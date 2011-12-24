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iPhone 4S video inceleme

7 yıl
334,9b
1
iPhone
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple'ın Ekim ayında tanıtmış olduğu iPhone 4S, sahip olduğu güçlü teknik detayları ve iOS işletim sisteminin 5. sürümüyle piyasaya hızlı bir giriş yaptı. Bu videomuzda sizler için iPhone 4S'i inceledik ve kullanıcılara neler sunduğunu sizler için değerlendirdik.

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Verticall 7 yıl en beğenilen wustti
wustti

Oyun Konsolunun Tanımı

Oyun konsolu, bilgisayar harici televizyon bağlantısı yoluyla oyun oynama imkânı veren veri tabanı bilgisayar kökenli olan eğlence cihazıdır.

ben oyun konsolu deyince bu tanıma göre konuştum tanımı internetten buldum konsol deyince benim aklıma bu geliyo ama bilgi eksiğim varsa düzeltelim tabi bunu araştırıcam.

Yani ne kadar işgüzar insanlarsınız! Adam bir inceleme yapmış koymuş ortaya; size de yaptığı 2-3 kelime hatasını bulup bunu yapılan işi baltalama amacı ile ortaya sürmek kalıyor. Çok biliyorsan sen yapsaydın kardeşim? Yok konsol tanımı şudur videoda sürekli konsol diyor yok "dörtes" "fourse" gerçekten anlamıyorum siz ve sizin gibi insanları... Ve ben %100 eminim ki hayatınızda da Türkçe kurallarına sizde itina ile uymuyorsunuz ki ilk mesajınızda cümleye başlarken büyük harf kullanma gereği bile duymamışsınız. Yazık çok yazık. Kendinizin bile yapmadığı şeyler ile başkasını yargılamayın. Önce düzeltmeye kendinizden başlayın!!!
wusttiOyun Konsolunun TanımıOyun konsolu, bilgisayar harici televizyon bağlantısı yoluyla oyun oynama imkânı veren veri tabanı...
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Yanıtla +69
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karaköy_soğancısı 7 yıl
aha android bildirim çubugunu çalmış samsungg affetme aç davayııı açç açç :D
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ControlYourDream 7 yıl
Isırılan elmanın fiyatı yüzünden kişinin boğazında kalması muhtemeldir .

1 Yanıt Yanıtla +32
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SHADOW 4 yıl
Uplamamis hortlatmis
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yunus626emre 4 yıl
Kim upladı bu konuyu
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DH Misafiri 7 yıl
karaköy_soğancısı
aha android bildirim çubugunu çalmış samsungg affetme aç davayııı açç açç :D

samsung ne alaka onu anlamadım google demen gerekmiyor mu ?
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DH Misafiri 7 yıl
salam cox gozel izah etdiniz tesekkurler turkiye
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Bestanden 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
salam cox gozel izah etdiniz tesekkurler turkiye

Troll musun ayrica niye upluyorsun
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DH Misafiri 7 yıl
güneş ışığı ve yüksek ışıklı ortamlarda ıps ekran(iphonedaki) amoledin aksine çok az yansıma yapar genel olarakta daha iyi görüntü verir.amoled de iyidir ve enerji tasarrufu sağlar.
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nakatakanz 7 yıl
iphone 4s en iyi oyunları ve kaç gb olduklarını yazarmısınız bide 16 gb 32 gb 64gb arası kalınlık farkı varmı?
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DH Misafiri 7 yıl
Aslında bu yorumum incelemeden ziyade Donanım Haber ekibi ile ilgili olacak onun için diğer arkadaşlardan çok özür diliyorum.
Uzun zamandır teknoloji sitelerini takip ediyorum ve sizi bu gün ilk defa izliyorum. Kesinlikle diğer inceleme videolarına göre çok daha profesyonel ve akıcı olmuş. Sinir bozucu muhabbetler ve gereksiz detaylardan ziyade merakımızı gidermeye yönelik bu incelemeniz den dolayı teşekkür ediyor diğer websitelerine de örnek olmanızı diliyorum. iyi çalışmalar..
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HggR 7 yıl
apple her çıkan modele artık S modeli eklemeye başladı akıllandım ilk çıkanı almayacam S çıkınca kahroluyorum :))
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Kaan™ 7 yıl
Buda sony nin playstation a yaptığına döndü yahu. psp çıkar 1 yıl sonra psp slim ps2 çıkar 1 yıl sonra ps2 slim ps3 çıkar 1 yıl sonra ps3 slim apple da aynısını yapıyor iPhone 3G iPhone 3GS iPhone 4 iPhone 4S iPhone 5 iPhone 5S diye gider bu...
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ec38 7 yıl
yaa bunda da mı flash player desteği yok.. bırak 2000 tl yi 2 tl vermem :D:D
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knnkpln 7 yıl
1600mah olsa ne olacak.Lityum polimer pil kullanıyor 2000mah olsa da adam olmaz onun şarzından.
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