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Gainward Radeon HD 4830 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gainward Radeon HD 4830 modelini duyurdu
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Bir süre öncesine kadar sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Gainward, Radeon HD 4800 serisinin lansmanını takiben, AMD-ATi çözümlerini de ürün gamına ekleyeceğini açıklamış ve merak uyandırmayı başarmıştı. Radeon HD 3800 ve HD 4800 serisine yönelik olarak hazırladığı yeni modellerini bir süre önce kullanıma sunmaya başlayan firma Radeon HD 4830 modelini duyurdu.

AMD-ATi'nin geçtiğimiz Ekim ayında 150$ altı ekran kartı pazarı için duyurduğu Radeon HD 4830 modeli sahip olduğu performans potansiyelini yaptığımız video incelemede de gözler önüne sermiş ve özellikle Crossfire performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Gainward'ın g rafik işlemcisi 575MHz'de, bellekleri ise 1800MHz'de görev yapan ekran kartı referfans tasarıma göre soğutucusuyla farklılaşıyor.

Gainward'ın daha önce duyurduğu diğer bazı modellerinde de karşımıza çıkan soğutucu doğrudan GPU üzerine konumlandırılırken bellek yongaları için hernangi bir uygulamaya gidilmemiş. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 512MB GDDR3 belleğe sahip olan yeni model DirectX 10.1 desteğine ek olarak Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyabilen yeni modelde çift DVI ve HDTV konnektörleri bulunuyor. Gainward'ın satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenilen 55nm RV770 LE GPU'lu yeni modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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natcenk 10 yıl
biraz erken olmuş 4830 için
ya fx5200 e benziyor hd 48... serisi böyle iğrenç olmamalı
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natcenk 10 yıl
biraz erken olmuş 4830 için
ya fx5200 e benziyor hd 48... serisi böyle iğrenç olmamalı
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Pandemic 10 yıl
Kimi tipi sever kimide performansı... Ben performanscıyım... Ve ati hata etti. 100$ a satsaydı bu kartları şimdi herkes 4830 crossfire kullanıyor olurdu. Hem cf anakartlar satılırdı hemde 4850 den çıkma gpu lar...
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keskiner 10 yıl
ekran kartına benzemio ya deişk bşi bu
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tamamozamanok 10 yıl
Iyy Çok Tipsiz Kart Olmuş...
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_Berk__ 10 yıl
tipini beğenmedim haber için teşekürler
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