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Gigabyte: P55 anakartlarda LGA775 kontakt noktalarına özellikle yer vermedik!

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte: P55 anakartlarda LGA775 kontakt noktalarına özellikle yer vermedik!
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Core i5 ve Core i7 800 serisi Intel işlemciler için hazırlanan P55 anakartlarda model çeşitliliği her geçen gün biraz daha artıyor. Farklılık yaratmak ve satış rakamlarını arttırmak isteyen kimi üreticilerin, P55 tabanlı yeni modellerinde alternatif özelliklere yer vermeye başladığını görüyoruz. Bu üreticiler arasında yer alan bazı isimlerin LGA775 işlemciler için hazırlanan soğutucuların, Lynnfield kod adlı yeni nesil Intel işlemciler ile kullanımı için P55 anakartlarında, LGA1156 soğutucu noktalarına ek olarak, ilgili kontakt noktalarının hemen yanına LGA775 soğutucu montaj delikleri açtığını da görüyoruz.

Kaliteli bir soğutucuya sahip olan ve LGA1156 platformuna geçmek isteyen LGA775 sistem sahipleri için bu önemli bir detay olarak gösterilebilir zira bu sayede kullanıcılara onlarca dolar ödedikleri soğutucularını yeni sistemlerinde kullanabilme şansı tanınıyor. Gigabyte mühendisleriyle yaptığımız sohbette firmanın neden benzer bir yaklaşım içerisine girmediğini sorduk. Verilen yanıtta mühendisler, P55 anakartların tasarımı esnasında bu durumu dikkate aldıklarını ancak, bakır yoğunluğu arttırılmış özel PCB kullanmalarına rağmen deliklerin aşınmaya müsait olmasından ötürü böyle bir uygulamaya gitmediklerini söylediler.

Gigabyte'ın araştırma-geliştirme ekibinde yer alan mühendisler, LGA1156 ve LGA775 soğutucu montaj noktalarının çok yakın olmasından ötürü, özellikle soğutucusunu sürekli değiştiren profesyonel kullanıcılar ve hız aşırtmacılar için bu tasarımın sorun yaratabileceğini belirtiliyorlar. Soğutucu değişimi esnasında olası bir baskılı devre deformasyonunda noktaların aşınmaya bağlı olarak birleşmesiyle soğutucu kullanımında sorun yaşanabileceğine dikkat çekiyorlar. Kullanıcı memnuniyeti için her detayın dahi düşünülmesi gerektiğini söyleyen mühendisler, laboratuvar ortamındaki sonuçlara göre LGA775 noktalarına yer vermediklerini belirttiler.


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sertacaygun 9 yıl
"Unuttuk" deselermiş. Sürekli kim fan değiştirdiği görülmüş ki ? 50 aşınmaz, 2000 de aşınır.
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GrAy 9 yıl
Saçmalık resmen yeme beni durumu olmuş. Yanlız intel ne zaman adam gibi vidalı soğutuculara geçicek hala merak ediyorum. Soğutucu kartı ortadan ikiye büyüyor az daha zorlasan elinde kalcak.
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tarnat1985 9 yıl
İntelin, anakart üzerindeki soğutucu montaj delikleri başlı başına bir sorun zaten..
Bilgisayarlar çabuk bozulsun diye, İntelin kurnaz politikalarından($$$) bir tanesi...
AMD soğutucu montajı bu konuda çok güvenlidir.Buna paralel olarak ömrü daha uzundur..
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ATiM 9 yıl
Bence isabetli olmuş, soğutucu takmak anakartı zorluyor ve kırılabilir gerçekten. Ayrıca bu takma işi defalarca tekrarlanırsa daha kırılgan olacaktır. Soğutucu parasını hesap edecek adam zaten şu anda P55'lere yanaşmaz. P55 alıp eski soğutucuyu kullanacak olan görürsek gigabyte almamasını tembihleriz olur biter.
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UzmaN345 9 yıl
Para para para nediyim
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stradosphere 9 yıl
İlginç bir düşünce olmuşta firma da size illa ki gidin anakartımı alın dememiş.Ayrıca Demiratlı adlı arkadaşımda değinmiş aşınma değil resmen kırılma veya çatlama söz konusu olur.
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husNUKE 9 yıl
yeme bizi Gigabyte
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gerbay 9 yıl
bence olmaması daha iyi, zaten o kısımda board üzerinde kasılma oluyor. fazladan delik demek, su yollarında (iletken yollar) çatlak olması ihtimalinin artması demek. bu şekilde kart daha sağlam olur
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mk2kill 9 yıl
deligin cevresine icini kaplayacak şekilde aşınmaz malzemeden yuva yaparsın (dubel misali)olur biter. hic bir halt da olmaz. Yok delik aşınırmış yok sogutucu takılmazmış. ortalama kullanıcı senede kac kere sogutucu sokup takıyordur acaba.
gigabyte bu sefer iyi sacmalamış.
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Chembond 9 yıl
Unuttuk deselermiş keşke...Yalana dolana gerek yok
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yenilik78 9 yıl
karta açılacak delik cebinize açılacak deliğin önüne geçeceği için açılmıyor. Bunlar aslında hırsız. yok aşınırmış kaç kişi zırt pırt soğutucu değiştirir. ayrıca külliyen yalan! soğutucu takmakla o delik 100 kerede bile aşınmaz. gigabyte anakart almam bidaha bu zihniyeti gördükten sonra
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TELESCOPE 9 yıl

yenilik78

karta açılacak delik cebinize açılacak deliğin önüne geçeceği için açılmıyor. Bunlar aslında hırsız. yok aşınırmış kaç kişi zırt pırt soğutucu değiştirir. ayrıca külliyen yalan! soğutucu takmakla o delik 100 kerede bile aşınmaz. gigabyte anakart almam bidaha bu zihniyeti gördükten sonra



aynen öğle
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