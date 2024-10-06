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    Anlık Bildirim

    Yapay zeka tabanlı Arc Search tarayıcısı Android kullanıcılarına sunuldu

    Yapay zeka tabanlı Arc Search internet tarayıcısının Android işletim sistemine özel herkese açık beta sürümü yayınlandı. Uygulama geleneksel arama motorlarından farklı bir deneyim sunuyor.
    Yapay zekalı Arc Search tarayıcısı Android kullanıcılarına açıldı Tam Boyutta Gör
    The Browser Company, bir süredir kapalı beta olarak test edilen Arc Search internet tarayıcısını Android kullanıcılarına açtı. Şirket, uygulamanın herkese açık beta sürümünü yayınladı. Arc Search, yapay zeka tabanlı arama ve reklam engelleyici özellikleri ile öne çıkıyor.

    Tarayıcının en dikkat çekici yanı "Browse For Me" (Benim için göz at) adını taşıyan yapay zeka destekli arama işlevi. Bu özellik alışılmışın aksine kullanıcıların sorularına doğrudan cevaplar üretiyor. Yani geleneksel arama motorlarının yaptığı gibi bir sürü bağlantı sunmak yerine, direkt ihtiyaç duyulan cevabı veriyor. Aynı zamanda klasik arama yöntemi de mevcut.

    Yapay zekalı Arc Search tarayıcısı Android kullanıcılarına açıldı Tam Boyutta Gör

    Ne özellikler sunuyor?

    Buna ek olarak, Arc Search eski sekmeleri otomatik olarak arşivleme özelliğine sahip. Ayrıca reklamları, pop-up pencereleri ve kullanıcıları takip etmek için kullanılan çeşitli izleme araçlarını otomatik olarak engelliyor. Tarayıcıda entegre bir şifre yöneticisi de var.

    Arc Search, Google Play üzerinden indirilebilir durumda. Android 13 ve üzeri sürümlere sahip cihazlarda kullanılabiliyor. Yapay zeka tabanlı internet tarayıcısının macOS, Windows ve iOS sürümlerinin olduğunu da hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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