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Evercool'dan yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu: Zodiac II

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Evercool'dan yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu: Zodiac II
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Tayvan merkezli komponent üreticisi Evercool, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Zodiac II isimli yeni soğutucusunu duyurdu. Dark Night (LED'siz) ve Starlight (LED'li) olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan Alüminyum tabanlı dizüstü bilgisayar soğutucusu, 290 x 240 x 38.5 mm boyutlarında ve 850 gram ağırlığında. Üzerindeki burç işlemeleriyle dikkat çekmeyi başaran Zodiac II, 800 devir/dakika'da çalışan ve 25dbA gürültü yaratan 120mm'lik fan ile geliyor. Daha fonskiyonel kullanım için çift USB portu ile donatılan soğutucunun 11-14-inç boyutlarındaki netbook ve notebook'larla kullanılabileceği açıklandı.

Evercool Zodiac II'nin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Evercool'dan yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu: Zodiac II
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1.1.1.1 9 yıl
fanının degıstırılmesı lazım sahsen ben oyle yaptım cooler master ortadan fanlı aldım fanı sokup once tt taktım kafa sısırdı sonra xılence taktım 6 derece sıcaklıkları dusurdu vede fazla ses yapmıyor
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älg 9 yıl
O noktalardan ne kadar fazla hava üfleyebilir ki ?
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Momo-Oz 9 yıl
Yazılımcı Online hanımın dediğine katılıyorum
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hashus1099 9 yıl

DungeonKeeper

Yazılımcı Online hanımın dediğine katılıyorum


ben de yazılımcı beye katılıyorum
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hp laptop fanları malesef sol üst tarafta, ortadan soğutma ne işe yarayacak merak konusu
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RaptorFX 9 yıl
beyazı oldukça güzel
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Yazılımcı Online 9 yıl
Gereksiz ürün bence. ERgonomik değil ve hava üflemesi az olacak gibi. Ortasından beri temiz hava çeken ya da tam laptop göbeği ısınan bilgisayar varmı bilmiyorum ama bende işe yaramaz. :)

Bu soğutucu değil süslü püslü aliminyum tepsi gibi olmuş.
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