Xiaomi'nin en iyi telefonları (2025)

Xiaomi, dünyanın en önemli akıllı telefon üreticilerinden biri. Şirket, ana vatanı Çin’de Apple ve Samsung ile rekabet ederken, küresel pazarda üçüncü büyük oyuncu. Xiaomi, hem ana markası hem de Poco, Redmi, Black Shark alt markaları genelinde çok sayıda telefon üretiyor. Bu, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda Xiaomi telefon olduğu anlamına geliyor ancak aynı zamanda Xiaomi’nin en iyi telefonlarını bulmanın zor olduğu anlamına da geliyor. Xiaomi telefon önerisi isteyenler için kamerası ve bataryasıyla en beğenilen modeller burada.

Xiaomi telefon fiyatları ve kullanıcı yorumları göz önüne alındığında, Redmi Note serisi, Xiaomi T serisi ve Poco'lar oldukça popüler. 2025'te satın alınabilecek en iyi Xiaomi Redmi telefon modelleri arasında ise; Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 10S ve Poco X6 uygun fiyatlı, performanslı ve kaliteli olmalarıyla öne çıkıyor.

1️⃣ Xiaomi Redmi Note 12 Pro Tam Boyutta Gör Redmi Note 12 Pro, Xiaomi’nin en beğenilen fiyat performans telefonlarından biri. Xiaomi Redmi Note 12 Pro, fiyatına göre çok iyi performans göstermesi, hızlı şarjı destekleyen bataryası ve pil ömrüyle kullanıcılar açısından en iyi Xiaomi telefonlar arasında. Özellikle Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256 GB modeli tercih ediliyor. Xiaomi Redmi Note 12 Pro özellikleri Ekran: 6.67 inç, 1080x2400, 120Hz, 900 nit, AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 1080

Bellek: 6GB, 8GB, 12GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB

Arka kamera: 50MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (makro)

Ön kamera: 16MP

Batarya: 5000 mAh

İşletim sistemi: Android 12, MIUI 13

Boyut ve ağırlık: 163 x 76 x 8 mm, 187 g

2️⃣ Xiaomi Redmi Note 13 Pro Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin 20.000 TL altına alınabilecek en iyi telefonlarından biri de; Redmi Note 13 Pro. Uygun fiyatlı Xiaomi Redmi Note 13 Pro modeli, hızı, kamera kalitesi ve pil ömrüyle kullanıcıları etkilemeyi başarıyor. Apple’ın çok daha pahalı iPhone’larında olmayan 120Hz yenileme hızını sunan AMOLED ekranını da unutmamak gerek. Telefonun tasarımı da oldukça şık. Xiaomi Redmi Note 13 Pro özellikleri Ekran: 6.67 inç, 1220x2712, 120Hz, 1800 nit, AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Bellek: 8GB, 12GB, 16GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB, 512GB

Arka kamera: 200MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (makro)

Ön kamera: 16MP

Batarya: 5100 mAh

İşletim sistemi: Android 13, HyperOS

Boyut ve ağırlık: 161.2 x 74.2 x 8 mm, 187 g

3️⃣ Xiaomi Redmi 13C Tam Boyutta Gör Redmi 13C, Xiaomi’nin en uygun fiyatlı telefonu. 10.000 TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlardan biri. Bu fiyat bandında ekranı, kamerası, hızı ile memnun edecek az sayıda telefon var; Xiaomi Redmi 13C bunlardan biri. NFC, sizin için büyük bir eksiklik değilse ve ucuz akıllı telefon modellerine bakıyorsanız, Redmi 13C’yi listenize eklemelisiniz. Xiaomi Redmi 13C özellikleri Ekran: 6.74 inç, 720x1600, 90Hz, 600 nit, IPS LCD

İşlemci: MediaTek Dimensity 6100+

Bellek: 4GB, 6GB, 8GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB

Arka kamera: 50MP

Ön kamera: 5MP

Batarya: 5100 mAh

İşletim sistemi: Android 13, HyperOS

Boyut ve ağırlık: 168 x 78 x 8.1 mm, 192 g

4️⃣ Xiaomi 14 Ultra Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin en iyi kameralı telefonu Xiaomi 14 Ultra modeli. Telefon, markanın Leica ile birlikte tasarladığı efsanevi dörtlü kamera sistemine sahip. Fotoğraf makinesi benzeri tasarıma sahip kamerası, ince ve yüksek mukavemetli alüminyum kasası, parlak ve dayanıklı ekranı, aşınmaya ve kirlenmeye dayanıklı vegan deriden şık arka kapağıyla Xiaomi 14 Ultra, markanın en iyi telefonu. Xiaomi 14 Ultra özellikleri Ekran: 6.73 inç, 1440x3200, 120Hz, 3000 nit, LTPO AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Bellek: 12GB, 16GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB

Arka kamera: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 50MP (periskop) + 50MP (ultra geniş)

Ön kamera: 32MP

Batarya: 5000 mAh

İşletim sistemi: Android 14, HyperOS

Boyut ve ağırlık: 161.4 x 75.3 x 9.2 mm, 219 g

5️⃣ Xiaomi 14 Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin en iyi telefonları listesinde düz Xiaomi 14 modeline yer vermezsek olmaz. Xiaomi 14, 3000 nit parlaklığa ulaşan göz alıcı ekranı, ultra ince çerçeve tasarımı, yeni nesil Leica optiklerinin kullanıldığı kaliteli kamerası, 31 dakikada %100 şarj olan güçlü bataryası, ultra hızlı işlemcisiyle, 2025’te alınabilecek en iyi akıllı telefonlardan biri. Xiaomi 14 özellikleri Ekran: 6.36 inç, 1200x2670, 120Hz, 3000 nit, LTPO OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Bellek: 8GB, 12GB, 16GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB

Arka kamera: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 50MP (ultra geniş)

Ön kamera: 32MP

Batarya: 4610 mAh

İşletim sistemi: Android 14, HyperOS 1.1

Boyut ve ağırlık: 152.8 x 71.5 x 8.2 mm, 188 g

Uygun fiyatlı en iyi fiyat/performans telefonları 6 ay önce eklendi

6️⃣ Xiaomi Redmi Note 10S Tam Boyutta Gör Redmi Note 10S, bütçe dostu telefon arayanlar için Xiaomi’nin en iyi telefon modellerinden biri. Xiaomi Redmi Note 10S, kullanıcılar tarafından tam bir fiyat performans canavarı olarak değerlendiriliyor. Hızlı şarjı desteklemesiyle şarj süresinde üzmeyecek, pili de oldukça uzun giden bir telefon. Ekranı da kaliteli ve ekran koruyucu takılı olarak geliyor. İster kendinize ister bir büyüğünüze uygun fiyatlı telefon arıyorsanız, Xiaomi Note 10S modelini değerlendirmelisiniz. Xiaomi Redmi Note 10S özellikleri Ekran: 6.43 inç, 1080x2400, 1100 nit, AMOLED

İşlemci: MediaTek Helio G95

Bellek: 4GB, 6GB, 8GB RAM

Depolama: 64GB, 128GB

Arka kamera: 64MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (makro) + 2MP (derinlik)

Ön kamera: 13MP

Batarya: 5000 mAh

İşletim sistemi: Android 11, MIUI 14

Boyut ve ağırlık: 160.5 x 74.5 x 8.3 mm, 178.8 g

7️⃣ Xiaomi Mi Note 10 Lite Tam Boyutta Gör Uygun fiyatlı Xiaomi telefon önerisi isteyenlere tavsiye edeceğimiz bir model de; Xiaomi Mi Note 10 Lite. Zamanının en iyi fiyat performans telefonu olan giriş seviye bir model Mi Note 10 Lite, hala kullanıcıların favorilerinden. Gece çekimleri orta-üst seviye telefonlar kadar başarılı olmasa da kamerası genel olarak iyi. Oyun çok fazla oynamıyorsanız, WhatsApp, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarını yoğun kullanıyorsanız, batarya performansı da üzmeyecektir. Xiaomi Mi Note 10 Lite özellikleri Ekran: 6.47 inç, 1080x2340, 430 nit, AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730G

Bellek: 6GB, 8GB RAM

Depolama: 64GB, 128GB

Arka kamera: 64MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (makro) + 5MP (derinlik)

Ön kamera: 16MP

Batarya: 5260 mAh

İşletim sistemi: Android 10, MIUI 12.5

Boyut ve ağırlık: 157.8 x 74.2 x 9.7 mm, 204 g

8️⃣ Xiaomi 14T Pro Tam Boyutta Gör Xiaomi 14T Pro, Xiaomi’nin en iyi üst seviye telefonları arasında. Gece çekimleri çok beğenilen kamerası, gelişmiş yapay zeka özellikleri, 144Hz ultra akıcı ekranı, uzun ömürlü ve yükse hızda kablosuz şarjı destekleyen bataryası, en yeni bağlantı teknolojileriyle (WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Kızılötesi Verici) Xiaomi 14T Pro, fiyatına sonuna kadar hak eden harika bir akıllı telefon. Telefon, Xiaomi’nin en güncel işletim sistemi HyperOS ile geliyor. Xiaomi 14T Pro özellikleri Ekran: 6.67 inç, 1220x2712, 144Hz, 4000 nit, AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+

Bellek: 12GB, 16GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB

Arka kamera: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş)

Ön kamera: 32MP

Batarya: 5000 mAh

İşletim sistemi: Android 14, HyperOS

Boyut ve ağırlık: 160.4 x 75.1 x 8.4 mm, 209 g

9️⃣ Xiaomi Poco X6 Pro 5G Tam Boyutta Gör Poco X6 Pro, Xiaomi’nin sattığı uygun fiyatlı, oyun performansıyla da etkileyici akıllı telefon. MediaTek’in Dimensity 8300 Ultra işlemcisinden güç alan telefon, 120Hz AMOLED ekranı, 64MP üçlü kamerası, 67W turbo şarjı destekleyen 5000 mAh bataryasıyla ucuz ve kaliteli telefon arayanlara hitap ediyor. Xiaomi Poco X6 Pro özellikleri Ekran: 6.67 inç, 1220x2712, 120Hz, 1800 nit, AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 8300 Ultra

Bellek: 8GB, 12GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB

Arka kamera: 64MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (makro)

Ön kamera: 16MP

Batarya: 5000 mAh

İşletim sistemi: Android 14, HyperOS

Boyut ve ağırlık: 160.5 x 74.3 x 8.3 mm, 186 g

🔟 Xiaomi 13T Pro Tam Boyutta Gör Xiaomi 13T Pro, iyi kameralı Xiaomi telefonlara bakanlara tavsiyemizdir. Profesyonel kamera sistemi, süper akıcı ekranı, son derece güçlü işlemcisi, IP68 su ve toza dayanıklı göz alıcı tasarımı, 120W HyperCharge özellikli güçlü bataryasıyla Xiaomi 13T Pro modeli özellikle kamerayı yoğun kullanacaklar için değerlendirilmesi gereken telefonlardan. Xiaomi 13T Pro özellikleri Ekran: 6.67 inç, 1220x2712, 144Hz, 2600 nit, AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+

Bellek: 12GB, 16GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB

Arka kamera: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş)

Ön kamera: 20MP

Batarya: 5000 mAh

İşletim sistemi: Android 13, HyperOS

Boyut ve ağırlık: 162.2 x 75.7 x 8.5 mm, 200 g

Xiaomi en iyi telefonlar listesinde, 2025'te hangi telefonu almalıyım? diyenler için kamerası, bataryası en iyi Xiaomi telefon modellerine yer verdik. Xiaomi'nin en iyi telefonu hangisi, popüler modellerden Xiaomi Note 13 Pro ne kadar gibi sıkça merak edilen soruların yanıtını Xiaomi telefon tavsiye listemizde bulabilirsiniz.

En İyi Xiaomi Telefonlar Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 8834

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