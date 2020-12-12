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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy amiral gemilerinde kiralama dönemi başlıyor

    Samsung Almanya departmanı belirli süreler boyunca Galaxy S20 serisini kiralayabileceğiniz bir sistem başlatıyor. Satın almaktan ziyade tecrübe etmek isteyenler için alternatif olabilir.
    1 hf.
    4,5b
    1
    29
    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    7

    Galaxy amiral gemilerinde kiralama dönemi başlıyor
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    Akıllı telefon pazarında kiralama konsepti çok yaygın bir yöntem değil. Kurumsal tarafta bazı örnekleri olsa da son kullanıcı tarafında daha çok taksitli veya tarifeye ek ödeme yöntemlerini görüyoruz.

    Kiralık Galaxy S20

    Samsung Almanya departmanı tarafından yapılan duyuruya göre Galaxy S20 amiral gemisi serileri kiralama servisi üzerinden de tüketiciye ulaştırılacak. Kiralama kampanyasını Grover şirketi yürütecek.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye’deki Apple Store’lar belirsiz bir süreliğine yine kapanıyor"

    Kampanya kapsamında Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra ve Galaxy S20 FE amiral gemisi modelleri yer alıyor. Önümüzdeki dönemde daha yeni amiral gemilerinin kampanyaya ekleneceği ifade ediliyor.

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    Kiralama yöntemi 1-3-6-12 ay şeklinde olacak. Bedeller modele göre değişiyor. Az ödemek için haliyle uzun kiralamak gerekiyor. Galaxy S20 serisinin kiralama bedelleri şu şekilde sıralanıyor:

    Galaxy S20 FE 128GB için 59.90-49.90-39.90-29.90 Avro

    Galaxy S20 128GB için 99.90-69.90-59.90-49.90 Avro

    Galaxy S20+ 128GB için 109.90-74.90-64.90-54.90 Avro

    Galaxy S20 Ultra 128GB için 119.90-99.90-79.90-69.90 Avro

    12 ay Galaxy S20 FE 128GB kullandığınızda toplam 360 Avro ödemiş oluyorsunuz. Normalde cihaz 630 Avro civarında. Yani asıl parasına iki yıl kadar cihazı kullanabilirsiniz ancak cihazın sizde kalmaması bir dezavantaj oluyor. Bu kampanya diğer ülkelere de gidecek mi bilinmiyor.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-introduces-galaxy-flagship-rental-program-in-germany/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Onurmsq (--- ----) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    asıl parası 630 avro
    2 senelik fiyat 630 avro
    telefonun fiyatını öderim 630 avro hatta black fridayde yarı fiyat oluyor. 2 sene sonra da satarım oradan da para alıp 3. sene black fridayde yeni amiral gemi alırım bu böyle gider.
    asıl parası 630 avro 2 senelik fiyat 630 avro telefonun fiyatını öderim 630 avro hatta black fridayde yarı fiyat oluyor. 2 sene sonra da satarım oradan da...
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    3 Yanıt Yanıtla +23
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    ozansirinn (ozansirin89 ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Turkiyede olursa kimse telefon satıl almaz vallahi herkes kiralar her sene başka telefon kullanır
    3 Yanıt Yanıtla +8
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    th9 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Onurmsq
    aynen bi akıllı sensin ya sistemi kırdın
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sanırım Almanya dendiğinde partiler, havyar yiyen şampanya içen insanlar canlanıyor gözünüzde.
    Bu forumun genç tayfası Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeleri nasıl kafalarında tezahür ediyorlar bilmiyorum ama onlarda da zenginler, fakirler, orta halliler var bizim gibi. Fakirleri bizden daha az olabilir ama onlarda da ayın sonunu getiremeyen insanlar çok.
    70-80 milyon nufuslu ülkelerde bu çok normal. 80 milyonun hepsini zenginleştiremezsin bu şekilde bir sistemde.
    Kaldıki her gün yeni telefon çıkıyor, yeni elektronik cihazlar,gerekli gereksiz devamlı tüketime odaklatılan toplumlarda insanlar hang birine para yetiştirecek Allahaşkına?
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    shade_boi (Ali G) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3 yıldır iPhone X kullanıyorum. 5bin liraya almıştım zamanında. Şuanda da satsam en az 5bin ediyor. Kiralama falan gereksiz. iPhone alın siz 😂
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    ReaLGz 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aylık tutarlar biraz aşağı çekilirse mantıklı olabilir ama bu haliyle çok pahalı. Anca çok kısa vade kullanıma uygun, 2-3 ay gibi. Öyle bir ihtiyaç da neden olsun bilmiyorum.
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    IrrepertuX 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    tek sıkıntı bu telefonun başına birşey gelse neremizi satıp parasını vereceğiz yada ne imzalatacaklar
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    IrrepertuX 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    uzun vadede bakarsak zarar ama kısa vadede kârlı aslında. eğer telefonu alıp 2-3 ay kullanıp satmaya kalksak zaten en az %10 luk bir fiyat kaybı oluyor. yani o %10'u kirlama bedeli olarak ödersek aynı hesaba gelir. hem satma işiyle falan uğraşmaya gerek kalmaz.
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    Onurmsq (--- ----) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) IrrepertuX
    2 3 ay kullanıp telefon mu satılır.
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    L@civert 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yasalar ne diyor bilmiyorum. Kira parasına ötv vs. binmeyecekse Türkiyede sıfır telefona göre ucuza mal olabilir bu iş.



    Yıllık baz fiyatın yarısını verdiğinizi düşününce çok makul olabilir.
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    Drift 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Covid olayını nasıl çözecekler, elden ele gezmiş telefonu kim alır ki
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    Japonya 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Drift
    Kolonya sıkar devam ederiz
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    circassianman 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Burada da yapacaklardı sözde ama hikayede kaldı hepsi.
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    vs-fb (Vn S) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Enflasyonun bu derece yüksek olduğu bir ülkede mantıklı bir uzun vadeli planın herhangi bir ürün için olması imkansız. Tabi birde devleti yanında olmadığı için vatandaşı kazıklamaya alışmış aç gözlü firmalar var. Hayale kapılmaya gerek yok. Türkiye'de imkansız.
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    ozansirinn (ozansirin89 ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Turkiyede olursa kimse telefon satıl almaz vallahi herkes kiralar her sene başka telefon kullanır
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    sis651 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ozansirinn
    Burada böyle bir şey olursa çok iyi olur vallahi. Fiyatlar hemen hemen yarı fiyatına. Senede bir de değiştirmiş olacağım.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ozansirinn
    Ödeyeceğin tutara bağlı. Misal ayda 600-700 TL olursa üstelik senin olmayacak bir telefona böyle bir para bağlamak akıl mantık işi değil. En kötü gider ilgili operatörle 2 yıllık taahhüt yaparsın daha iyi, kazık da olsa en azından elinde bir telefon mülkiyeti olur.
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    4536 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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