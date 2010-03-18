Internet Explorer 9, HTML 5 desteği ve birçok yeni özelliği ile tanıtıldı

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden Microsoft'un internet tarayıcısı olan Internet Explorer'ın son sürümü, Internet Explorer 9 tanıtıldı.

Microsoft'un düzenlediği MIX10 konferasında tanıtımı yapılan Internet Explorer 9 hakkında bazı bilgiler verilirken indirilebilir durumda olan ilk beta'nın yayınladığı belirtildi. Internet Explorer 9, bilgisayar kullanıcılarına HMTL 5 desteği, HTML 5 video desteği, 2D grafik hızlandırma, ve tamamen yeni bir JavaScript motoru sunuyor. Verilen bilgiler içinde en dikkat çekeni ise hiç şüphesiz ki Internet Explorer 9'un Windows XP desteğinin olmayacağı olsa gerek. Kısa bir özetten sonra detaylı olarak Internet Explorer 9'un ne gibi yenilikler getireceğine bir göz atalım.

Internet Explorer 9 ile HTML 5 desteği geliyor

Microsoft MIX10 konferasında tanıtımı yapılan Internet Explorer 9'un getirdiği yeni özelliklerin en başında HTML 5 desteği geliyor. HTML 5 desteği ile Flash formatının geride kalacağı iddia ediliyor ayrıca HTML 5'nin getireceği yenilikleri ile web sitelerinin "uygulamalar" gibi işlev göreceği belirtiliyor. Şu zamana kadar Firefox, Safari, Chrome ve Opera gibi internet tarayıcılarının desteğini arkasına alamamış olan HMTL 5'in Internet Explorer 9 ile önemli bir yere sahip olacağı söylendi. Kısacası HTML 5 desteği ile Flash veya Silverlight gibi eklentilere gerek kalmıyor.

h.264 video: Günümüzde Youtube ve Vimeo gibi sitelerin eklenti gerektirmeden video oynatmalarına olanak sağlayacak bir format üzerinde çalıştıkları açıklanırken, bu formatın h.264 olacağı ve yine bu formatın Internet Explorer 9 tarafından tam anlamıyla destekleneceği belirtildi.

Bütünleşik Sesler: Tıpkı h.264 formatının harici bir eklenti gerektirmeden web sitelerine aktarımı sağlanacağı gibi bu yöntemin ses dosyalarında da kullanılacağı açıklandı, yani bu herhangi bir eklentiye ihtiyaç duymadan ses dosyalarının doğrudan sayfalara taşınabileceği anlamına geliyor. MIX10'da yapılan açıklamaya göre Internet Explorer 9, MP3/AAC ses kodeklerini destekliyor.

Ölçeklenebilir Vektörel Grafikler: Bu yenilik ile belirli türde grafiklerin harika bir şekilde ölçeknebileceği söyleniyor. Grafiklerin düz ve sıradan görseller yerine vektörler ile çizeleceği açıklandı. Bunlara ek olarak bu yeni sistemin flash tarzı animasyonlarında hazırlanmasına olanak sağlayacağı ilave edildi.

Internet Explorer 9 ile yeni bir JavaScprit motoru geliyor: "Chakra": Microsoft, Internet Explorer 9'un kullanacağı JavaScript moturu Chakra'yı tanıtırken, performansı hakkında da bazı bilgiler vermeyi ihmal etmedi. Chakra adını verdikleri yeni JavaScript moturu ile Gmail, Facebook ve benzeri sitelerin çok daha hızlı açılıp yükleneceğini belirten Microsoft bu konuda yapılmış bir benchmark testini yayınladı.

(Daha düşük skor, daha iyi sonuç)

Yayınlanan benchmark skorundan da anlaşılacağı üzere, Internet Explorer 9 daha yolun başında olmasına rağmen bir önceki sürüm olan Internet Explorer 8'e bu testte ciddi anlamda fark atmış durumda görünüyor. Microsoft, Internet Explorer 9'un bu tam sürümünün bu testten daha başarılı bir sonuçla çıkacağını belirtmeyi de unutmadı. Internet Explorer 9'un bu testlerdeki en hızlı internet tarayıcısı olmamasının kullanıcıları yanıltmaması gerektiği vurgulandı.

2D Donanımsal Hızlandırma: Microsoft'un Internet Explorer 9'a DirectX grafik hızlandırmasını entegre ettiği açıklandı. DirectX grafik hızlandırma tekniğinin Internet Explorer 9'a uyarlanması sayesinde HTML5'in videoları çok daha kaliteli ve akıcı biçimde oynattığı karşılaştırmalı test ile gösterildi. Tanıtım sırasında Chrome internet tarayıcı ile Internet Explorer 9'a oynatılan 2 adet 720p çözünürlükteki videonun Internet Explorer 9'da Direct2D grafik hızlandırma tekniği sayesinde Chrome'a oranla çok daha akıcı ve kaliteli oynatıldığı görüldü.

Internet Explorer 9, DirectX donanımsal grafik hızlandırma tekniğini destekliyor

Microsoft'un MIX10 konferasında tanıttığı yeni internet tarayıcısı olan Internet Explorer 9'un tam sürümünün çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmezken, Internet Explorer 9'un başta Windows XP olmak üzere eski işletim sistemlerini desteklemeyeceği açıklandı. Microsoft'un Internet Explorer 9 ile ilgili web sayfasının buradan ziyaret edilebiliyor ayrıca Internet Explorer 9'un tanıtımı yapılan sürümünü denemek isteyen kullanıcılar bu sürüme buradan ulaşabilirler.