Gigabyte: P55 anakartlarda LGA775 kontakt noktalarına özellikle yer vermedik!

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Core i5 ve Core i7 800 serisi Intel işlemciler için hazırlanan P55 anakartlarda model çeşitliliği her geçen gün biraz daha artıyor. Farklılık yaratmak ve satış rakamlarını arttırmak isteyen kimi üreticilerin, P55 tabanlı yeni modellerinde alternatif özelliklere yer vermeye başladığını görüyoruz. Bu üreticiler arasında yer alan bazı isimlerin LGA775 işlemciler için hazırlanan soğutucuların, Lynnfield kod adlı yeni nesil Intel işlemciler ile kullanımı için P55 anakartlarında, LGA1156 soğutucu noktalarına ek olarak, ilgili kontakt noktalarının hemen yanına LGA775 soğutucu montaj delikleri açtığını da görüyoruz.

Kaliteli bir soğutucuya sahip olan ve LGA1156 platformuna geçmek isteyen LGA775 sistem sahipleri için bu önemli bir detay olarak gösterilebilir zira bu sayede kullanıcılara onlarca dolar ödedikleri soğutucularını yeni sistemlerinde kullanabilme şansı tanınıyor. Gigabyte mühendisleriyle yaptığımız sohbette firmanın neden benzer bir yaklaşım içerisine girmediğini sorduk. Verilen yanıtta mühendisler, P55 anakartların tasarımı esnasında bu durumu dikkate aldıklarını ancak, bakır yoğunluğu arttırılmış özel PCB kullanmalarına rağmen deliklerin aşınmaya müsait olmasından ötürü böyle bir uygulamaya gitmediklerini söylediler.

Gigabyte'ın araştırma-geliştirme ekibinde yer alan mühendisler, LGA1156 ve LGA775 soğutucu montaj noktalarının çok yakın olmasından ötürü, özellikle soğutucusunu sürekli değiştiren profesyonel kullanıcılar ve hız aşırtmacılar için bu tasarımın sorun yaratabileceğini belirtiliyorlar. Soğutucu değişimi esnasında olası bir baskılı devre deformasyonunda noktaların aşınmaya bağlı olarak birleşmesiyle soğutucu kullanımında sorun yaşanabileceğine dikkat çekiyorlar. Kullanıcı memnuniyeti için her detayın dahi düşünülmesi gerektiğini söyleyen mühendisler, laboratuvar ortamındaki sonuçlara göre LGA775 noktalarına yer vermediklerini belirttiler.