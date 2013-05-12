İlk milli keskin nişancı tüfeği "Bora 12" özel video

IDEF 2013 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'ndaki turumuza Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun standı ile devam ediyor. Bu videomuzda ülkemizin ilk tamamiyle yerli keskin nişancı tüfeği Bora 12 (JNG-90) masaya yatırıyoruz.

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