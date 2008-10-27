EVGA hız aşırtma uygulaması Precision'un yeni versiyonunu yayınladı

Tam Boyutta Gör

Yaklaşık iki ay süren sessizlik döneminin ardından EVGA, ekran kartları için hazırladığı Precision isimli hız aşırtma (overclock) uygulamasının yeni versiyonunu yayınladı. 1.3.3 sürüm numaralı yeni versiyonla birlikte Nvidia'nın Big Bang II kod adlı Forceware 180.xx serisi sürücüleri için fan kontrol desteği sağlanırken, ayrıca yine Nvidia'nın G98 gpu'su için destek de yeni sürüm ile gelen yenilikler arasında. Öte taraftan bilgi ekranında sürüm bilgisinin gösterilmesi gibi yazılımın kendisiyle ilgil ufak bazı güncellemeler de yeni sürümle birlikte gelmekte. EVGA Precision 1.3.3'ü indirimek için tıklayınız!