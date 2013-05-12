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İlk milli keskin nişancı tüfeği "Bora 12" özel video

6 yıl
40,5b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IDEF 2013 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'ndaki turumuza Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun standı ile devam ediyor. Bu videomuzda ülkemizin ilk tamamiyle yerli keskin nişancı tüfeği Bora 12 (JNG-90) masaya yatırıyoruz.
 

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Ömer 6 yıl en beğenilen
Bu konunun birçok tartışmaya ev sahipliği yapacağını biliyorum ancak ben içinde "Millî" kelimesi bulunan her şeyle onur duyuyorum.

Ne mutlu ki başarmışlar yapmışlar iyi ki siz de bizimle paylaşmışsınız.
Bu konunun birçok tartışmaya ev sahipliği yapacağını biliyorum ancak ben içinde "Millî" kelimesi bulunan her şeyle onur duyuyorum.Ne mutlu ki başar...
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Salona 6 yıl
Kimsenin gereğini tartışmasına gerek yok. Dünya yapıyorsa sende yapacaksın. Barış oyunlarıyla maalesef olmuyor.
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tayox06 6 yıl
Battlefield 3 oynayanlar bilir jng-90 i.Guzel bir basari
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BrainDamaged 6 yıl
Güzel gelişme.
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evetbenim 6 yıl
iyi güzel beğendim yada beğenmedim yok perfonması kötü
bunları diyenler ellerine kaç defe piyasadaki bütün silahları alıp tektek denedi
saldırılara katıldı forumu bir okudum herkes komando kesilmiş
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gamingmaster 6 yıl evetbenim
evetbenim

iyi güzel beğendim yada beğenmedim yok perfonması kötü
bunları diyenler ellerine kaç defe piyasadaki bütün silahları alıp tektek denedi
saldırılara katıldı forumu bir okudum herkes komando kesilmiş


bütün silahları deneyen biri var mı bilmiyorum

ama ben çoğunu denedim. örneğin draganovu.
silah gayet güzel olmuş

ayrıca ordu ve poliste neden kendi silahlarımız olmasınki? dışarıya bir sürü para veriyoruz.
birazda kendimiz yapalım kendimiz kazanalım
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ebulfeth 6 yıl
Devamı da gelir inş.
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Legend3017 6 yıl
veteriner69
Hala inatla gençler anlamıyor. Burda neden silah üretiliyor vs değil konu. Benim sorum: DONANIM HABER de NEDEN SİLAH Haberleri yapılıyor. Savaşa tasla gidersiniz artık diyen zekice cevap verdiğini sanan insanlar var burda.

teknoloji her alanda var donanımhaberde her alandaki teknoloji gelişmelerini takipçileriyle paylaşmaya çalışıyor yanlış birşey göremiyorum
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yılmaz058 6 yıl
iyi silah.bunun dürbünü demi yerli yapımı?
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yc#1 6 yıl yılmaz058
yılmaz058

iyi silah.bunun dürbünü demi yerli yapımı?

Evet, 3E EOS firması geliştirmiş.

donanimhaber.com/...
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AltairIbnLaAhad 6 yıl
f 16 dusunce hani buyuktuk.g3 tutukluk yapar eski dersiniz.emeklemedn kosulmaz
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veteriner69 6 yıl
Hala inatla gençler anlamıyor.

Burda neden silah üretiliyor vs değil konu.

Benim sorum: DONANIM HABER de NEDEN SİLAH Haberleri yapılıyor.

Savaşa tasla gidersiniz artık diyen zekice cevap verdiğini sanan insanlar var burda.
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ilkersorar 6 yıl
Arkadaşlar eğer barış içinde yaşamak istiyorsak GÜÇLÜ olmalıyız. Gerek Teknoloji Gerek Silah ve Asker gücü, gerekse Ekonomik olarak. Ancak tüm bunları yapabilmek için GENÇ BEYİNLERE yatırım yapmalıyız. Bugün etrafıma dönüp baktığımda gencecik beyinlerin ÇALIŞTIRILMADIĞINI görüyorum. Herkeste bir teknoloji takıntısı var. Yok benim İphonum senin S4ünü geçe. Yok Win7nin üstüne tanımam... Uzarda gider bu muhabbet.
Bugün ABD, Rusya, Almanya,Çin ve Japonyadan başka kaç ülke var Söz sahibi olabilecek.
ABD ve Rusya Nükleer,Askeri ve Teknoloji olarak söz sahibi...
Çin tek başına Sanayisi ile bitirir herkesi...
Almanya ve Japonya sanayisi ile...
Hepsinin temelinde Eğitim var(Çin Hariç o yalın işgücü). Milli Eğitim hemde. Bizdeki gibi işsizliği geciktirmek için gençlerimizi sınavdan sınava koşturmuyorlar. Kendimizden pay biçelim dürüstçe. İlk,Orta,lise,Üniversite,Kpss....Okumak ve sınavlara girmekten üretecek beyin ve zaman kalmıyor.Olanlarıda zaten ABDye kaptırıyoruz.
Sözün özü şu arkadaşlar. Taklit maklit. Üretebiliyorsak ne güzel. Japonya Taklitlerle bugünlere geldi.
Çin Taklit ederek sanayisini geliştiriyor.
Bilim ve Teknoloji dediğimiz şey Yaradanın yarattıklarını taklit ederek gelişmedi mi zaten!
Saygılar.
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furkant1 6 yıl
SystemApps
furkant1
SystemApps zamanınızı daha değerli şeylere harcayın sevgili editörlerimiz.böyle boş şeyler teknoloji konulu bir sayfada yer alamamalı diye düşünüyorum.aman ne güzel silah teknolojimiz gelişiyor çocuklar gençler özeniyor ve halk silahlanmaya doğru gidiyor diye sevinelimmi? milli duygularımız mı kabarsın? tuvalet tası üretmek benim milli duygularımı daha çok kabartır.bilmem anlatabildim mi...
İstemiyosan girme kardeşim. Benim çok ilgimi çekiyor böyle haberler. Sadece senin için yapılmadı bu site. Mesela bende fotoğraf haberleriyle ilgilenmiyorum o yüzden onlara girmiyorum. Bu kadar basit.
İşte bende bunu diyorum.forumda silahlara amacı dışında bakanlarda var sonuçta.ne demek ilgimi çekiyor?neresi ilgini çekiyor söylede aydınalım.?bir canı almakmı? öldürmekmi? vahşetmi? silaha ilgisi olan adamlar yüzünden bu ülkede hala maganda ölümleriyle karşılaşıyoruz.ve bu ilgi ne yazıkki eğitim seviyesi ile ters orantılı...yada insanlıkla mı deseydik...

Biz daha yeni üretmeye başlayacağız inşallah. Sen git onu bizden önce olanlara anlat. Git Obamaya anlat. "İnsanları öldürmek ilginizi mi çekiyor ? Neden silah yapıyorsunuz ? Yapmayın." de bakalım sana ne cevap verecek. Nasıl bir zihniyetiniz var anlamıyorum. Biz silah yapınca bütün sevgi barış kardeşlik bozulacak değil mi ? Ülkemizde ölen insanlar fazlalaşacak öyle mi ? Biz birşey üretmeyelim, ordumuz dışarıdan aldığımız, saçma saçma kısıtlamalı, ne idüğü belirsiz cihazları kullanınca ülkemize barış mı gelecek ? Toz pembe dünyanızda yaşamaya devam edin siz. Bize karışmayın.
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Eden Hoover 6 yıl furkant1
furkant1

SystemApps

furkant1
SystemApps zamanınızı daha değerli şeylere harcayın sevgili editörlerimiz.böyle boş şeyler teknoloji konulu bir sayfada yer alamamalı diye düşünüyorum.aman ne güzel silah teknolojimiz gelişiyor çocuklar gençler özeniyor ve halk silahlanmaya doğru gidiyor diye sevinelimmi? milli duygularımız mı kabarsın? tuvalet tası üretmek benim milli duygularımı daha çok kabartır.bilmem anlatabildim mi...
İstemiyosan girme kardeşim. Benim çok ilgimi çekiyor böyle haberler. Sadece senin için yapılmadı bu site. Mesela bende fotoğraf haberleriyle ilgilenmiyorum o yüzden onlara girmiyorum. Bu kadar basit.
İşte bende bunu diyorum.forumda silahlara amacı dışında bakanlarda var sonuçta.ne demek ilgimi çekiyor?neresi ilgini çekiyor söylede aydınalım.?bir canı almakmı? öldürmekmi? vahşetmi? silaha ilgisi olan adamlar yüzünden bu ülkede hala maganda ölümleriyle karşılaşıyoruz.ve bu ilgi ne yazıkki eğitim seviyesi ile ters orantılı...yada insanlıkla mı deseydik...


Biz daha yeni üretmeye başlayacağız inşallah. Sen git onu bizden önce olanlara anlat. Git Obamaya anlat. "İnsanları öldürmek ilginizi mi çekiyor ? Neden silah yapıyorsunuz ? Yapmayın." de bakalım sana ne cevap verecek. Nasıl bir zihniyetiniz var anlamıyorum. Biz silah yapınca bütün sevgi barış kardeşlik bozulacak değil mi ? Ülkemizde ölen insanlar fazlalaşacak öyle mi ? Biz birşey üretmeyelim, ordumuz dışarıdan aldığımız, saçma saçma kısıtlamalı, ne idüğü belirsiz cihazları kullanınca ülkemize barış mı gelecek ? Toz pembe dünyanızda yaşamaya devam edin siz. Bize karışmayın.

Helal olsun cok iyi dusunmussun konismussun klavyene saglik.

@Furkant
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AC_Hawker 6 yıl
ÇOOOOOKKK İYİ BEEEEEEEE !!!
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WarSaw 6 yıl
çok güzel insan öldürülür bunlarla böyle tam kafalarına kafalarına, karısı çocuğu negüzel sahipsiz kalır nede güzel anneleri babaları kahrolur harika şekilde hayatlar son bulur...
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FourierSeries 6 yıl WarSaw
WarSaw

çok güzel insan öldürülür bunlarla böyle tam kafalarına kafalarına, karısı çocuğu negüzel sahipsiz kalır nede güzel anneleri babaları kahrolur harika şekilde hayatlar son bulur...

Gönül ister ki kimse silah üretmesin, insanlar ölmesin, savaşlar olmasın ama böyle bir şeyin ütopik olduğunu görmek çok zor değil. O yüzden böyle yorumlar yaparak kendini komik duruma düşürme.
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cagataykoroglu 6 yıl WarSaw
WarSaw
çok güzel insan öldürülür bunlarla böyle tam kafalarına kafalarına, karısı çocuğu negüzel sahipsiz kalır nede güzel anneleri babaları kahrolur harika şekilde hayatlar son bulur...

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