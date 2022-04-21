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    Ücretsiz kullanabileceğiniz en iyi 7 online yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme aracı

    Yapay zeka destekli araçlar fotoğraf düzenleme işini çocuk oyuncağı haline getirmiş durumdalar. Bu yazıda ücretsiz olarak kullanabileceğiniz en iyi 7 online fotoğraf düzenleme aracına yer verdik.
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    En iyi 7 online yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme aracı
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    Yapay zeka teknolojisindeki ilerlemeler sayesinde fotoğraflarınızı daha iyi bir görünüme kavuşturabilmeniz için ileri düzeyde Photoshop bilgisine sahip olmanız gerekmiyor. Ücretsiz olarak sunulan online araçları kullanarak fotoğraflarınızı kolayca elden geçirebilir, arka plan aydınlatmasını iyileştirebilir, renk kontrastı ile oynayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

    Fotoğraflarınızı kolayca düzenlemek için kullanabileceğiniz bir dizi ücretsiz yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme aracı var. Bunların çoğunda da fotoğraflarınızı tek bir tıklamayla daha iyi hale getirmek için kullanabileceğiniz yerleşik filtreler yer alıyor. Bu yazılımızda en iyi 7 ücretsiz yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme aracına değineceğiz.

    En iyi 7 online yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme aracı
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    1. Autoenhance.ai

    Fotoğraflarınız üzerinde zorlanmadan düzenleme yapmak istiyorsanız Autoenhance hizmetine başvurabilirsiniz. Üç temel özellik sunuyor:

    • Gökyüzü değiştirme
    • Perspektif düzeltme
    • Görüntüyü yeniden aydınlatma

    Autoenhance'i kendi uygulamalarınıza entegre etmek için kullanabileceğiniz API bile var. Hizmeti 15 görüntüye kadar ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Daha sonrasında ise kullandıkça ödeme seçeneği ya da paket satın alarak devam etmeniz gerekiyor.

    En iyi 7 online yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme aracı
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    2. Hotpot Tools

    Fotoğrafları hızlı bir şekilde düzenlemek için bir başka popüler seçenek de Hotpot Tools olarak karşımıza çıkıyor. Hotpot API'sini kullanarak web sitenize entegre edebilir veya bazıları aşağıda listelenen farklı araçları kullanarak fotoğraflarınıza çeşitli dokunuşlar yapabilirsiniz:

    • Sanat oluşturucu
    • Resim renklendirici
    • Resim onarıcı
    • Arka plan temizleyici
    • Grafik büyütücü
    • Nesne kaldırıcı

    Hotpot'un fotoğrafları sanat eserine dönüştürme konusunda oldukça iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Görüntüden nesneleri kaldırma veya yıpranmış fotoğrafları onarma gibi temel işlevlere ihtiyacınız varsa bu hizmeti tercih edebilirsiniz. Kullanımı da son derece kolay.

    En iyi 7 online yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme aracı
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    3. LunaPic

    LunaPic, kendi uzantısına sahip basit bir yapay zeka tabanlı çevrimiçi fotoğraf düzenleme aracı olarak hizmet veriyor. Fotoğrafınızı yükleyip istediğiniz efektlerden birini seçiyorsunuz. Bundan sonra yapmanız gereken hiçbir şey yok. Yapay zeka görevi üstlenip işi hallediyor.

    LunaPic, sanat efektlerinin yanı sıra fotoğraf düzenlemeye yönelik bir dizi özellik sunuyor. Buna ek olarak video animasyonları ve GIF oluşturmaya olanak tanıdığınıda ekleyelim. Yetenekleri arasında görüntü kırpma, döndürme ve arka plan temizleme gibi temel işlevler de var.

    En iyi 7 online yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme aracı
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    4. Pixlr

    Üst düzey bir fotoğraf düzenleyicisinden bekleyeceğiniz tüm temel özellikleri sunan Pixlr, ücretsiz seçeneklerin en gözdelerinden biri. Arka plan kaldırma, filtre ve efekt uygulama, animasyonlar ve resim kolajları oluşturma konusunda büyük kolaylık sağlıyor.

    Pixlr ayrıca binlerce farklı görsel nesnelere, çıkartmalara, öğreticilere ve bazı özel düzenleme araçlarına erişmenizi sağlayan ücretli bir abonelik seçeneğine de sahip. Hatta görüntüleri doğrudan Google Drive ve Dropbox gibi bulut depolama platformlarından açmanıza bile izin veriyor.

    En iyi 7 online yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme aracı
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    5. Fotor

    Fotor, farklı türde düzenlemeler yapmanızı sağlayan şahane bir ücretsiz yapay zeka tabanlı araç olarak listemizde yer alıyor. Bir dizi ek filtre ve efektlere erişim imkanı sunan hizmetin ileri düzey kullanıcılara yönelik Fotor Pro adlı ücretli bir abonelik seçeneği de var.

    Fotor'da oturum açma gerekliliği var. Google, Facebook ve Apple kimliğinizle bu adımı kolayca geçebilirsiniz. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi özelliğe sahip:

    • Arka plan temizleyici
    • Görüntüleri kırpma ve yeniden boyutlandırma
    • Kırışıklık giderici
    • Leke çıkarıcı
    • Fotoğraf iyileştirici

    Mobil platformda da mevcut olan Fotor, iOS ve Android için en iyi fotoğraf düzenleyicilerinden biri konumunda. Ayrıca çok sayıda öğretici de içeriyor. Dolayısı ile fotoğraf düzenleme dünyasına yeni giriş yaptıysanız bu öğreticiler size oldukça hız kazandıracaktır.

    En iyi 7 online yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme aracı
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    6. Google Fotoğraflar

    Google Fotoğraflar esasında bir fotoğraf depolama ve paylaşım hizmeti olarak öne çıksa da fotoğraflarınıza hızlı dokunuşlar yapabileceğiniz birkaç yapay zeka destekli araç da içeriyor. Açık konuşmak gerekirse söz konusu özellikler bu yazımızda yer alan diğer düzenleyiciler kadar çeşitli değil fakat yine de ufak tefek düzenlemeler için ideal olduklarını söyleyebiliriz.

    Google Fotoğraflar, fotoğraflarınızdaki ışıklandırmayı tek bir tıklamayla otomatik olarak düzeltmenize olanak tanıyor. Daha fazla kontrole ihtiyaç duyanlar için ince ayar seçenekleri de mevcut. Bunun dışında aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi farklı efekt seçeneği de var.

    En iyi 7 online yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme aracı
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    7. iPiccy

    Geldik yazımıza konu olan son hizmete. iPiccy yine harika özellikler sunan bir başka yapay zeka destekli araç olarak çıkıyor karşımıza. Yakında iOS ve Android uygulamaları da yayınlanacak. iPiccy  100'den fazla efekt ve kolaj oluşturucuya sahip. Ayrıca basit ölçüde grafik tasarım yapabilme işlevselliği de sunuyor.

    Fotoğraflarınızı buluta kaydetmek için bir hesap da oluşturabiliyorsunuz. iPiccy'nin tam teşekküllü fotoğraf düzenleyicisi; pozlamayı düzeltme veya sarsıntısından kaynaklanan bulanıklığı azaltmadan tutun da arka planı değiştirmeye kadar birçok faydalı seçenek barındırıyor. Ayrıca aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda fotoğraf efektine sahip.

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    NewSphere 40 dakika önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 55 dakika önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 1 saat önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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