iPhone 4S video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|Uplamamis hortlatmis
|Kim upladı bu konuyu
karaköy_soğancısı
samsung ne alaka onu anlamadım google demen gerekmiyor mu ?
|salam cox gozel izah etdiniz tesekkurler turkiye
DH Misafiri
Troll musun ayrica niye upluyorsun
|güneş ışığı ve yüksek ışıklı ortamlarda ıps ekran(iphonedaki) amoledin aksine çok az yansıma yapar genel olarakta daha iyi görüntü verir.amoled de iyidir ve enerji tasarrufu sağlar.
|iphone 4s en iyi oyunları ve kaç gb olduklarını yazarmısınız bide 16 gb 32 gb 64gb arası kalınlık farkı varmı?
|Aslında bu yorumum incelemeden ziyade Donanım Haber ekibi ile ilgili olacak onun için diğer arkadaşlardan çok özür diliyorum.
Uzun zamandır teknoloji sitelerini takip ediyorum ve sizi bu gün ilk defa izliyorum. Kesinlikle diğer inceleme videolarına göre çok daha profesyonel ve akıcı olmuş. Sinir bozucu muhabbetler ve gereksiz detaylardan ziyade merakımızı gidermeye yönelik bu incelemeniz den dolayı teşekkür ediyor diğer websitelerine de örnek olmanızı diliyorum. iyi çalışmalar..
|apple her çıkan modele artık S modeli eklemeye başladı akıllandım ilk çıkanı almayacam S çıkınca kahroluyorum :))
|Buda sony nin playstation a yaptığına döndü yahu. psp çıkar 1 yıl sonra psp slim ps2 çıkar 1 yıl sonra ps2 slim ps3 çıkar 1 yıl sonra ps3 slim apple da aynısını yapıyor iPhone 3G iPhone 3GS iPhone 4 iPhone 4S iPhone 5 iPhone 5S diye gider bu...
|yaa bunda da mı flash player desteği yok.. bırak 2000 tl yi 2 tl vermem :D:D
|1600mah olsa ne olacak.Lityum polimer pil kullanıyor 2000mah olsa da adam olmaz onun şarzından.
Yani ne kadar işgüzar insanlarsınız! Adam bir inceleme yapmış koymuş ortaya; size de yaptığı 2-3 kelime hatasını bulup bunu yapılan işi baltalama amacı ile ortaya sürmek kalıyor. Çok biliyorsan sen yapsaydın kardeşim? Yok konsol tanımı şudur videoda sürekli konsol diyor yok "dörtes" "fourse" gerçekten anlamıyorum siz ve sizin gibi insanları... Ve ben %100 eminim ki hayatınızda da Türkçe kurallarına sizde itina ile uymuyorsunuz ki ilk mesajınızda cümleye başlarken büyük harf kullanma gereği bile duymamışsınız. Yazık çok yazık. Kendinizin bile yapmadığı şeyler ile başkasını yargılamayın. Önce düzeltmeye kendinizden başlayın!!!