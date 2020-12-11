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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye’deki Apple Store’lar belirsiz bir süreliğine yine kapanıyor

    Ülkemizde Zorlu ve Akasya AVM’de bulunan Apple mağazaları, covid-19 tedbirleri nedeniyle belirsiz bir süreliğine kapılarını kapatmaya karar verdi.
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    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    Türkiye’deki Apple Store’lar belirsiz bir süreliğine yine kapanıyor
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    Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkemizde pandeminin ilk başladığı günlerde hızlı bir aksiyon alarak kapılarını 2 ay boyunca müşteri alımına kapatan Apple Store’lar, 8 Haziran’da yeniden hizmet vermeye başlamıştı. Açıldıktan sonra çalışma saatlerini kısıtlama, daha az sayıda müşteriye hizmet verme gibi kurallar getiren mağazalar, artan vaka sayıları sonrasında bir kez daha hızlı tepki verdi ve yeniden kapılarını kapatmaya hazırlanıyor.

    Bir süredir Genius Bar randevularını da zaten epey kısan ülkemizdeki Apple Store’lar,bugün son kez müşterilerine hizmet veriyor olacak. 11 Aralık Cuma 20.00’dan itibaren kapanacak olan mağazaların belirsiz bir süreliğine kapalı kalacağı belirtiliyor. Henüz Apple cephesinden resmi bir açıklama gelmiş değil ancak hem Apple Store çalışanları hem de Apple Destek ekipleri ile yaptığımız görüşmelerde kapanma açıklamasını doğruladık.

    Ayrıca Bkz. "Uzun zaman sonra ilk kez toplam vaka sayısı açıklandı: 1,7 milyon"
    Çalışanlar da kapanmanın belirsiz bir süreliğine yapıldığını ve kendilerine açılış tarihine dair bir bilgi verilmediğini ifade ediyor. Kapanma sebebi olarak Apple da çalışanlarına bir gerekçe göstermemiş ancak onların da tahmini pandemi nedeniyle artan vaka ve ölüm sayıları olduğu yönünde.

    Hali hazırda iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerini ülkemizde henüz satışa sunmuş olan, iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max modellerini satışa açmak için geri sayıma geçen Apple’ın tam da satış hareketliliği yaşayacağı bir dönemde bu kararı alması, müşterilerin ve çalışanların sağlığına gösterdiği hassasiyet adına önemli.



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    Şeref60 (Şeref Berber) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bidahada açmasınlar zaten

    İnsanları kazıklamakdan başka bir işe yaramıyorlar
    2 Yanıt Yanıtla +39
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple mı milleti kazıklıyor? Bu nasıl bir kıskançlık bu dandroid fanlarında anlamak mümkün değil. Aynı fiyata aldığınız amiral gemisi androidler 2 yıl sonra güncelleme almadığı için çöp oluyorlar. Ayrıca devlet en az bildiğim %54 vergi alıyor, yani kazıkçı arıyorsan başka yere bakın.
    Apple mı milleti kazıklıyor? Bu nasıl bir kıskançlık bu dandroid fanlarında anlamak mümkün değil. Aynı fiyata aldığınız amiral gemisi androidler 2 yıl sonra gün...
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    4 Yanıt Yanıtla +30
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    Cihat_, (Cihat ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Aligunes987
    Zaten kimse sizin kafanıza silah dayararak Apple mağazasından alışveriş yapın demiyor.
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    coolfighter (coolfighter coolfighter) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kapansa ne olacak.
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    marslan1999 (Mert ARSLAN) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Apple'a sadece telefon olarak bakacak kadar dar görüşlü olmayın. Son çıkan M1 işlemci devrimsel nitelikte, verimi inanılmaz yüksek. Ayrıca iPad kadar kaliteli veya uzun ömürlü bir başka tablet yok. iPhone pahalı olabilir ama Apple sadece bir telefon üreticisi değil.
    Ekleme: Bu güncelleme muhabbeti de sıktı. Android tarafında güncelleme ile yeni bir şey kazanan var mı? Meizu kullanıyorum, telefona güvenlik güncellemesi bile gelmiyor ve kaybettiğim hiçbir şey yok. Evdeki diğer android cihazların aynısı işte. Belki biraz modernize ediliyordur o kadar. Apple tarafında ise güncelleme ile birtakım gelişmeler yaşanıyor. Örneğin son iPadOS güncellemesi ile not uygulaması ciddi anlamda güzelleşti. En azından kullanışlılık gözle görülür şekilde yükseldi.
    Sonuç olarak satış yapmıyor demek anlamsız, internetten verilen mac/iPad siparişlerinin çoğunda ciddi bekleme süreleri var. Sizin ihtiyacınız olmayabilir ama bu cihazlara çok ciddi talepler var.
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    MustafaC5 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple paradan çok insan sağlığına önem vermiş
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    DownFast 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple tebrik ediyorum ben de bir cep telefonu üreticisinin teknik servisinde çalışıyorum günde birçok insanla muhatap oluyorum kelle koltukta apple’a çalışanlarının canına önem verdiği için teşekkürler
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    ChiefOfficer (Ilgın Özgül) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mevzu iOS-Android atışmasına dönmüş yine
    Android'in eksiği yok fazlası var, bu fazlalıklardan dolayı iOS'daki staibiliteyi yakalayamıyor olay bu kadar basit bence. Her iki platformu da uzun seneler kullandım. iOS otomatik, Android manuel araba gibidir gözümde. iOS pahalıdır, sana fazla seçenek bırakmaz nasıl programlandıysa öyle çalışır. Andorid ise sana seçenekler sunar. Bu kadar seçenek ile problemleri de beraber getirir tabi. Kimisi Otomatik sever kimisi manuel.

    İki telefonun da birbirine göre üstünlükleri var. Ayrıca teknolojik bir ürün alırken ihtiyaca göre almak çok önemli. Arduino programlayacağım deyip iOS telefon alıp Apple'a mı söveyim şimdi? Tamamen kullanım amacı ve cepteki paraya bakıyor.

    Konuyu çok uzatmanın anlamı yok yani. Su iki sistemin farklı amaçlara hizmet ettiğini fark ettiğiniz zaman saçma sapan savunmaları bırakacaksınız
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    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ChiefOfficer
    Ben, manuel daha çok seviyorum kardeşim ya. Çünkü bu vitesle böyle oynayacaksın böyle vitesle böyle tu...
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    ömerim55 (Ömer Talat Katı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    mağazadan alan kaç kişi kaldı ki?
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    bytradm (adem ademy) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    karar takdir edilesi. 7 bin çalışanlı fodda bin pozitif var kinik hasta harici
    3 vardiya çalıştırıyorlar adamları bumu iyi?
    ben androdçiyim her yıl bi cihaz alıyorum
    son 2 yıl giriş-orta seviye öncesi amiral katili oluyordu.
    biraderim en üst seviye ıphone alıp 5 yıl kull.
    aynı parayı harcıyoruz . fark ben 2 eski cihazı araç ve dükkana
    monteledim.
    bu yıl tatile yurtdışına gönd. ardaki fark biletlerini alıyor.
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    ArciheGates (Archie Gates) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Apple Destek ne olucak? Bozulan cihazlarımızı distribütörlere mi vericez?
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    Suherfec 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Millet zaten pandemiyle evlerine kapandı uzaktan alışverişe daha çok rağbet olması gerekiyorken internet mağazalarının neden kapandığını anlamış değilim
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Iphone fanlarının elinde kala kala bir tek "güncelleme" kaldı. Lafı dönüp dolastırıp güncellemye getiriyorlar. Sanki güncelleme alınca cihaz uçup kaçıyor, yapamayacakları her şeyi yapar oluyorlar. Etrafımda iphone kullanip güncelleme yapmayan/ yapamayan bir çok insan var. Neden acaba? (Bu mesajı 5 yıllık note 5 android 7.0 la yazıyorum. Hala canavar gibi her işimi görüyor)
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