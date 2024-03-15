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    Honor Magic V2 - İşte bu katlanabilir telefon olmuş!

    Bu videoda tasarım hatlarıyla fazla fazla dikkat çeken Honor Magic V2 hakkında konuşuyoruz. Bu telefon segmentinin en ince akıllı telefonu. Sizler bu telefon hakkında neler düşünüyorsunuz?

    Honor'un yeni akıllı telefon modelleri özellikle Türkiye'de kullanıcılar tarafından fazlasıyla sevildi. Özellikle Honor 90'ın fiyat ve performans dengesi sayesinde Honor telefonla buluşan kullanıcı sayısı artmıştı. Bu videomuzun konuğu olan Honor Magic V2 modeli de tasarım hatlarıyla birlikte kendini segmentinde çok farklı bir konuma yerleştirmiş.

    Özellikle dış ekran yapısının normal bir telefonun ekran en boy oyanına benzer olması sayesinde o kumanda benzeri deneyim ortaya çıkmıyor. Telefonun ince olması zaten asıl konularımızdan biri oldu. Daha fazla detaya da videodan ulaşablirsiniz. İyi seyirler!

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