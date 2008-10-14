FIFA 09 (PC) inceleme videosu

Haber Editörü
Platform:PC
Daha önce konsol sürümünü incelediğimiz Fifa 09 şimdide PC sürümünün incelemesi ile karşınızda. Her iki oyun arasında ciddi farkların olması her iki sürüm içinde ayrı incelemeler yapmamızı gerektirdi.
Sistem Özellikleri
İşletim Sistemi:Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci:Çift çekirdekli işlemci 2.6 GHz Intel Pentium D veya AMD Athlon 64 X2 3800+ (Intel Core 2 Duo 2.2 GHz veya AMD Athlon 64 X2 4400+ veya daha yükseği tavsiye ediliyor)
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 2 GB RAM)
Ekran Kartı:256 MB DirectX 10.0 destekli ekran kartı veya DirectX 9.0 ve Shader Model 3.0 destekli veya daha yükseği (512 MB bellekli olması tavsiye edilmiş ).
Boş Alan: 7 GB disk alanı
http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page= Paylaş Tweetle
Genede seviyorum Fifa'yı..
PES 4 o
ea bence bu işi ya tam yapsın yada hiç yapmasın,fifa 99 ile arasında sadece azda olsa grafik gelişiminden başka hiç bir artısı yok,10 seneden beri bu adamlar ısıtıp ısıtıp bu oyunu önümüze koydular,tabi yeiyen yedi,yemeyen pes gibi türünün en iyisini seçti.
pes ama PES DEĞİL!
nedenini anlayamadığım bişey var ki dizüstünde oyun daha hızlı ve daha zevkli oluyor
MASAÜSTÜNDE PEK KEYİF ALAMADIM grafik kartım daha iyi olduğu halde(işlemcim tek çekirdek ama)