI üzerinden bağlantı sağlayan set cep telefonunuz, tabletiniz ve bilgisayarınızla kontrol ediliyor
TV nin arkasına koymuşsunuz ama nasıl ışık veriyor hiç anlaşılmıyor, hiç kendini gösterememiş orda led