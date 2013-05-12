İlk milli keskin nişancı tüfeği "Bora 12" özel video

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Güzel gelişme.
|iyi güzel beğendim yada beğenmedim yok perfonması kötü
bunları diyenler ellerine kaç defe piyasadaki bütün silahları alıp tektek denedi
saldırılara katıldı forumu bir okudum herkes komando kesilmiş
evetbenim
bütün silahları deneyen biri var mı bilmiyorum
ama ben çoğunu denedim. örneğin draganovu.
silah gayet güzel olmuş
ayrıca ordu ve poliste neden kendi silahlarımız olmasınki? dışarıya bir sürü para veriyoruz.
birazda kendimiz yapalım kendimiz kazanalım
|Devamı da gelir inş.
veteriner69
teknoloji her alanda var donanımhaberde her alandaki teknoloji gelişmelerini takipçileriyle paylaşmaya çalışıyor yanlış birşey göremiyorum
|iyi silah.bunun dürbünü demi yerli yapımı?
yılmaz058
Evet, 3E EOS firması geliştirmiş.
donanimhaber.com/...
|f 16 dusunce hani buyuktuk.g3 tutukluk yapar eski dersiniz.emeklemedn kosulmaz
| Hala inatla gençler anlamıyor.
Burda neden silah üretiliyor vs değil konu.
Benim sorum: DONANIM HABER de NEDEN SİLAH Haberleri yapılıyor.
Savaşa tasla gidersiniz artık diyen zekice cevap verdiğini sanan insanlar var burda.
|Arkadaşlar eğer barış içinde yaşamak istiyorsak GÜÇLÜ olmalıyız. Gerek Teknoloji Gerek Silah ve Asker gücü, gerekse Ekonomik olarak. Ancak tüm bunları yapabilmek için GENÇ BEYİNLERE yatırım yapmalıyız. Bugün etrafıma dönüp baktığımda gencecik beyinlerin ÇALIŞTIRILMADIĞINI görüyorum. Herkeste bir teknoloji takıntısı var. Yok benim İphonum senin S4ünü geçe. Yok Win7nin üstüne tanımam... Uzarda gider bu muhabbet.
Bugün ABD, Rusya, Almanya,Çin ve Japonyadan başka kaç ülke var Söz sahibi olabilecek.
ABD ve Rusya Nükleer,Askeri ve Teknoloji olarak söz sahibi...
Çin tek başına Sanayisi ile bitirir herkesi...
Almanya ve Japonya sanayisi ile...
Hepsinin temelinde Eğitim var(Çin Hariç o yalın işgücü). Milli Eğitim hemde. Bizdeki gibi işsizliği geciktirmek için gençlerimizi sınavdan sınava koşturmuyorlar. Kendimizden pay biçelim dürüstçe. İlk,Orta,lise,Üniversite,Kpss....Okumak ve sınavlara girmekten üretecek beyin ve zaman kalmıyor.Olanlarıda zaten ABDye kaptırıyoruz.
Sözün özü şu arkadaşlar. Taklit maklit. Üretebiliyorsak ne güzel. Japonya Taklitlerle bugünlere geldi.
Çin Taklit ederek sanayisini geliştiriyor.
Bilim ve Teknoloji dediğimiz şey Yaradanın yarattıklarını taklit ederek gelişmedi mi zaten!
Saygılar.
SystemApps
Biz daha yeni üretmeye başlayacağız inşallah. Sen git onu bizden önce olanlara anlat. Git Obamaya anlat. "İnsanları öldürmek ilginizi mi çekiyor ? Neden silah yapıyorsunuz ? Yapmayın." de bakalım sana ne cevap verecek. Nasıl bir zihniyetiniz var anlamıyorum. Biz silah yapınca bütün sevgi barış kardeşlik bozulacak değil mi ? Ülkemizde ölen insanlar fazlalaşacak öyle mi ? Biz birşey üretmeyelim, ordumuz dışarıdan aldığımız, saçma saçma kısıtlamalı, ne idüğü belirsiz cihazları kullanınca ülkemize barış mı gelecek ? Toz pembe dünyanızda yaşamaya devam edin siz. Bize karışmayın.
furkant1
Helal olsun cok iyi dusunmussun konismussun klavyene saglik.
@Furkant
|ÇOOOOOKKK İYİ BEEEEEEEE !!!
|çok güzel insan öldürülür bunlarla böyle tam kafalarına kafalarına, karısı çocuğu negüzel sahipsiz kalır nede güzel anneleri babaları kahrolur harika şekilde hayatlar son bulur...
WarSaw
Gönül ister ki kimse silah üretmesin, insanlar ölmesin, savaşlar olmasın ama böyle bir şeyin ütopik olduğunu görmek çok zor değil. O yüzden böyle yorumlar yaparak kendini komik duruma düşürme.
WarSaw
Nick yorum uyumu
Ne mutlu ki başarmışlar yapmışlar iyi ki siz de bizimle paylaşmışsınız.