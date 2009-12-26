Gelid Tranquillo: Fiyat Performans odaklı yeni soğutucu

Gelid'in hem sessizlik hem de fiyat performans hedefleyerek geliştirdiği işlemci soğutucusu Tranquillo test masamızda.

2008 yılında soğutma konusunda uzman bir ekip tarafından kurulan Gelid, sessiz soğutma bileşenleri üzerine odaklanmış bir firma.

Bu videomuzda Gelid'in en yeni soğutucusu Tranquillo'yu inceliyoruz. Sessiz olması yanında fiyat / performans konusunda da hayli iddialı olan soğutucu bakalım beklentileri karşılıyor mu?