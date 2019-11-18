iOS 13.2.3 güncellemesi yayınlandı! İşte çözülen sorunlar

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Hata ve açıkların ardı arkası kesilmeyen iOS 13 işletim sistemi için güncellemeler gelmeye devam ediyor. Son olarak iPhone ve iPod modelleri için iOS 13.2.3 güncellemesi yayınlanırken, iPad için de iPadOS 13.2.3 güncellemesi çıktı. Peki yeni sürüm bizlere neler sunuyor?

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iOS 13.2.3 güncellemesi hataları gideriyor

iOS 13.2.3 ve iPadOS 13.2.3 sürümlerinde aynı güncelleme notlarına yer veriliyor. Yeni sürüm herhangi bir yenilik getirmezken, aşağıdaki sorunları çözüme kavuşturuyor.

Sistem aramasının ve Mail, Dosyalar ve Notlar içerisinde aramanın çalışmadığı bir sorunu düzeltir.

Mesajların ayrıntılar görünümünde fotoğrafların, bağlantıların ve diğer ilişiklerin görünmediği bir sorunu çözer.

Uygulamaların arka planda içerik indirmesini engelleyen bir sorunu düzeltir.

Mail’in yeni iletileri almasını engelleyen ve Exchange hesaplarında özgün ileti içeriğinin dahil edilmemesine veya alıntılanmamasına neden olan sorunları çözer.

iOS 13.2.3 güncellemesini yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.