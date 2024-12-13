Xiaomi'nin en iyi telefonları (2025)

- Xiaomi en iyi telefonlar sıralaması 👍🏻
- 1️⃣ Xiaomi Redmi Note 12 Pro
- 2️⃣ Xiaomi Redmi Note 13 Pro
- 3️⃣ Xiaomi Redmi 13C
- 4️⃣ Xiaomi 14 Ultra
- 5️⃣ Xiaomi 14
- 6️⃣ Xiaomi Redmi Note 10S
- 7️⃣ Xiaomi Mi Note 10 Lite
- 8️⃣ Xiaomi 14T Pro
- 9️⃣ Xiaomi Poco X6 Pro 5G
- 🔟 Xiaomi 13T Pro
- Yorumlar
Xiaomi, dünyanın en önemli akıllı telefon üreticilerinden biri. Şirket, ana vatanı Çin’de Apple ve Samsung ile rekabet ederken, küresel pazarda üçüncü büyük oyuncu. Xiaomi, hem ana markası hem de Poco, Redmi, Black Shark alt markaları genelinde çok sayıda telefon üretiyor. Bu, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda Xiaomi telefon olduğu anlamına geliyor ancak aynı zamanda Xiaomi’nin en iyi telefonlarını bulmanın zor olduğu anlamına da geliyor. Xiaomi telefon önerisi isteyenler için kamerası ve bataryasıyla en beğenilen modeller burada.
|Marka/Model 📱
|Fiyat 🏷️
|Xiaomi Redmi Note 12 Pro
|13.399 TL
|Xiaomi Redmi Note 13 Pro
|16.199 TL
|Xiaomi Redmi 13C
|8.024 TL
|Xiaomi 14 Ultra
|70.099 TL
|Xiaomi 14
|57.000 TL
|Xiaomi Redmi Note 10S
|10.950 TL
|Xiaomi Mi Note 10 Lite
|11.299 TL
|Xiaomi 14T Pro
|40.799 TL
|Poco X6 Pro 5G
|18.318 TL
|Xiaomi 13T Pro
|31.849 TL
Xiaomi telefon fiyatları ve kullanıcı yorumları göz önüne alındığında, Redmi Note serisi, Xiaomi T serisi ve Poco'lar oldukça popüler. 2025'te satın alınabilecek en iyi Xiaomi Redmi telefon modelleri arasında ise; Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 10S ve Poco X6 uygun fiyatlı, performanslı ve kaliteli olmalarıyla öne çıkıyor.
1️⃣ Xiaomi Redmi Note 12 Pro
Xiaomi Redmi Note 12 Pro özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, 1080x2400, 120Hz, 900 nit, AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 1080
- Bellek: 6GB, 8GB, 12GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (makro)
- Ön kamera: 16MP
- Batarya: 5000 mAh
- İşletim sistemi: Android 12, MIUI 13
- Boyut ve ağırlık: 163 x 76 x 8 mm, 187 g
2️⃣ Xiaomi Redmi Note 13 Pro
Xiaomi Redmi Note 13 Pro özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, 1220x2712, 120Hz, 1800 nit, AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
- Bellek: 8GB, 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
- Arka kamera: 200MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (makro)
- Ön kamera: 16MP
- Batarya: 5100 mAh
- İşletim sistemi: Android 13, HyperOS
- Boyut ve ağırlık: 161.2 x 74.2 x 8 mm, 187 g
3️⃣ Xiaomi Redmi 13C
Xiaomi Redmi 13C özellikleri
- Ekran: 6.74 inç, 720x1600, 90Hz, 600 nit, IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6100+
- Bellek: 4GB, 6GB, 8GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB
- Arka kamera: 50MP
- Ön kamera: 5MP
- Batarya: 5100 mAh
- İşletim sistemi: Android 13, HyperOS
- Boyut ve ağırlık: 168 x 78 x 8.1 mm, 192 g
4️⃣ Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14 Ultra özellikleri
- Ekran: 6.73 inç, 1440x3200, 120Hz, 3000 nit, LTPO AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 50MP (periskop) + 50MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 32MP
- Batarya: 5000 mAh
- İşletim sistemi: Android 14, HyperOS
- Boyut ve ağırlık: 161.4 x 75.3 x 9.2 mm, 219 g
5️⃣ Xiaomi 14
Xiaomi 14 özellikleri
- Ekran: 6.36 inç, 1200x2670, 120Hz, 3000 nit, LTPO OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 8GB, 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 50MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 32MP
- Batarya: 4610 mAh
- İşletim sistemi: Android 14, HyperOS 1.1
- Boyut ve ağırlık: 152.8 x 71.5 x 8.2 mm, 188 g
6️⃣ Xiaomi Redmi Note 10S
Xiaomi Redmi Note 10S özellikleri
- Ekran: 6.43 inç, 1080x2400, 1100 nit, AMOLED
- İşlemci: MediaTek Helio G95
- Bellek: 4GB, 6GB, 8GB RAM
- Depolama: 64GB, 128GB
- Arka kamera: 64MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (makro) + 2MP (derinlik)
- Ön kamera: 13MP
- Batarya: 5000 mAh
- İşletim sistemi: Android 11, MIUI 14
- Boyut ve ağırlık: 160.5 x 74.5 x 8.3 mm, 178.8 g
7️⃣ Xiaomi Mi Note 10 Lite
Xiaomi Mi Note 10 Lite özellikleri
- Ekran: 6.47 inç, 1080x2340, 430 nit, AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730G
- Bellek: 6GB, 8GB RAM
- Depolama: 64GB, 128GB
- Arka kamera: 64MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (makro) + 5MP (derinlik)
- Ön kamera: 16MP
- Batarya: 5260 mAh
- İşletim sistemi: Android 10, MIUI 12.5
- Boyut ve ağırlık: 157.8 x 74.2 x 9.7 mm, 204 g
8️⃣ Xiaomi 14T Pro
Xiaomi 14T Pro özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, 1220x2712, 144Hz, 4000 nit, AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 32MP
- Batarya: 5000 mAh
- İşletim sistemi: Android 14, HyperOS
- Boyut ve ağırlık: 160.4 x 75.1 x 8.4 mm, 209 g
9️⃣ Xiaomi Poco X6 Pro 5G
Xiaomi Poco X6 Pro özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, 1220x2712, 120Hz, 1800 nit, AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8300 Ultra
- Bellek: 8GB, 12GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB
- Arka kamera: 64MP (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (makro)
- Ön kamera: 16MP
- Batarya: 5000 mAh
- İşletim sistemi: Android 14, HyperOS
- Boyut ve ağırlık: 160.5 x 74.3 x 8.3 mm, 186 g
🔟 Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T Pro özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, 1220x2712, 144Hz, 2600 nit, AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 20MP
- Batarya: 5000 mAh
- İşletim sistemi: Android 13, HyperOS
- Boyut ve ağırlık: 162.2 x 75.7 x 8.5 mm, 200 g
Xiaomi en iyi telefonlar listesinde, 2025'te hangi telefonu almalıyım? diyenler için kamerası, bataryası en iyi Xiaomi telefon modellerine yer verdik. Xiaomi'nin en iyi telefonu hangisi, popüler modellerden Xiaomi Note 13 Pro ne kadar gibi sıkça merak edilen soruların yanıtını Xiaomi telefon tavsiye listemizde bulabilirsiniz.
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