Gelid Tranquillo: Fiyat Performans odaklı yeni soğutucu

Genel Yayın Yönetmeni
Gelid'in hem sessizlik hem de fiyat performans hedefleyerek geliştirdiği işlemci soğutucusu Tranquillo test masamızda.
2008 yılında soğutma konusunda uzman bir ekip tarafından kurulan Gelid, sessiz soğutma bileşenleri üzerine odaklanmış bir firma.
Bu videomuzda Gelid'in en yeni soğutucusu Tranquillo'yu inceliyoruz. Sessiz olması yanında fiyat / performans konusunda da hayli iddialı olan soğutucu bakalım beklentileri karşılıyor mu?
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Gelid Tranquillo bakalım ne kadar iyi alan arkadaslara hayırlı olsun
forum.donanimhaber.com/...
alın bunu dışarı
fsb 445 x9
gigabyte ep45c-ds3r anakart üstünde yaptım voltaj 1,4
yanında ekran kartınada giriştim zotac gtx 275 745/1601/2600
bence bu fiyatla kıyaslandığında performası süper ki yaz aylarında bu sıcaklıkları aldım
tavsiye ederim
nighthawk kasada(önde 2*12cm, arkada 12cm tepede 16cm) fanı, kuzey köprüsüne bakacak şekilde konumlandırdım.
oda 24c
q6600 2.4ghzde
stok fan; boşta 45 yükte 55-60c
tranquillo; boşta 35-40c yükte 45c
bana yüksek geldi.
not:ben yaydım macunu sıkıp bırakmadım.
sesi yüksek değil.
,
firebal.net/...
AKORTEK inceleme için gönderdiği ürünleri unutuyorsa birde incelemek için HD5970 filan isteseniz süper bir inceleme olur...
:))