Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13.2.3 güncellemesi yayınlandı! İşte çözülen sorunlar

    Hatalarla dolu iOS 13 işletim sistemi, yayınlanan güncellemelerle hatalardan arındırılıyor. Yayınlanan son güncelleme ise iOS 13.2.3 oldu. Peki iOS 13.2.3 ile hangi sorunlar düzeltiliyor?
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    10,5b
    3
    50
    İşletim Sistemleri
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    iOS 13.2.3 güncellemesi yayınlandı! İşte çözülen sorunlar
    Tam Boyutta Gör

    Hata ve açıkların ardı arkası kesilmeyen iOS 13 işletim sistemi için güncellemeler gelmeye devam ediyor. Son olarak iPhone ve iPod modelleri için iOS 13.2.3 güncellemesi yayınlanırken, iPad için de iPadOS 13.2.3 güncellemesi çıktı. Peki yeni sürüm bizlere neler sunuyor?

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition Tanıtıldı! "

    iOS 13.2.3 güncellemesi hataları gideriyor

    iOS 13.2.3 ve iPadOS 13.2.3 sürümlerinde aynı güncelleme notlarına yer veriliyor. Yeni sürüm herhangi bir yenilik getirmezken, aşağıdaki sorunları çözüme kavuşturuyor.

    • Sistem aramasının ve Mail, Dosyalar ve Notlar içerisinde aramanın çalışmadığı bir sorunu düzeltir.
    • Mesajların ayrıntılar görünümünde fotoğrafların, bağlantıların ve diğer ilişiklerin görünmediği bir sorunu çözer.
    • Uygulamaların arka planda içerik indirmesini engelleyen bir sorunu düzeltir.
    • Mail’in yeni iletileri almasını engelleyen ve Exchange hesaplarında özgün ileti içeriğinin dahil edilmemesine veya alıntılanmamasına neden olan sorunları çözer.

    iOS 13.2.3 güncellemesini yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.   



    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    TearsForFears 4 gün en beğenilen IMPEDIMENTA
    Ağzındakini çıkar öyle konuş
    3 Yanıt Yanıtla +69
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    cem650 4 gün
    adamlar catır catır güncelleme alıyor samsung note 9 var güvenlik update alacak diye öylece ışık görmüş tavşan gibi bakıyoruz...
    3 Yanıt Yanıtla +34
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DeepestSea 3 gün
    Iphone 3s doneminden beri apple kullaniyorum.4-4s-5-5s-6-7 plus-Xr kullandim.O arada motorola atrixinden tut, htc one s, lg nexus 4, s9+ ina kadar yaklasik 40 adet telefon degistirdim.Egri oturup dogru konusalim android 2.1 i de kullanan birisi olarak soyluyorum, iOS haricinde bir isletim sistemi kullanmam.Bu arada BB ve lumia 930 da kullandim.Hic bir isletim sistemi iOS den daha iyi degil
    Iphone 3s doneminden beri apple kullaniyorum.4-4s-5-5s-6-7 plus-Xr kullandim.O arada motorola atrixinden tut, htc one s, lg nexus 4, s9+ ina kadar yaklasik 40 ...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +23
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    2 Avatar Avatar
    .Space. 1 sa.
    Ip7 3.5-4 saat sadece mesajlasma ile. %75 batarya sagligi var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mehmehcik_71 1 gün
    Batarya iyice öldü, geçmiş olsun! 2 saatte bitiyor!!!
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sakulta8585 1 gün mehmehcik_71
    Hangi cihaz?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TearsForFears 3 sa. mehmehcik_71
    Benim 6s plus %77 batarya kapasitesinde ve 4-5 saat ekran açık süresi alıyorum. Güncellemeyle ise cihaz hızlandı ve bugları gidermişler. Önceki sürümde çok bug ortaya çıkmıştı. Ben redmi note 8 e geçtim 6s ten çok yavaş ama bataryası daha iyi.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    QRocKfire 1 gün
    Şimdi başlıkta bir eksiklik var iOS 13.2.3 düzelen sorunlar ve !.. Yeni bozulan çıkan sorunlar denmeli.Apple her versiyon yayınlayınca illa bir şeyleri bozmasa olmaz..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 1 gün
    Zırt pırt güncelleme gelmesi iyi bir şey değildir. Mevcut sorunlar fazla ve bataryalar cortluyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    muratkaya 1 gün
    iPad 2017 kullanıyorum, canavar gibi çalışan, şarjı bitmek bilmeyen cihaz bu güncelleme fırtınasından sonra ıkına ıkına çalışıyor ve şarjı yarı yarıya düştü. Şimdi iPad Air 3 veya iPad Pro modellerinden birini almayı düşünüyorum ve bence amaçları da bu, bize yeni cihaz aldırmak.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ranez 1 gün muratkaya
    Bende de aynı model var. Herhangi bir performans sorunu çekmiyorum. Hangi uygulamaları kullanıyorsunuz acaba?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 gün
    7 plus ve ios 10 konforunu yaşıyorum...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Penah000000 2 gün
    ben ip7 plusa update yapdim qayet normel her sey yolunda hiç bir sorun yok
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    serdarsimsek1 2 gün
    Sorun falan çözülmüyor ama 13 çıktığından beri arama yaparken saat kayboluyor sürekli üst bildirim kısmı saçma sapan şeyler yapıyor iphone 7 de
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    karakaya_o 3 gün
    En iyi işletim sistemi olayı görecelidir. Olay kasma donma ise ios en hızlısı olabilir evet. Fakat iki platformu da kullanmış biri olarak android diyorum. Kullanım seviyeme göre daha rahat ve esnek geliyor. En iyi işletim sistemi budur diye bisey yok.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ztalan 3 gün
    Şarj dayanmıyor loooy su gibi içiyor maşallah ipdon
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +380 bkadem +326 12 Angry Men +314 WuLKaS +210 commandx +209 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +146 McLaren64 +134 1ses1 +118 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    2 Üye, 1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    10546 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    ios 13.2.3 güncellemesi, ios 13.2.3 ve
    13 etiket daha ios 13.2.3 çözülen sorunlar yeni ios güncellemesi İşletim Sistemleri Yazılım iPad Apple iPhone iOS / OS X / tvOS / watchOS Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Zeplin girişimi Connected Components çözümünü duyurdu 3 gün Europa'da yaşam olabilir mi? NASA, uydunun atmosferinde su bulunduğunu açıkladı 3 gün ABD, Huawei’ye 90 günlük ek süre verdi 3 gün ABD başkan adayından kripto planı 3 gün Juul, reşit olmayanlara ürün sattığı gerekçesiyle Kaliforniya eyaleti tarafından dava ediliyor 3 gün Yüzüklerin Efendisi dizisi şimdiden ikinci sezon onayı aldı 3 gün Xiaomi Mi Smart Band geliyor 3 gün Siber saldırı tehdidine karşı Siber İstihbarat Birimi kuruluyor 3 gün Yeni Alcatel 3X modeli ülkemizde satışa çıktı 3 gün 2 Aralık tarihinde sürpriz bir Apple etkinliği var 3 gün Meizu 17'nin tasarımını ortaya koyan yeni bir görsel yayınlandı 3 gün ASUS'dan RTX2060'lı Oyuncu Sistemi - Taksitle Alınabiliyor 3 gün Seul, çatı üzeri güneş enerji sistemleriyle ile 1 GW elektrik üretmeyi planlıyor 3 gün Samsung fabrika değiştirdi: Telefonlar ucuzlayacak! 3 gün AMD Radeon RX 5300 XT göründü 3 gün Çin’de iki ayda 10 milyon iPhone satışı 3 gün Herkese açık şarj istasyonları risk barındırıyor 4 gün Volkswagen ID.3'ün elektrik motoru bir spor çantasına sığacak kadar küçük 4 gün The Expanse 4. Sezonundan ilk uzun fragman yayınlandı 4 gün Half-Life: Alyx'e kısa bir süre kalmış olabilir 4 gün GÖRÜNTÜLENEN iOS 13.2.3 güncellemesi yayınlandı! İşte çözülen sorunlar Sonraki AMD RDNA2 mimarili kartlarını CES 2020’de tanıtabilir 4 gün 176,9 Milyon avroluk MİLGEM sözleşmesi imzalandı 4 gün PlayStation 5 kontrolcüsü ortaya çıktı: İşte ilk görüntüler 4 gün Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition Tanıtıldı! 4 gün Venezuela, emeklilerine kripto para ödemesi yapacak 4 gün Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Samsung W20 videoda görüntülendi 4 gün Google Stadia, 22 oyunla birlikte hizmete başlıyor 4 gün Turkcell TV+ hedef büyüttü 4 gün Corsair iCue QL RGB PWM aydınlatmalı fanlar duyuruldu 4 gün Honor V30 Pro basın görselleri ortaya çıktı 4 gün Yerli otomobilin nerede üretileceği belli oldu 4 gün Siemens'in ürettiği yüksek hızlı tren setlerinin ilki 1 Şubat 2020'de hizmete sunulacak 4 gün Mi Geliştirici Konferansı yarın başlıyor 4 gün TikTok kendi müzik servisini başlatmayı planlıyor 4 gün Ankara'da Mi Store açılamadı | Olaylı günde yaşananlar 4 gün Tüfekli drone Songar, önümüzdeki ay göreve başlıyor 4 gün Xiaomi'den Tesla'yı kopyalamakla suçlanan elektrikli otomobil şirketine yatırım 4 gün Apple reklamcılıktan parasına para katacak 4 gün Rice Üniversitesi’nde görevli bilim insanları kurşungeçirmez polimer bloklar üretti 4 gün Ford Mustang Mach-E tanıtıldı: İşte tüm özellikleri ve fiyatı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 için gündeme gelen "kartuş" bilmecesi çözüldü
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    İmamoğlu sözünü tuttu. Öğrencilere burs geldi.
    DH Forum
    Half-Life: Alyx Mart 2020'de Çıkacak, Tanıtım Fragmanı Yayınlandı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim