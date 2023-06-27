Huawei MateBook X Pro 2023 incelemesi - Bu bilgisayar kimlere göre?

Bu videoda Huawei'in özel bilgisayarlarından biri olan Huawei MateBook X Pro 2023 modeline yakından bakıyoruz. İşlemci olarak güncellenen bu bilgisayar, tasarım dili olarak geçen yıla oldukça benzer.

Huawei MateBook ailesi her geçen dönem büyümeye devam ediyor. Bu videomuzun konuğu olan Huawei MateBook X Pro 2023 modeli de ailenin en yeni üyelerinden biri. Tasarım olarak bir önceki versiyona çok benzeyen bu bilgisayar güç tarafında bazı farklılıklarla birlikte geliyor. Sizler bu bilgisayar hakkında neler düşünüyorsunuz?

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Detaylarla başlayacak olursak ürün metalik bir gövdeye sahip. Ürünün bütününde bu malzeme kullanılmış. Premium ürünler üzerinde görmeyi beklediğimiz bir malzeme. MateBook X Pro 2023 modeli de zaten öyle bir bilgisayar.

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Ürünün ekranının boyutu 14.2 inç büyüklüğünde. Üst çerçeveye de ürünün kamerası konumlandırılmış. Önceden bildiğiniz üzere kamera klavye üzerinde yer alıyordu. Kullanıcı yorumları sonrası belli bir süre önce kamera üst çerçeveye taşındı. Bu durumun kullanıcıya avantaj sağladığını kesinlikle söyleyebilirim.

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Ürünün klavyesiyle devam edecek olursak klavyenin basım hissiyatı oldukça iyi. Huawei’in MateBook serisinin bu konuda zaten iyi olduğunu düşünüyorum. Bu üründe de bu deneyim devam ediyor. Bu arada bu bahsetmiş olduğum klavye arkadan aydınlatma desteğine sahip. Klavyenin sağ üst tarafında da parmak izi okuyucusu işlevine sahip bir açma ve kapama butonumuz bulunuyor.

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Parmak okutarak hızlıca cihaza ulaşabiliyorsunuz. Yapmış olduğum testler de bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Klavyenin hemen sağ ve sol kısımlarında da hoparlörler delikleri bulunuyor. Video içerisinde hoparlör testi bulunuyor.

Klavyenin hemen altında da touchpad yer alıyor. Oldukça akıcı, ek bir mouse kullanma ihtiyacı ortaya çıkarmayan bir performansa sahip. Özellikle FreeTouch özellikleri bu kısmı çok daha işlevli hale getirmiş. FreeTouch ile birlikte parmak hareketleriyle çeşitli kontroller yapabiliyoruz.

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Çift tıklamayla ekran kaydı alma, parmak sürükleyerek ekran parlaklığını arttırma ve ses seviyesi ayarlama gibi özellikler bu kısım üzerinden kolayca kontrol edilebiliyor. Özellikle geri bildirim konusunda ürün oldukça başarılı. Tonları olan titreşimler burada deneyimi iyileştiriyor.

Ağırlık bölümüne gelecek olursak bu ürün 1.26 KG ağırlığında. Hafif ve ince olmasından dolayı MateBook X Pro 2023'ü çok kolay bir şekilde yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Mobil kullanıcılar için oldukça önemli bir detay.

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Farketmiş olabilirsiniz bu ürün EVO platformu içerisinde yer alan bir ürün. Bu da bu bilgisayarın 1 saniyeden kısa bir sürede uykudan uyanma, Thunderbolt 4 ve bataryanın senaryolara göre tepki vermeyi desteklediğini bize gösteriyor.

Kamera konusunda konuşacak olursak burada bizleri 720p çözünürlüğünde bir kamera karşılıyor. Yapay zeka desteği sayesinde farklı modları kullanabildiğimiz bu kamerayı kontrol etmesi oldukça kolay. Özellikle göz teması ve sanal arka plan özellikleriyle birlikte istemiş olduğunuz ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Kamera testi video içerisinde bulunuyor.

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Huawei Matebook X Pro 2023 modelinin ekranı 14.2 inç büyüklüğünde. Bu ekran %92.5 ekran gövde oranına sahip. 3120x2080 ekran çözünürlüğü, 90 Hz tazeleme hızı ve 10 noktalı dokunmatik kontrol desteğiyle her kullanımda yüksek beklentileri bu ekran karşılayabiliyor. Bünyesinde de LTPS bir panel barındıran bu ürün, 3:2 en boy oranına sahip.

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Bol özellikli bu ekran 500 nit parlaklık, 1500:1 kontrast, 178 derece görüntüleme açısı ve 1.07 milyar renk derinliği gibi özellikleri de kullanıcılara sunabiliyor. Üst seviye beklentiler için hazırlanan bu ekran, çok önemli bir özelliği daha bünyesinde barındırıyor. MateBook X Pro 2023 modelinde Delta-E değeri 1'in altında. Bu da renk doğrulu, renk hacmi konusunda mükemmel bir ürünün bizlerin karşısında olduğunu gösteriyor.

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Buna da ek olarak DCI P3 Renk gamı ve SRGB’de bu ekranda destekleniyor. Bu bahsettiğim özelliklerle birlikte farklı ekranlarda da renk doğruluğunu tutturabiliyorsunuz. Profesyonellerin hedeflediği konu tam olarak bu. Bunun da yanı sıra bu ekran renk sıcaklığını ve ekran parlaklığını ortam koşullarına göre otomatik olarak ayarlayabiliyor.

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Tabii her zaman çalışmak zorunda değilsiniz . Eğlence amaçlı kullanımlarda da keyif veren bir ekran. Renkler oldukça canlı ve parlak. Bu da keyifli vakitler geçirilmesinikesinlikle sağlıyor. Bu konuda aklınızda soru işareti kalmasın.

Huawei MateBook X Pro 2023 gücünü 10 nm üretim aşamasından geçen Intel’in geliştirmiş olduğu Core i7 1360P işlemcisinden alıyor. Bilgisayarın Cinebench ve 3DMARK üzerinden almış olduğu skorları aşağıda görüyorsunuz. Farklı cihazlarla kıyaslamalarınızı bu şekilde yapabilirsiniz.

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Bir önceki nesile göre yükseltilen ve ek performans çekirdekleriyle gelen bu işlemcinin verimlilik çekirdekleri 3.7 ghz seviyesinde çlışabiliyor. Önceki nesil işlemci de bu oran 3.3 ghz seviyesindeydi. Özellikle uzun süreli kullanımlarda güç optimizasyonu gibi konularda ön plana çıkan bir işlemci kendisi. Özellikle bu mobil kullanımı hedefleyenlere hitap eden bir yapı.

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Video kurgulama, tasarım, 3D gibi işlemlerde de bu bilgisayar kullanıcısını memnun edebilecek düzeyde bir performans sunuyor. Tabii içerisinde harici bir ekran kartı olmadığını yeniden vurgulayalım. Video kurgulama performansına video içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Ürün içerisinde de 16 GB DDR5 ram konumlandırılmış. Çift kanallı ram kullanılmasından dolayı işlem gücü gerektiren uygulamalarda durum çok daha avantajlı hale geliyor. Bundan oyun bilgisayarları incelemelerinde bahsediyoruz. Performansı ciddi şekilde etkiliyor. Bu arada çalışma frekans hızı 5600 mhz.

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Depolama olarak ürün içerisinde de 1 TB büyüklüğünde bir SSD yer alıyor. Gayet iyi bir büyüklükte olduğunu söyleyebilirim. Oldukça hızlı çalışıyor. Programlar arası geçişlerde, açılmada, kullanımlarda o hızı hissediyorsunuz.

Batarya da bildiğiniz üzere bu tarz mobil ürünler için oldukça önemli. Ürünün içerisinde 60 Wh/s bir batarya yer alıyor. Bu bataryayı kutudan çıkan 90W’lık adaptör ile birlikte şarj edebiliyoruz .30 dakikalık şarj ile sıfırdan %58’e kadar dolabiliyor. Huawei MateBook serisi zaten genel açıdan iyi ekran sürelerini bizlere sunabiliyordu. Genel açıdan kullanıcısını memnun edeceğini söyleyebilirim.

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Ekosistem avantajları bildiğiniz gibi bu tarz ürünler için oldukça önemli hale geldi. Huawei ürünleriyle birlikte bu ürünü sorunsuz kullanabiliyorsunuz. Özellikle dosya transferi ve ekran yansıtma gibi konularda çok kolay ilerleyebiliyorsunuz.





