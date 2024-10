Yapay zeka tabanlı Arc Search tarayıcısı Android kullanıcılarına sunuldu

Onur Seven

Tam Boyutta Gör The Browser Company, bir süredir kapalı beta olarak test edilen Arc Search internet tarayıcısını Android kullanıcılarına açtı. Şirket, uygulamanın herkese açık beta sürümünü yayınladı. Arc Search, yapay zeka tabanlı arama ve reklam engelleyici özellikleri ile öne çıkıyor.

Tarayıcının en dikkat çekici yanı "Browse For Me" (Benim için göz at) adını taşıyan yapay zeka destekli arama işlevi. Bu özellik alışılmışın aksine kullanıcıların sorularına doğrudan cevaplar üretiyor. Yani geleneksel arama motorlarının yaptığı gibi bir sürü bağlantı sunmak yerine, direkt ihtiyaç duyulan cevabı veriyor. Aynı zamanda klasik arama yöntemi de mevcut.

Ne özellikler sunuyor?

Buna ek olarak, Arc Search eski sekmeleri otomatik olarak arşivleme özelliğine sahip. Ayrıca reklamları, pop-up pencereleri ve kullanıcıları takip etmek için kullanılan çeşitli izleme araçlarını otomatik olarak engelliyor. Tarayıcıda entegre bir şifre yöneticisi de var.

Arc Search, Google Play üzerinden indirilebilir durumda. Android 13 ve üzeri sürümlere sahip cihazlarda kullanılabiliyor. Yapay zeka tabanlı internet tarayıcısının macOS, Windows ve iOS sürümlerinin olduğunu da hatırlatalım.

