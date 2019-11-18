Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition Tanıtıldı!

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Samsung; Star Wars hayranları için Lucasfilm ile işbirliğine giderek, Galaxy Note 10+ modelinin Star Wars özel versiyonunu tanıttı. 20 Aralık tarihinde vizyona girecek Star Wars: The Rise of Skywalker filmine istinaden duyurulan model, Star Wars filminden çeşitli izler taşıyor.

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Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition neler sunuyor?

Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition, siyah arka cam kapak üzerine Star Wars ve First Order logolarının işlendiği bir tasarımla geliyor. Ayrıca arayüz içerisinde de Star Wars filminden izlere rastlamak mümkün. Öyle ki Star Wars hayranları için duvar kağıtları, animasyon, simge ve sesler içeren temalar bulunuyor. Ayıca kamera modülü ve S Pen'deki kırmızı hatlar da dikkat çekiyor.

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Galaxy Note 10+ Star Wars özel sürümü, normal kutu içeriğine ek olarak kutudan Kylo Ren ve koleksiyoncu ürünü olarak kullanılan metal rozet, kabartmalı deri kılıf ve Galaxy Buds ile çıkıyor.

Yeni model, teknik bakımdan Galaxy Note 10+ ile aynı özelliklere sahip. Galaxy Note 10+'ın özelliklerini hatırlayacak olursak;

Ekran: 6.8 inç boyutunda 3040 x 1440 (QHD+) çözünürlüklü AMOLED ekran

6.8 inç boyutunda 3040 x 1440 (QHD+) çözünürlüklü AMOLED ekran Boyut ve ağırlık: 162.3 x 77.2 x 7.9 mm ~ 196 g

162.3 x 77.2 x 7.9 mm ~ 196 g Yonga: Exynos 9825

Exynos 9825 RAM: 12 GB

12 GB Depolama kapasitesi: 256/512 GB + microSD kart desteği

256/512 GB + microSD kart desteği Arka kamera: 12 MP (f/1.5 - f/2.4) geniş + 12 MP (f/2.1) telefoto + 16 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera

12 MP (f/1.5 - f/2.4) geniş + 12 MP (f/2.1) telefoto + 16 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera Ön kamera: 10 MP (f/2.2)

10 MP (f/2.2) Batarya: 4300 mAh (45W hızlı şarj destekli)

4300 mAh (45W hızlı şarj destekli) İşletim sistemi: Android 9 Pie ~ One UI

Android 9 Pie ~ One UI Bağlantı seçenekleri: USB Type-C (3.1), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax

USB Type-C (3.1), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Diğer özellikler: Ekrana gömülü parmak izi tarama, yüz tanıma, IP68 suya dayanıklılık, AKG destekli streo hoparlör, HDR10+ desteği, S Pen

Ekrana gömülü parmak izi tarama, yüz tanıma, IP68 suya dayanıklılık, AKG destekli streo hoparlör, HDR10+ desteği, S Pen Renk seçenekleri: Ay tozu grisi, Fildişi beyazı, Duman siyahı

Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition fiyatı ve çıkış tarihi

10 Aralık itibariyle belirli pazarlarda satışa çıkacak telefonun fiyatı ve depolama seçenekleri açıklanmamış olsa da ABD çıkış tarihi 13 Aralık olarak belirlenen modelin ABD fiyatı, 1299$ olarak açıklandı. Samsung depolama kapasitesini belirtmemiş olsa da Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition'ın yalnızca 512 GB depolama seçeneğiyle satışa sunulacağını tahmin ediyoruz.

Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition Türkiye de dahil, Avustralya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, Kore, Norveç, Rusya, İspanya, İsveç, BAE, İngiltere ve ABD pazarlarında satışa çıkacak.