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Internet Explorer 9, HTML 5 desteği ve birçok yeni özelliği ile tanıtıldı

Microsoft'un internet tarayıcısı olan Internet Explorer'ın son sürümü olan Internet Explorer 9 tanıtıldı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden Microsoft'un internet tarayıcısı olan Internet Explorer'ın son sürümü, Internet Explorer 9 tanıtıldı.

Microsoft'un düzenlediği MIX10 konferasında tanıtımı yapılan Internet Explorer 9 hakkında bazı bilgiler verilirken indirilebilir durumda olan ilk beta'nın yayınladığı belirtildi. Internet Explorer 9, bilgisayar kullanıcılarına HMTL 5 desteği, HTML 5 video desteği, 2D grafik hızlandırma, ve tamamen yeni bir JavaScript motoru sunuyor. Verilen bilgiler içinde en dikkat çekeni ise hiç şüphesiz ki Internet Explorer 9'un Windows XP desteğinin olmayacağı olsa gerek. Kısa bir özetten sonra detaylı olarak Internet Explorer 9'un ne gibi yenilikler getireceğine bir göz atalım.

Internet Explorer 9 ile HTML 5 desteği geliyor

Microsoft MIX10 konferasında tanıtımı yapılan Internet Explorer 9'un getirdiği yeni özelliklerin en başında HTML 5 desteği geliyor. HTML 5 desteği ile Flash formatının geride kalacağı iddia ediliyor ayrıca HTML 5'nin getireceği yenilikleri ile web sitelerinin "uygulamalar" gibi işlev göreceği belirtiliyor. Şu zamana kadar Firefox, Safari, Chrome ve Opera gibi internet tarayıcılarının desteğini arkasına alamamış olan HMTL 5'in Internet Explorer 9 ile önemli bir yere sahip olacağı söylendi. Kısacası HTML 5 desteği ile Flash veya Silverlight gibi eklentilere gerek kalmıyor.

h.264 video: Günümüzde Youtube ve Vimeo gibi sitelerin eklenti gerektirmeden video oynatmalarına olanak sağlayacak bir format üzerinde çalıştıkları açıklanırken, bu formatın h.264 olacağı ve yine bu formatın Internet Explorer 9 tarafından tam anlamıyla destekleneceği belirtildi.

Bütünleşik Sesler: Tıpkı h.264 formatının harici bir eklenti gerektirmeden web sitelerine aktarımı sağlanacağı gibi bu yöntemin ses dosyalarında da kullanılacağı açıklandı, yani bu herhangi bir eklentiye ihtiyaç duymadan ses dosyalarının doğrudan sayfalara taşınabileceği anlamına geliyor. MIX10'da yapılan açıklamaya göre Internet Explorer 9, MP3/AAC ses kodeklerini destekliyor.

Ölçeklenebilir Vektörel Grafikler: Bu yenilik ile belirli türde grafiklerin harika bir şekilde ölçeknebileceği söyleniyor. Grafiklerin düz ve sıradan görseller yerine vektörler ile çizeleceği açıklandı. Bunlara ek olarak bu yeni sistemin flash tarzı animasyonlarında hazırlanmasına olanak sağlayacağı ilave edildi.

Internet Explorer 9 ile yeni bir JavaScprit motoru geliyor: "Chakra": Microsoft, Internet Explorer 9'un kullanacağı JavaScript moturu Chakra'yı tanıtırken, performansı hakkında da bazı bilgiler vermeyi ihmal etmedi. Chakra adını verdikleri yeni JavaScript moturu ile Gmail, Facebook ve benzeri sitelerin çok daha hızlı açılıp yükleneceğini belirten Microsoft bu konuda yapılmış bir benchmark testini yayınladı.

(Daha düşük skor, daha iyi sonuç)

Yayınlanan benchmark skorundan da anlaşılacağı üzere, Internet Explorer 9 daha yolun başında olmasına rağmen bir önceki sürüm olan Internet Explorer 8'e bu testte ciddi anlamda fark atmış durumda görünüyor. Microsoft, Internet Explorer 9'un bu tam sürümünün bu testten daha başarılı bir sonuçla çıkacağını belirtmeyi de unutmadı. Internet Explorer 9'un bu testlerdeki en hızlı internet tarayıcısı olmamasının kullanıcıları yanıltmaması gerektiği vurgulandı.

2D Donanımsal Hızlandırma: Microsoft'un Internet Explorer 9'a DirectX grafik hızlandırmasını entegre ettiği açıklandı. DirectX grafik hızlandırma tekniğinin Internet Explorer 9'a uyarlanması sayesinde HTML5'in videoları çok daha kaliteli ve akıcı biçimde oynattığı karşılaştırmalı test ile gösterildi. Tanıtım sırasında Chrome internet tarayıcı ile Internet Explorer 9'a oynatılan 2 adet 720p çözünürlükteki videonun Internet Explorer 9'da Direct2D grafik hızlandırma tekniği sayesinde Chrome'a oranla çok daha akıcı ve kaliteli oynatıldığı görüldü.

Internet Explorer 9, DirectX donanımsal grafik hızlandırma tekniğini destekliyor

Microsoft'un MIX10 konferasında tanıttığı yeni internet tarayıcısı olan Internet Explorer 9'un tam sürümünün çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmezken, Internet Explorer 9'un başta Windows XP olmak üzere eski işletim sistemlerini desteklemeyeceği açıklandı. Microsoft'un Internet Explorer 9 ile ilgili web sayfasının buradan ziyaret edilebiliyor ayrıca Internet Explorer 9'un tanıtımı yapılan sürümünü denemek isteyen kullanıcılar bu sürüme buradan ulaşabilirler.

 

 

 


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milyondabir 9 yıl
firefox üstüne tanimam ondan sonra opera gelir
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hugareva 8 yıl
chrome kullanan ve çoğu arkadaşıma chrome önerip onlarıda chrome kullanıcısı yapan birisi olarak ie9 un sayfaaçma performansı beni şaşırttı diyebilirim.özellikle facebook un açılma hızı chrome un çok çok üstünde
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ilkertezcan 9 yıl
Mecbur bırakılırlarsa,çok tepki gelirse XP/2003 desteği verileceğini düşünüyorum.
Bu arada Micosoft'u tebrik etmek gerekir, IE8'in JavaScript'te en kötü performansı sergilediğini saklamamışlar, grafik tablosunda göstermişler. :)
IE9'un içindeki JScript9.dll dosyasını Win2003'te denemek istedim, maalesef Regsvr32 işe yaramadı; yani hakikaten desteklemiyor. :(
Microsoft'un IE9 sitesinde testlerden şunu
ie.microsoft.com/...

Opera10.51, IE8, Firefox3.6, Chrome5, Safari4, Maxthon3 denedim. Hemen hepsi tıkandı. Biri tıkanmadı: Opera 10.51 Siz de deneyin.
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TripsinojeN 9 yıl
ie.microsoft.com/...

Animasyon güzelmiş
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icg 9 yıl
firefox kullanıyorum, kullanımdaki esnekliği çok iyi bence. ie8 ,y, ama biraz hantaldı, yine de video gibi uygulamalarda ie her zaman önde.. 9 daha iyi olacaktır gibi geliyor bana, xpyi desteklememesi ise satış politikası gibi.
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firtinakusu 9 yıl
Google chrome, fire fox arada opera sürümleriden bazıları kararsız olursa kulanıyorum. Onun dışında opera gibisi yok. Tavsiye ederim.
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cosmodream 9 yıl
firefox dan memnumun hem gpu lu eklentileri yamaları uygulamaları gerçektende iyi. kendi içindeki gömülü dosya indirme yöneticisi de çok iyi. IE8 de gömülü dosya indirme yöneticisi yok IE9 da inşallah olur. IE birkaç yönü ilen ff önünde olabilir sayfa açma hızı bilmem neyi kapama hızı gibi ama nedense kendine has belirgin teknolojileri hep diğer tarayıcı firmalarında görüyoruz. umarım adam akıllı birşeyler sunarlar hmtl5 de görelim bir dünya güvenlik açığı ilen gine başımıza bi dünya iş saracaklar.
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AtiMX4 9 yıl
Valla ben ie 8 kullanmaktayım.En güvenilir tarayıcı bence.Diğer tarayıcılara pek güvenim yok banka veya kart işlemleri yaparken.Eminimki ie9 çok daha iyi olacaktır.
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DH Misafiri 9 yıl
Bende hepsi var neredeyse Firefox, Opera, Chrome, IE8... Genelde Firefox kullanıyorum kullanımı rahat ama bazen o kadar çok kasma yapıyor ki mecburen görev yön. kapatıyorum... Chrome ise görev yön. açtığımda 4 tane çalışıyor özellikleri diğerlerine göre çok basit... İE8 çok kasıyorsayfa açılma hızları internet hızın fark etmiyor hepsinden daha yavaş... Opera hızlı ama bazı siteleri açmıyor Opera turbo açmadığın zaman o da yavaş... yani hızlı olsun kullanışlı olsun diyorsanız Firefox, hiçbir hata almadan bütün siteleri açıyım diyorsanız ie'dir...
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mukeya 9 yıl
Ben opera kullanıyorum. Explorerden çok daha hızlı. Explorerde yedekte...
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vamp 9 yıl
Windows 7 ultimate 64bit sistemimde ie8 kullanıyorum istediğim her siteye diğer browserlar ile aynı sürede giriyorum. Uyumsuzluk problemide çekmiyorum. 8mb internet bağlantısında aradaki farklar yok denecek kadar az bence ;)
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acbold 9 yıl
chrome da güzel işler yapıyor :) sade ve hızlı hemde kullanışlı. ie nin derdini çekmeye değmez bence. firefox & chrome her işimi görüyor.arada biri uyumsuzluk sorunları çıkıyor bende diğerini açıyorm :D :D
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TunahaN___ 9 yıl
chrome kullanıyorum, ie 9 u da deneriz artık
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