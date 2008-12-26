Gainward Radeon HD 4830 modelini duyurdu

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Bir süre öncesine kadar sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Gainward, Radeon HD 4800 serisinin lansmanını takiben, AMD-ATi çözümlerini de ürün gamına ekleyeceğini açıklamış ve merak uyandırmayı başarmıştı. Radeon HD 3800 ve HD 4800 serisine yönelik olarak hazırladığı yeni modellerini bir süre önce kullanıma sunmaya başlayan firma Radeon HD 4830 modelini duyurdu.

AMD-ATi'nin geçtiğimiz Ekim ayında 150$ altı ekran kartı pazarı için duyurduğu Radeon HD 4830 modeli sahip olduğu performans potansiyelini yaptığımız video incelemede de gözler önüne sermiş ve özellikle Crossfire performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Gainward'ın g rafik işlemcisi 575MHz'de, bellekleri ise 1800MHz'de görev yapan ekran kartı referfans tasarıma göre soğutucusuyla farklılaşıyor.

Gainward'ın daha önce duyurduğu diğer bazı modellerinde de karşımıza çıkan soğutucu doğrudan GPU üzerine konumlandırılırken bellek yongaları için hernangi bir uygulamaya gidilmemiş. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 512MB GDDR3 belleğe sahip olan yeni model DirectX 10.1 desteğine ek olarak Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyabilen yeni modelde çift DVI ve HDTV konnektörleri bulunuyor. Gainward'ın satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenilen 55nm RV770 LE GPU'lu yeni modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.