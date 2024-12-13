Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi'nin en iyi telefonları (2025)

    Xiaomi'nin orta segment telefonları uygun fiyatlı olmalarıyla oldukça popüler. Peki, hangi telefonu almalı? İşte kamerası ve bataryası en iyi Xiaomi Redmi telefonlar:

    Xiaomi, dünyanın en önemli akıllı telefon üreticilerinden biri. Şirket, ana vatanı Çin’de Apple ve Samsung ile rekabet ederken, küresel pazarda üçüncü büyük oyuncu. Xiaomi, hem ana markası hem de Poco, Redmi, Black Shark alt markaları genelinde çok sayıda telefon üretiyor. Bu, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda Xiaomi telefon olduğu anlamına geliyor ancak aynı zamanda Xiaomi’nin en iyi telefonlarını bulmanın zor olduğu anlamına da geliyor. Xiaomi telefon önerisi isteyenler için kamerası ve bataryasıyla en beğenilen modeller burada.

    Xiaomi en iyi telefonlar sıralaması 👍🏻
    Marka/Model 📱 Fiyat 🏷️
    Xiaomi Redmi Note 12 Pro 13.399 TL
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16.199 TL
    Xiaomi Redmi 13C 8.024 TL
    Xiaomi 14 Ultra 70.099 TL
    Xiaomi 14  57.000 TL
    Xiaomi Redmi Note 10S 10.950 TL
    Xiaomi Mi Note 10 Lite 11.299 TL
    Xiaomi 14T Pro 40.799 TL
    Poco X6 Pro 5G 18.318 TL
    Xiaomi 13T Pro 31.849 TL

    Xiaomi telefon fiyatları ve kullanıcı yorumları göz önüne alındığında, Redmi Note serisi, Xiaomi T serisi ve Poco'lar oldukça popüler. 2025'te satın alınabilecek en iyi Xiaomi Redmi telefon modelleri arasında ise; Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 10S ve Poco X6 uygun fiyatlı, performanslı ve kaliteli olmalarıyla öne çıkıyor.

    1️⃣ Xiaomi Redmi Note 12 Pro

    Xiaomi orta segment en iyi telefon Redmi Note 12 Pro Tam Boyutta Gör
    Redmi Note 12 Pro, Xiaomi’nin en beğenilen fiyat performans telefonlarından biri. Xiaomi Redmi Note 12 Pro, fiyatına göre çok iyi performans göstermesi, hızlı şarjı destekleyen bataryası ve pil ömrüyle kullanıcılar açısından en iyi Xiaomi telefonlar arasında. Özellikle Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256 GB modeli tercih ediliyor.

    Xiaomi Redmi Note 12 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.67 inç, 1080x2400, 120Hz, 900 nit, AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 1080
    • Bellek: 6GB, 8GB, 12GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (makro)
    • Ön kamera: 16MP
    • Batarya: 5000 mAh
    • İşletim sistemi: Android 12, MIUI 13
    • Boyut ve ağırlık: 163 x 76 x 8 mm, 187 g

    2️⃣ Xiaomi Redmi Note 13 Pro

    Xiaomi uygun fiyatlı telefon modeli Redmi Note 13 Pro Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin 20.000 TL altına alınabilecek en iyi telefonlarından biri de; Redmi Note 13 Pro. Uygun fiyatlı Xiaomi Redmi Note 13 Pro modeli, hızı, kamera kalitesi ve pil ömrüyle kullanıcıları etkilemeyi başarıyor. Apple’ın çok daha pahalı iPhone’larında olmayan 120Hz yenileme hızını sunan AMOLED ekranını da unutmamak gerek. Telefonun tasarımı da oldukça şık.

    Xiaomi Redmi Note 13 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.67 inç, 1220x2712, 120Hz, 1800 nit, AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
    • Bellek: 8GB, 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 200MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (makro)
    • Ön kamera: 16MP
    • Batarya: 5100 mAh
    • İşletim sistemi: Android 13, HyperOS
    • Boyut ve ağırlık: 161.2 x 74.2 x 8 mm, 187 g

    3️⃣ Xiaomi Redmi 13C

    Xiaomi ucuz ve kaliteli telefon tavsiyesi Redmi 13C Tam Boyutta Gör
    Redmi 13C, Xiaomi’nin en uygun fiyatlı telefonu. 10.000 TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlardan biri. Bu fiyat bandında ekranı, kamerası, hızı ile memnun edecek az sayıda telefon var; Xiaomi Redmi 13C bunlardan biri. NFC, sizin için büyük bir eksiklik değilse ve ucuz akıllı telefon modellerine bakıyorsanız, Redmi 13C’yi listenize eklemelisiniz.

    Xiaomi Redmi 13C özellikleri

    • Ekran: 6.74 inç, 720x1600, 90Hz, 600 nit, IPS LCD
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6100+
    • Bellek: 4GB, 6GB, 8GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB
    • Arka kamera: 50MP
    • Ön kamera: 5MP
    • Batarya: 5100 mAh
    • İşletim sistemi: Android 13, HyperOS
    • Boyut ve ağırlık: 168 x 78 x 8.1 mm, 192 g

    4️⃣ Xiaomi 14 Ultra

    xiaomi en iyi kameralı telefonu Xiaomi 14 Ultra Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin en iyi kameralı telefonu Xiaomi 14 Ultra modeli. Telefon, markanın Leica ile birlikte tasarladığı efsanevi dörtlü kamera sistemine sahip. Fotoğraf makinesi benzeri tasarıma sahip kamerası, ince ve yüksek mukavemetli alüminyum kasası, parlak ve dayanıklı ekranı, aşınmaya ve kirlenmeye dayanıklı vegan deriden şık arka kapağıyla Xiaomi 14 Ultra, markanın en iyi telefonu.

    Xiaomi 14 Ultra özellikleri

    • Ekran: 6.73 inç, 1440x3200, 120Hz, 3000 nit, LTPO AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 50MP (periskop) + 50MP (ultra geniş)
    • Ön kamera: 32MP
    • Batarya: 5000 mAh
    • İşletim sistemi: Android 14, HyperOS
    • Boyut ve ağırlık: 161.4 x 75.3 x 9.2 mm, 219 g

    5️⃣ Xiaomi 14

    en iyi Xiaomi telefon önerisi Xiaomi 14 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin en iyi telefonları listesinde düz Xiaomi 14 modeline yer vermezsek olmaz. Xiaomi 14, 3000 nit parlaklığa ulaşan göz alıcı ekranı, ultra ince çerçeve tasarımı, yeni nesil Leica optiklerinin kullanıldığı kaliteli kamerası, 31 dakikada %100 şarj olan güçlü bataryası, ultra hızlı işlemcisiyle, 2025’te alınabilecek en iyi akıllı telefonlardan biri.

    Xiaomi 14 özellikleri

    • Ekran: 6.36 inç, 1200x2670, 120Hz, 3000 nit, LTPO OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • Bellek: 8GB, 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 50MP (ultra geniş)
    • Ön kamera: 32MP
    • Batarya: 4610 mAh
    • İşletim sistemi: Android 14, HyperOS 1.1
    • Boyut ve ağırlık: 152.8 x 71.5 x 8.2 mm, 188 g

    6️⃣ Xiaomi Redmi Note 10S

    bütçe dostu en iyi Xiaomi telefon Redmi Note 10S Tam Boyutta Gör
    Redmi Note 10S, bütçe dostu telefon arayanlar için Xiaomi’nin en iyi telefon modellerinden biri. Xiaomi Redmi Note 10S, kullanıcılar tarafından tam bir fiyat performans canavarı olarak değerlendiriliyor. Hızlı şarjı desteklemesiyle şarj süresinde üzmeyecek, pili de oldukça uzun giden bir telefon. Ekranı da kaliteli ve ekran koruyucu takılı olarak geliyor. İster kendinize ister bir büyüğünüze uygun fiyatlı telefon arıyorsanız, Xiaomi Note 10S modelini değerlendirmelisiniz.

    Xiaomi Redmi Note 10S özellikleri

    • Ekran: 6.43 inç, 1080x2400, 1100 nit, AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Helio G95
    • Bellek: 4GB, 6GB, 8GB RAM
    • Depolama: 64GB, 128GB
    • Arka kamera: 64MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (makro) + 2MP (derinlik)
    • Ön kamera: 13MP
    • Batarya: 5000 mAh
    • İşletim sistemi: Android 11, MIUI 14
    • Boyut ve ağırlık: 160.5 x 74.5 x 8.3 mm, 178.8 g

    7️⃣ Xiaomi Mi Note 10 Lite

    Xiaomi telefon önerisi Mi Note 10 Lite Tam Boyutta Gör
    Uygun fiyatlı Xiaomi telefon önerisi isteyenlere tavsiye edeceğimiz bir model de; Xiaomi Mi Note 10 Lite. Zamanının en iyi fiyat performans telefonu olan giriş seviye bir model Mi Note 10 Lite, hala kullanıcıların favorilerinden. Gece çekimleri orta-üst seviye telefonlar kadar başarılı olmasa da kamerası genel olarak iyi. Oyun çok fazla oynamıyorsanız, WhatsApp, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarını yoğun kullanıyorsanız, batarya performansı da üzmeyecektir.

    Xiaomi Mi Note 10 Lite özellikleri

    • Ekran: 6.47 inç, 1080x2340, 430 nit, AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730G
    • Bellek: 6GB, 8GB RAM
    • Depolama: 64GB, 128GB
    • Arka kamera: 64MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (makro) + 5MP (derinlik)
    • Ön kamera: 16MP
    • Batarya: 5260 mAh
    • İşletim sistemi: Android 10, MIUI 12.5
    • Boyut ve ağırlık: 157.8 x 74.2 x 9.7 mm, 204 g

    8️⃣ Xiaomi 14T Pro

    xiaomi en iyi bataryalı telefonu Xiaomi 14T Pro Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 14T Pro, Xiaomi’nin en iyi üst seviye telefonları arasında. Gece çekimleri çok beğenilen kamerası, gelişmiş yapay zeka özellikleri, 144Hz ultra akıcı ekranı, uzun ömürlü ve yükse hızda kablosuz şarjı destekleyen bataryası, en yeni bağlantı teknolojileriyle (WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Kızılötesi Verici) Xiaomi 14T Pro, fiyatına sonuna kadar hak eden harika bir akıllı telefon. Telefon, Xiaomi’nin en güncel işletim sistemi HyperOS ile geliyor.

    Xiaomi 14T Pro özellikleri

    • Ekran: 6.67 inç, 1220x2712, 144Hz, 4000 nit, AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş)
    • Ön kamera: 32MP
    • Batarya: 5000 mAh
    • İşletim sistemi: Android 14, HyperOS
    • Boyut ve ağırlık: 160.4 x 75.1 x 8.4 mm, 209 g

    9️⃣ Xiaomi Poco X6 Pro 5G

    xiaomi poco telefon en iyi model Poco X6 Pro Tam Boyutta Gör
    Poco X6 Pro, Xiaomi’nin sattığı uygun fiyatlı, oyun performansıyla da etkileyici akıllı telefon. MediaTek’in Dimensity 8300 Ultra işlemcisinden güç alan telefon, 120Hz AMOLED ekranı, 64MP üçlü kamerası, 67W turbo şarjı destekleyen 5000 mAh bataryasıyla ucuz ve kaliteli telefon arayanlara hitap ediyor.

    Xiaomi Poco X6 Pro özellikleri

    • Ekran: 6.67 inç, 1220x2712, 120Hz, 1800 nit, AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 8300 Ultra
    • Bellek: 8GB, 12GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 64MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (makro)
    • Ön kamera: 16MP
    • Batarya: 5000 mAh
    • İşletim sistemi: Android 14, HyperOS
    • Boyut ve ağırlık: 160.5 x 74.3 x 8.3 mm, 186 g

    🔟 Xiaomi 13T Pro

    Xiaomi telefon tavsiye model Xiaomi 13T Pro Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 13T Pro, iyi kameralı Xiaomi telefonlara bakanlara tavsiyemizdir. Profesyonel kamera sistemi, süper akıcı ekranı, son derece güçlü işlemcisi, IP68 su ve toza dayanıklı göz alıcı tasarımı, 120W HyperCharge özellikli güçlü bataryasıyla Xiaomi 13T Pro modeli özellikle kamerayı yoğun kullanacaklar için değerlendirilmesi gereken telefonlardan.

    Xiaomi 13T Pro özellikleri

    • Ekran: 6.67 inç, 1220x2712, 144Hz, 2600 nit, AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş)
    • Ön kamera: 20MP
    • Batarya: 5000 mAh
    • İşletim sistemi: Android 13, HyperOS
    • Boyut ve ağırlık: 162.2 x 75.7 x 8.5 mm, 200 g

    Xiaomi en iyi telefonlar listesinde, 2025'te hangi telefonu almalıyım? diyenler için kamerası, bataryası en iyi Xiaomi telefon modellerine yer verdik. Xiaomi'nin en iyi telefonu hangisi, popüler modellerden Xiaomi Note 13 Pro ne kadar gibi sıkça merak edilen soruların yanıtını Xiaomi telefon tavsiye listemizde bulabilirsiniz.

    En İyi Xiaomi Telefonlar Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 8834

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'nın robotu uzaktan basket atma rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vermicem vermicem diyen kadın kim kuduz aşısından sonra alkol evde büyük örümcek eski doğum belgesi nasıl alınır vodafone 10 gb hediye tobi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold5
    Samsung Galaxy Z Fold5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI THIN 15 B12VE-1625XTR
    MSI THIN 15 B12VE-1625XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız