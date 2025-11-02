Realme C85 serisi tanıtıldı: İşte serinin özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Realme, Vietnam’da düzenlediği lansmanla Realme C85 Pro ve C85 5G modellerinden oluşan yeni C85 serisini resmi olarak tanıttı. Marka, uygun fiyat segmentinde güçlü performans, uzun pil ömrü ve yüksek ekran yenileme hızını bir araya getirerek dikkat çekiyor.

Yeni Realme C85 Pro ve C85 5G uygun fiyata üst düzey özellikler sunuyor

Realme C85 Pro, 6,8 inç büyüklüğünde AMOLED Full HD+ (1080 x 2344 piksel) çözünürlüklü bir ekranla geliyor. Ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 4.000 nit tepe parlaklığı sayesinde canlı renkler ve üstün görüş deneyimi sunuyor. Serinin diğer üyesi C85 5G ise HD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 6,8 inç LCD panel ile donatılmış.

Performans tarafında cihazlar iki farklı işlemciyle geliyor. C85 Pro, Qualcomm Snapdragon 685 çipsetinden güç alırken; C85 5G modeli MediaTek Dimensity 6300 yonga setine sahip. Her iki model de 8 GB RAM kapasitesi sunuyor ve sanal RAM desteğiyle toplamda 24 GB’a kadar bellek kapasitesine ulaşabiliyor. Ayrıca 256 GB’a kadar depolama alanı microSD kart ile genişletilebiliyor.

Serinin en dikkat çeken özelliklerinden biri devasa 7.000 mAh pil kapasitesi. Bu batarya, 45 W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede dolabiliyor. Realme, bu kapasitenin kullanıcıya iki güne kadar kesintisiz kullanım imkânı sunduğunu belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Fotoğraf tarafında hem C85 Pro hem de C85 5G, 50 MP ana arka kamera ve 8 MP ön kamera ile geliyor. Kamera sistemi, yapay zekâ destekli sahne tanıma, portre modu ve düşük ışıkta gelişmiş çekim kabiliyeti sunuyor.

Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 5 (C85 Pro) ve Wi-Fi 5.3 (C85 5G), Bluetooth 5.0/5.3, GPS, NFC, çift SIM desteği ve USB-C bağlantı noktası bulunuyor. IP69 Pro sertifikası ise cihazların suya ve toza karşı dayanıklılığını garanti ediyor.

C85 Pro modeli 164,4 x 77,99 x 8,09 mm boyutlarında ve 205 gram ağırlığında. C85 5G modeli ise 8,38 mm boyutu ve 215 gram ağırlığı ile biraz daha kalın ve ağır bir tasarıma sahip. Ayrıca her iki cihaz da kutudan Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile çıkıyor.

İşte serinin fiyatları:

Yeni Realme C85 serisi, Papağan Moru ve Tavus Kuşu Yeşili olmak üzere iki renk seçeneğiyle Vietnam’da satışa sunuldu. Son olarak cihazların fiyatlandırmaları ise aşağıdaki gibidir:

Realme C85 Pro:

8 GB + 128 GB modeli – 6.490.000 VND (~245 dolar)

8 GB + 256 GB modeli – 7.090.000 VND (~270 dolar)

Realme C85 5G:

8 GB + 256 GB modeli – 7.690.000 VND (~290 dolar)

