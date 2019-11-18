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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition Tanıtıldı!

    Samsung, Star Wars hayranları için Galaxy Note 10+ modelinin özel bir sürümünü duyurdu. Türkiye'de de satışa sunulacak Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition fiyatı ve özellikleri haberimizde!
    4 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition Tanıtıldı!
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    Samsung; Star Wars hayranları için Lucasfilm ile işbirliğine giderek, Galaxy Note 10+ modelinin Star Wars özel versiyonunu tanıttı. 20 Aralık tarihinde vizyona girecek Star Wars: The Rise of Skywalker filmine istinaden duyurulan model, Star Wars filminden çeşitli izler taşıyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Samsung W20 videoda görüntülendi"

    Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition neler sunuyor?

    Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition, siyah arka cam kapak üzerine Star Wars ve First Order logolarının işlendiği bir tasarımla geliyor. Ayrıca arayüz içerisinde de Star Wars filminden izlere rastlamak mümkün. Öyle ki Star Wars hayranları için duvar kağıtları, animasyon, simge ve sesler içeren temalar bulunuyor. Ayıca kamera modülü ve S Pen'deki kırmızı hatlar da dikkat çekiyor.

    Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition Tanıtıldı!
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    Galaxy Note 10+ Star Wars özel sürümü, normal kutu içeriğine ek olarak kutudan Kylo Ren ve koleksiyoncu ürünü olarak kullanılan metal rozet, kabartmalı deri kılıf ve Galaxy Buds ile çıkıyor. 

    Yeni model, teknik bakımdan Galaxy Note 10+ ile aynı özelliklere sahip. Galaxy Note 10+'ın özelliklerini hatırlayacak olursak;

    • Ekran: 6.8 inç boyutunda 3040 x 1440 (QHD+) çözünürlüklü AMOLED ekran
    • Boyut ve ağırlık: 162.3 x 77.2 x 7.9 mm ~ 196 g
    • Yonga: Exynos 9825
    • RAM: 12 GB 
    • Depolama kapasitesi: 256/512 GB + microSD kart desteği
    • Arka kamera: 12 MP (f/1.5 - f/2.4) geniş + 12 MP (f/2.1) telefoto + 16 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera
    • Ön kamera: 10 MP (f/2.2) 
    • Batarya: 4300 mAh (45W hızlı şarj destekli)
    • İşletim sistemi: Android 9 Pie ~ One UI
    • Bağlantı seçenekleri: USB Type-C (3.1), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 
    • Diğer özellikler: Ekrana gömülü parmak izi tarama, yüz tanıma, IP68 suya dayanıklılık, AKG destekli streo hoparlör, HDR10+ desteği, S Pen
    • Renk seçenekleri: Ay tozu grisi, Fildişi beyazı, Duman siyahı

    Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition fiyatı ve çıkış tarihi

    10 Aralık itibariyle belirli pazarlarda satışa çıkacak telefonun fiyatı ve depolama seçenekleri açıklanmamış olsa da ABD çıkış tarihi 13 Aralık olarak belirlenen modelin ABD fiyatı, 1299$ olarak açıklandı. Samsung depolama kapasitesini belirtmemiş olsa da Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition'ın yalnızca 512 GB depolama seçeneğiyle satışa sunulacağını tahmin ediyoruz.

    Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition Türkiye de dahil, Avustralya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, Kore, Norveç, Rusya, İspanya, İsveç, BAE, İngiltere ve ABD pazarlarında satışa çıkacak.



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    WmGMD 4 gün en beğenilen
    Yap kalemi ışın kılıcı alem edition görsün. Anca kapaği farklı yap. İki tane de duvar kağıdı yok tamam
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    BZWT 1 gün yeni yorumcu
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    BZWT 1 gün yeni yorumcu
    Samsung neden ağlamaya doymuyor Yeni Bir iPhone Çıkışında Tekrar ağlasın Gerçi Hâlâ Ağlıyordur da Neyse
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    burakdc 4 gün
    kalem ısın kılıcı seklınde ledlı yapıla bılırmıs ustelık yanlıs ahtırlamıyorsam bazı telefonların bazı operatorler ıcın ozellıgı ufakta olsa arttırılmıs telefonları vardı bır ara sırf starwars temalı dıye ıslemcıufak bır oc ıle desteklenıp daha buyuk pıl ıle dengelenebılırdı paket ıcerıgı guzel ama bırde gucun ıyı tarafını tutan umutsuz vakkalar ıcın beyaz versıyonuda uretlılebılırdıkı karanlık taraftakılerın cızgısı bellı olsun :D
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    WmGMD 4 gün en beğenilen
    Yap kalemi ışın kılıcı alem edition görsün. Anca kapaği farklı yap. İki tane de duvar kağıdı yok tamam
    Yanıtla +15
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