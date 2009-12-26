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Gelid Tranquillo: Fiyat Performans odaklı yeni soğutucu

9 yıl
144,9b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Gelid'in hem sessizlik hem de fiyat performans hedefleyerek geliştirdiği işlemci soğutucusu Tranquillo test masamızda.

2008 yılında soğutma konusunda uzman bir ekip tarafından kurulan Gelid, sessiz soğutma bileşenleri üzerine odaklanmış bir firma.

Bu videomuzda Gelid'in en yeni soğutucusu Tranquillo'yu inceliyoruz. Sessiz olması yanında fiyat / performans konusunda da hayli iddialı olan soğutucu bakalım beklentileri karşılıyor mu?


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Artık böyle incelemeler yapmıyorsunuz. Tamamen telefon sitesine döndü. Donanım incelemeleri istiyoruz !!!!!!!!!!!!
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vLTeFo 8 yıl
sımdıye kadar gelıd ın kotu bı sogutucu cıkardıgını gormedım buda ıyıdır gıbıme gelıo kalıteyı bozmazlar
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Eaststreetz 8 yıl
Arkadaşlar yorumlar için çok teşekkürler. Peki Sunbeam Core Contact freezer ile Gelid karşılaştırırsak nasıl bir sonuç çıkar ortaya? Zira alacağım yerde Gelid yok, Sunbeam var. Kararsız kaldım :(
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logarkapağı 8 yıl
güzel inceleme
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K@ptan41 8 yıl
Herkes memnun gördügüm kadarıyla işlemciyi iligine kadar kullanan Gflops testi yaparmısınız e8400 ben yaptım stok fanla işlemci ısısı 78 kadar cıktı
Gelid Tranquillo bakalım ne kadar iyi alan arkadaslara hayırlı olsun
forum.donanimhaber.com/...
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Eaststreetz 8 yıl
Fana gerek yok ya, herhangi bir sorun mu var kasanızda? Yan yatırın bütün problemler ortadan kalkıyor. DH-User Test Merkezi tarafından onaylı
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mcsergeant 8 yıl
Dün aldım ve gerçekten farketti, gerçekten güzel ürün yapmışlar
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savarana 8 yıl

Eaststreetz

Fana gerek yok ya, herhangi bir sorun mu var kasanızda? Yan yatırın bütün problemler ortadan kalkıyor. DH-User Test Merkezi tarafından onaylı


alın bunu dışarı
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cengiz_vga 8 yıl
güzel inceleme eline sağlık
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makovad 8 yıl
ARKADAŞLAR BU SOGUTUCUNUN AM3 SOKETINI KULLANMAYAN VARMI ARANIZDA SATIN ALMAK ISTIYORUM CUNKU...
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mangacafe 8 yıl
beyler dün aldım aldığım gibi ilk overclock çalışmamda e8400@4.00 ghz yaptım 100% yükte 30 dk test ettim maksimum 54 dereceyi gördü
fsb 445 x9
gigabyte ep45c-ds3r anakart üstünde yaptım voltaj 1,4
yanında ekran kartınada giriştim zotac gtx 275 745/1601/2600
bence bu fiyatla kıyaslandığında performası süper ki yaz aylarında bu sıcaklıkları aldım
tavsiye ederim
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Epicus 8 yıl
peki sunbeam contact mı yoksa bu mu daha performanslı olur x3 425 için(3.7 ghzde)
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makovad 8 yıl
yok böyle bir ürün dün firebal dan ürünü satin aldım yanında 4 adet enermax ewerest kasa fanı aldım hepsini monteledim hd 5770 ekran karti kullanıyorum hiçbirinden çit diye bir ses yok..bilgisayarin açma tuşuna bastim sadece harddiskin çalişma sesı gelıyor..hayret ettim mukemmel birşey hem çok sessiz hemde kasa içi çok soğuk gta4 oynuna girdim 6 saat oyun oynandı oyunun sesinden başka ses yok mukemmel performans sıcaklık boşta 28.-30 derece oyun sonrası 46-50 derece arası
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mavizaman 8 yıl
Bende aldım 75e sanalmarketimden
nighthawk kasada(önde 2*12cm, arkada 12cm tepede 16cm) fanı, kuzey köprüsüne bakacak şekilde konumlandırdım.
oda 24c
q6600 2.4ghzde
stok fan; boşta 45 yükte 55-60c
tranquillo; boşta 35-40c yükte 45c
bana yüksek geldi.
not:ben yaydım macunu sıkıp bırakmadım.
sesi yüksek değil.
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Smtboz 8 yıl
Ürün Firebal da satışa sunulmuş:
,
firebal.net/...
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SaMoVe 9 yıl
Türkiye de satana ben rastlamadım.
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Batuist 9 yıl
@Speed-Step
AKORTEK inceleme için gönderdiği ürünleri unutuyorsa birde incelemek için HD5970 filan isteseniz süper bir inceleme olur...
:))
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