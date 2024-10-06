Yapay zeka tabanlı Arc Search tarayıcısı Android kullanıcılarına sunuldu

Tarayıcının en dikkat çekici yanı "Browse For Me" (Benim için göz at) adını taşıyan yapay zeka destekli arama işlevi. Bu özellik alışılmışın aksine kullanıcıların sorularına doğrudan cevaplar üretiyor. Yani geleneksel arama motorlarının yaptığı gibi bir sürü bağlantı sunmak yerine, direkt ihtiyaç duyulan cevabı veriyor. Aynı zamanda klasik arama yöntemi de mevcut.
Ne özellikler sunuyor?
Buna ek olarak, Arc Search eski sekmeleri otomatik olarak arşivleme özelliğine sahip. Ayrıca reklamları, pop-up pencereleri ve kullanıcıları takip etmek için kullanılan çeşitli izleme araçlarını otomatik olarak engelliyor. Tarayıcıda entegre bir şifre yöneticisi de var.
Arc Search, Google Play üzerinden indirilebilir durumda. Android 13 ve üzeri sürümlere sahip cihazlarda kullanılabiliyor. Yapay zeka tabanlı internet tarayıcısının macOS, Windows ve iOS sürümlerinin olduğunu da hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.