iPhone 4S video inceleme

Apple'ın Ekim ayında tanıtmış olduğu iPhone 4S, sahip olduğu güçlü teknik detayları ve iOS işletim sisteminin 5. sürümüyle piyasaya hızlı bir giriş yaptı. Bu videomuzda sizler için iPhone 4S'i inceledik ve kullanıcılara neler sunduğunu sizler için değerlendirdik.

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