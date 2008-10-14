FIFA 09 (PC) inceleme videosu

Platform:PC

Daha önce konsol sürümünü incelediğimiz Fifa 09 şimdide PC sürümünün incelemesi ile karşınızda. Her iki oyun arasında ciddi farkların olması her iki sürüm içinde ayrı incelemeler yapmamızı gerektirdi.

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi:Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)

İşlemci:Çift çekirdekli işlemci 2.6 GHz Intel Pentium D veya AMD Athlon 64 X2 3800+ (Intel Core 2 Duo 2.2 GHz veya AMD Athlon 64 X2 4400+ veya daha yükseği tavsiye ediliyor)

Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 2 GB RAM)

Ekran Kartı:256 MB DirectX 10.0 destekli ekran kartı veya DirectX 9.0 ve Shader Model 3.0 destekli veya daha yükseği (512 MB bellekli olması tavsiye edilmiş ).

Boş Alan: 7 GB disk alanı

http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=