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FIFA 09 (PC) inceleme videosu

11 yıl
120,4b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Platform:PC

Daha önce konsol sürümünü incelediğimiz Fifa 09 şimdide PC sürümünün incelemesi ile karşınızda. Her iki oyun arasında ciddi farkların olması her iki sürüm içinde ayrı incelemeler yapmamızı gerektirdi.

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi:Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci:Çift çekirdekli işlemci 2.6 GHz Intel Pentium D veya AMD Athlon 64 X2 3800+ (Intel Core 2 Duo 2.2 GHz veya AMD Athlon 64 X2 4400+ veya daha yükseği tavsiye ediliyor)
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 2 GB RAM)
Ekran Kartı:256 MB DirectX 10.0 destekli ekran kartı veya DirectX 9.0 ve Shader Model 3.0 destekli veya daha yükseği (512 MB bellekli olması tavsiye edilmiş ).
Boş Alan: 7 GB disk alanı


http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
ya yeter yha pes fifa adam akıllı yapılmıor oyuna gerçeçiklik katıım diiom katılmıo adamlar hep aynı hareket hep aynı gol yani pes ve fifada degişik olaylar olmuo karambol direk 1 daha direk oluo ama 1 daha direk olmuo topu almak için yere yattıgı zaman hep aynı yatıo hep aynı durumlarda sakatlanıo yani bu bole olmaz artık umudumz fifa 11 yada pes 11 den beklioruz e a sports ps için konamı pc için diolarya alaka yoq bıktım sürekli aynıo oyunu aynı hareketleri yapmaktan hep aynı golden sıkıldım yeni ve heyecean dolu bir oyun istiorum ve bunu fifa 11 pes 11 den bekliorum BAŞARILAR DİLİORUM KÜTFEN BİRAZDAHA ZEVKLİ YAPIN HEM PS İÇİN HEMDE PC İÇİN LÜTFEN LÜTFEN PC Lİ OLAN ADAM ÇOK PS Sİ OLAN ADAM AZ PC LİLERE SAYGI GOSTERİN LÜTFENNNNNNNNNNNNNNNNNN BAŞARILAR FİFA 11 DE VE PES 11 DE
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GreenKid 9 yıl
Biraz fazla puan çıkarmışsınız

Genede seviyorum Fifa'yı..


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DH Misafiri 9 yıl
bence fifa2009 çok iyi pess i sevemedim çok kişi onu oynuyor ama ben sevmiyorum fifa2009 online ı şiddetle tavsşye ederim
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oldu madem 10 yıl
FiFa Pes ten daha gerçekçi pes te her adam yıldız gibi hareket edebiliyor bu saçma hepsi aynı olamaz. ayrıca FiFa nın sadece multiplayer oynanması yeter pes o multi zewkini 1000 yıl geçse veremez ;)
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hasanbaglan 10 yıl
kötü işte to die adlı arkadaşım.niye buna kötü diyorsunuz diye yorum yazmışsın.millet iyiye kötü kötüye iyimi desin.fifada zerre gelişme yok.09 versiyonu tam bir hayal kırıklığı bana sorarsan eskileri de faklı değil.en basitinden yan hakemler bile ellerinde sürekli sağa kalkık bayrak olan dekor tipler.özentisiz beklentilerin uzağında bir çalışma bu o kadar.
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yugams 10 yıl
fifa 96-97-98-99-2000-2001-2002 serisini hep oynadım bir arkadaşımdan pes doydum gittip pes 2005 sanırım cd kapagında şu kel italyan hakem verdı :)) neyse o gün bugün pes oynuyorum fifa aklıma bile gelmiyo kardeşimde pes e pek alışamadı o fifa oynamaya devam etti neyse fifa 08 e kadar sonra oda pes e geçti nedeni pes gerçekten fultbol oynanabilirlik harika tek eksigi oyun içinde bazı takımlar ve ligler eksik oluyor fifa da böyle bi durum yok içerik zengin ama ruh yok :)) oyun grafik bazında baktıgımızda fifa sank yüzey modelleme tek kafes sistemi gibi pes katı modelleme gibi yani daha dolgun...........
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desiremusic 10 yıl

Orjinalden alıntı: yugams

fifa 96-97-98-99-2000-2001-2002 serisini hep oynadım bir arkadaşımdan pes doydum gittip pes 2005 sanırım cd kapagında şu kel italyan hakem verdı :)) neyse o gün bugün pes oynuyorum fifa aklıma bile gelmiyo kardeşimde pes e pek alışamadı o fifa oynamaya devam etti neyse fifa 08 e kadar sonra oda pes e geçti nedeni pes gerçekten fultbol oynanabilirlik harika tek eksigi oyun içinde bazı takımlar ve ligler eksik oluyor fifa da böyle bi durum yok içerik zengin ama ruh yok :)) oyun grafik bazında baktıgımızda fifa sank yüzey modelleme tek kafes sistemi gibi pes katı modelleme gibi yani daha dolgun...........


PES 4 o

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Repeating Yesterday 10 yıl
tamamiyle fiyasko resmen ps3 deki fifa 2008 oynuyoruz eagames in yaptıgı bence hiç dogru değil şuanda ps3 deki fifa ile arasında dağlar kadar fark var
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WITCHER 11 yıl
To die görünen köy kılavuz istemez...
ea bence bu işi ya tam yapsın yada hiç yapmasın,fifa 99 ile arasında sadece azda olsa grafik gelişiminden başka hiç bir artısı yok,10 seneden beri bu adamlar ısıtıp ısıtıp bu oyunu önümüze koydular,tabi yeiyen yedi,yemeyen pes gibi türünün en iyisini seçti.
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KoMiKaZe 11 yıl
İnceleme için teşekkürler.Güzel olmuş.FIFA09 bencede 08'den iyi olmamış.Hele ki yüzler hiç ama hiç benzemiyor, NextGen teknolojisine geçicez diye gerçekten işin suyunu çıkarmışlar.En basitinden örnek veriyorum; Arda Turan, Hasan Şaş.Bunların oyun içinde bir yüzlerine bakın Allah aşkına.Arda kesinlikle benzemiyor.Hasan Şaş sadece yapılmak için yapılmış standart bir kel insan.08'e bir bakıyorum.Suratlar 09'dan milyon kat daha çok benziyor.EA Sport beklentileri karşılayamadı gene..Üstüne üstün birde online oynarken oynadığınız maçların %80 - 90'ı kaydedilmiyor.Üst üste 5 maç yenmeme rağmen hiç biri stat'ıma işlenmedi ve ea'nın forumlarında gezdiğim kadarıyla bu durumdan binlerce fifacı şikayetci ama EA bunu düzeltmek adına hiçbir hareket yapmıyor, kulaklarını tıkamış dinlemiyorlar bile..O yüzden şimdiden FIFA10'u beklemeye geçtim diyebilirim.
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ceforse 11 yıl
fifa 09'a şöyle baktığımızda saha ve oyuncuların yüzleri göze çarpıyor. Oyuncuların yüzlerinin gerçekçi hazırlanmasına rağmen sahaya gelince hiç hoşuma gitmedi. Saha çimden daha çok canlı renkleri sebebiyle evinize koymayacağınız, uzun tüylü bir halıyı andırıyor. O kadar ki, bir süre sonra gözünüzün ister istemez oyuncular kadar çimleri de takip ettiğini fark ediyorsunuz
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Jabba The Hutt 11 yıl
yahu siz yerleştirmişsiniz pesi kafanıza pes kötü olsa bile pes iyi fifa kötü diyorsunuz
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ceforse 11 yıl
Fİfa 08 göre daha kolay. Çekdiğimiz sutların çoğu kaleyi buluyor. Haliyle çok basit goller oluyor orta sağdan atılan her 5 şut’tan 1’i gol oluyor. Şimdiden fifa 08 özledim.
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Usak_Efesi 11 yıl
yine sırf laf olsun diye bişey yazanlar var ne kadar komik!




pes ama PES DEĞİL!





nedenini anlayamadığım bişey var ki dizüstünde oyun daha hızlı ve daha zevkli oluyor
MASAÜSTÜNDE PEK KEYİF ALAMADIM grafik kartım daha iyi olduğu halde(işlemcim tek çekirdek ama)
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Usak_Efesi 11 yıl
mouse ile oynamayı becerirseniz oyun daha keyifli bir hal alıyor...
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