Türkiye’deki Apple Store’lar belirsiz bir süreliğine yine kapanıyor

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Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkemizde pandeminin ilk başladığı günlerde hızlı bir aksiyon alarak kapılarını 2 ay boyunca müşteri alımına kapatan Apple Store’lar, 8 Haziran’da yeniden hizmet vermeye başlamıştı. Açıldıktan sonra çalışma saatlerini kısıtlama, daha az sayıda müşteriye hizmet verme gibi kurallar getiren mağazalar, artan vaka sayıları sonrasında bir kez daha hızlı tepki verdi ve yeniden kapılarını kapatmaya hazırlanıyor.

Bir süredir Genius Bar randevularını da zaten epey kısan ülkemizdeki Apple Store’lar,bugün son kez müşterilerine hizmet veriyor olacak. 11 Aralık Cuma 20.00’dan itibaren kapanacak olan mağazaların belirsiz bir süreliğine kapalı kalacağı belirtiliyor. Henüz Apple cephesinden resmi bir açıklama gelmiş değil ancak hem Apple Store çalışanları hem de Apple Destek ekipleri ile yaptığımız görüşmelerde kapanma açıklamasını doğruladık.

Ayrıca Bkz. "Uzun zaman sonra ilk kez toplam vaka sayısı açıklandı: 1,7 milyon"

Çalışanlar da kapanmanın belirsiz bir süreliğine yapıldığını ve kendilerine açılış tarihine dair bir bilgi verilmediğini ifade ediyor. Kapanma sebebi olarak Apple da çalışanlarına bir gerekçe göstermemiş ancak onların da tahmini pandemi nedeniyle artan vaka ve ölüm sayıları olduğu yönünde.

Hali hazırda iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerini ülkemizde henüz satışa sunmuş olan, iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max modellerini satışa açmak için geri sayıma geçen Apple’ın tam da satış hareketliliği yaşayacağı bir dönemde bu kararı alması, müşterilerin ve çalışanların sağlığına gösterdiği hassasiyet adına önemli.

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