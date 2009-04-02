EVGA, GeForce GTX 275 tabanlı yeni ekran kartlarını tanıttı

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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları üreten ve firmanın önde gelen iş ortaklarından birisi olan EVGA, resmi duyurusu bugün yapılan GeForce GTX 275 modelini baz alan yeni ekran kartlarını duyurdu. EVGA, GeForce GTX 275 için iki yeni model hazırlamış durumda. Her ikisi de Nvidia'nın referans tasarımını temel alan yeni ekran kartları arasındaki temel farkı bellek kapasitesi oluşturuyor zira kartlardan biri 896MB GDDR3 diğeri ise 1792MB GDDR3 bellek kapasitesi ile geliyor.

Her ikisi de Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan yeni modelleri 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahipler. Grafik işlem birimleri 633MHz'de, paralel işlemcileri 1404MHz'de ve bellekleri de 2268MHz'de görev yapan yeni modeller, CUDA, PhysX ve 3D Vision teknolojilerine destek veriyorlar. PureVideo HD teknolojisiyle, HD videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartları Triple SLI desteği de sunuyorlar.

Üzerlerinde çift DVI ve HDTV konnektörleri bulunan 896MB GDDR3 ve 1792MB GDDR3 bellekli yeni ekran kartları 250$ ve 290$'lık yurt dışı satış fiyatına sahip.