iOS 14'teki arkaya dokunma özelliği MIUI 12'ye geliyor

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MIUI 12'nin beta sürümlerinde bulunan kod satırları, iOS 14'teki arkaya dokunma özelliğinin Xiaomi telefonlar için de yolda olduğunu ortaya çıkardı.

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XDA-Developers'dan paylaşılan bilgilere göre Xiaomi; resmi dağıtımına henüz başlanan MIUI 12 kullanıcı arabirimine, arkaya dokunma özelliğini eklemek için kolları sıvamış durumda.

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Pratiklik sağlıyor

Arayüz görüntüleri de açığa çıkan arkaya dokunma özelliği sayesinde, önceden atanan kısayolları telefonun arkasına iki ya da üç kez dokunarak hızlıca çalıştırabilmek mümkün. Şu an için bu kısayollar ekran görüntüsü alma, kontrol merkezi, bildirim paneli ve el fenerini açmak ve kamerayı başlatmakla sınırlı olsa da Xiaomi'nin daha fazla kısayol ekleyeceğine inanılıyor.

İvmeölçer ya da jiroskop sensörlerinden gelen hareket verileri aracılığıyla çalıştığı tahmin edilen bu özelliğin, güncelleme alan tüm telefonlarda çalışıp çalışmayacağı merak konusu. Zira Apple kanadında yalnızca iPhone X ve daha yeni bir iPhone modeline sahip kullanıcılar bu özellikten istifade edebiliyordu.

Arkaya dokunma özelliği, henüz geliştirilme aşamasında olduğu için son kullanıcıyla ne zaman buluşur, bilinmiyor. Bu özelliğin bir benzeri iOS 14 ve Android 11'de de ortaya çıkmıştı.

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