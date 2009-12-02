Evercool'dan yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu: Zodiac II

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Tayvan merkezli komponent üreticisi Evercool, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Zodiac II isimli yeni soğutucusunu duyurdu. Dark Night (LED'siz) ve Starlight (LED'li) olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan Alüminyum tabanlı dizüstü bilgisayar soğutucusu, 290 x 240 x 38.5 mm boyutlarında ve 850 gram ağırlığında. Üzerindeki burç işlemeleriyle dikkat çekmeyi başaran Zodiac II, 800 devir/dakika'da çalışan ve 25dbA gürültü yaratan 120mm'lik fan ile geliyor. Daha fonskiyonel kullanım için çift USB portu ile donatılan soğutucunun 11-14-inç boyutlarındaki netbook ve notebook'larla kullanılabileceği açıklandı.

Evercool Zodiac II'nin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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