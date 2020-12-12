Galaxy amiral gemilerinde kiralama dönemi başlıyor

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Akıllı telefon pazarında kiralama konsepti çok yaygın bir yöntem değil. Kurumsal tarafta bazı örnekleri olsa da son kullanıcı tarafında daha çok taksitli veya tarifeye ek ödeme yöntemlerini görüyoruz.

Kiralık Galaxy S20

Samsung Almanya departmanı tarafından yapılan duyuruya göre Galaxy S20 amiral gemisi serileri kiralama servisi üzerinden de tüketiciye ulaştırılacak. Kiralama kampanyasını Grover şirketi yürütecek.

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Kampanya kapsamında Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra ve Galaxy S20 FE amiral gemisi modelleri yer alıyor. Önümüzdeki dönemde daha yeni amiral gemilerinin kampanyaya ekleneceği ifade ediliyor.

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Kiralama yöntemi 1-3-6-12 ay şeklinde olacak. Bedeller modele göre değişiyor. Az ödemek için haliyle uzun kiralamak gerekiyor. Galaxy S20 serisinin kiralama bedelleri şu şekilde sıralanıyor:

Galaxy S20 FE 128GB için 59.90-49.90-39.90-29.90 Avro

Galaxy S20 128GB için 99.90-69.90-59.90-49.90 Avro

Galaxy S20+ 128GB için 109.90-74.90-64.90-54.90 Avro

Galaxy S20 Ultra 128GB için 119.90-99.90-79.90-69.90 Avro

12 ay Galaxy S20 FE 128GB kullandığınızda toplam 360 Avro ödemiş oluyorsunuz. Normalde cihaz 630 Avro civarında. Yani asıl parasına iki yıl kadar cihazı kullanabilirsiniz ancak cihazın sizde kalmaması bir dezavantaj oluyor. Bu kampanya diğer ülkelere de gidecek mi bilinmiyor.

https://www.sammobile.com/news/samsung-introduces-galaxy-flagship-rental-program-in-germany/

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