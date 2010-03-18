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HTC: Apple ile hukuki mücadeleye hazırız

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC: Apple ile hukuki mücadeleye hazırız
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iPhone ile akıllı telefon pazarının en güçlü isimlerindne biri haline gelen Apple, kullanıcı ara birimi ve donanım özellikleri gibi patentli 20 teknolojisinin HTC tarafından çiğnendiğini iddia ederek dava açmıştı. Hem Windows Mobile hem de Android tabanlı akıllı telefon üretiminde pazarın lider ismi olan HTC karşı atağa geçti ve Apple'ın iddialarının yersiz olduğunu dile getirdi.

Apple'a karşı haklarını mahkemede savunacaklarını dile getiren HTC tepe yöneticisi Peter Chou, fikri mülkiyet haklarının savunucusu olduklarını ve diğer yenilikçile ile sahip oldukları teknolojilere saygı duyduklarını belirtti. Peter Chou açıklamasının devamında kendi teknolojilerimizle sağlıklı yolda kullanıcılara en iyi mobil deneyimi yaşatmak için rekabete devam edeceklerini söyledi.

HTC konuyla ilgili basın açıklamasında kendi teknolojilerine değinirken, Apple'dan çok önce 2002 yılından bu yana dokunmatik ekranlı telefon yaptıklarını dikkat çekti. Kendiden oldukça emin görünen HTC ve davayı açan Apple arasındaki bu tartışmanın nasıl sonuçlanağı hakkında henüz kesin birşey söylemek zor olsa da her alanda artan rekabet en çok kullanıcıların işine yarayacak gibi görünüyor.


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Tolgá 9 yıl
bu yeni telefonların alt tarafları iğrenç duruyor örneğin resimdeki htcler..iphone u tek geçerim htcnin yanında
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mobylette 9 yıl
fiziki mücadele olsaydı izlemesi daha güzel olurdu ya bu da bişeydir
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ten_don 9 yıl
hazır resimlerde varken sorayım!
USB baglantısı için çıkıntı yapıp sonrada bunu kaldırıp gözümüze sokmak hangi HTC çalışanının fikriydi?
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