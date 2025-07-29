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    Xiaomi 16 Pro Max'in özellikleri netleşiyor: Dev batarya ve ikincil ekran

    Xiaomi, bu seneki amiral gemisi serisine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Xiaomi 16 Pro Max isimli model, dev bataryası ve kamera adasına entegre ikinci ekranıyla dikkatleri üzerine çekecek.

    Xiaomi 16 Pro Max'in özellikleri netleşiyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, bu seneki amiral gemisi serisine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Xiaomi 16 Pro Max isimli model, Xiaomi 16 Ultra'nın altında konumlanacak, ancak batarya kapasitesiyle ön plana çıkacak.

    Xiaomi 16 Pro Max neler sunacak?

    Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın paylaştığı bilgilere göre 16 Pro Max, LTPO ve LIPO teknolojilerini birleştiren büyük ve düz bir 2K OLED ekrana sahip olacak. LTPO (Düşük Sıcaklıklı Polikristalin Oksit), daha akıcı performans ve daha iyi verimlilik için değişken yenileme hızları sağlarken, LIPO (Düşük Enjeksiyon Basınçlı Üst Kalıplama), çerçeve kalınlığını azaltmaya yardımcı olan bir ekran üretim süreci.

    Kamera tarafında, telefonun üçlü 50 MP kuruluma sahip olacağı belirtiliyor. Ana kamera, 1/1,28 inç boyutunda SmartSens 590 sensör ile gelcek. Bu sensörün gelişmiş dinamik aralık için LOFIC 2.0'ı desteklediği ve güç verimliliğini artırması beklenen 22 nm üretim sürecine dayandığı bildiriliyor. Ayrıca, 5x optik yakınlaştırma sunması beklenen 50 MP GN8 periskop lens (yaklaşık 1/1,95 inç) de cihazda yer alacak.

    Xiaomi 16 Pro Max'in 100 W hızlı şarjı destekleyen devasa bir 7.500 mAh bataryaya sahip olacağı ve serideki en büyük pile sahip model olacağı söyleniyor. Xiaomi 16 Ultra'nın ise 7.000 mAh'lik bir pille gelmesi bekleniyor.

    Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 ile gelmesi beklenen telefonun Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden güç alacağı belirtiliyor.

    Söylentilere göre, Xiaomi 16 Pro Max ayırt edici bir özelliğe sahip olabilir. Telefonun kamera adasında ikinci bir ekranın yer alacağı iddia ediliyor. Çeşitli fonksiyonlara sahip olması beklenen bu ekran, telefonu diğer modellerden ayrıştırarak öne çıkarabilir.

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