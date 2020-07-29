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    Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı! İşte yasanın tüm detayları

    TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda sosyal medyaya düzenlemeler getiren kanun teklifi kabul edildi. Sosyal medya düzenlemesinin tüm detayları haberimizde.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    sosyal ...
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    Yusuf Akbaş
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    Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı! İşte yasanın tüm detayları
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    Sosyal medyaya yönelik yeni düzenlemeler getiren ve bugüne kadar sosyal medyaya yönelik en büyük değişiklikleri içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin yasalaşmasıyla birlikte çok yakında hayatımıza girecek sosyal medya yasasının tüm detayları da ortaya çıktı. Yasa 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girecek.

    Sosyal medya yasası hangi platformları ilgilendiriyor?

    Yasaya tabi olan platformlar “Sosyal Ağ Sağlayıcı” olarak tanımlanıyor. Bu kapsamda internet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek ve tüzel kişiler, sosyal ağ sağlayıcı olarak tanımlanıyor. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Linkedin, Forum DonanımHaber, Ekşisözlük gibi platformlar bu tanıma giriyor. Netflix, WhatsApp, BiP, haber siteleri gibi platformlar yasa kapsamının dışında kalıyor.

    Sosyal medya yasası ile neler değişecek?

    İdari para cezaları, muhatabın yurt dışında bulunması halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından doğrudan doğruya muhataba, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçlarıyla da bildirilebilecek.

    Bu bildirim, Tebligat Kanunu'na göre yapılan tebligat hükmünde olacak. Bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebligat yapılmış sayılacak.

    Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak. Bu kapsamda yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında, 10 bin liradan 100 bin liraya kadar verilebilen idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak.

    Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı! İşte yasanın tüm detayları
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    Düzenlemeyle, suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanarak, aynı internet sitesinde yer alan ve suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenceli hale getirilecek.

    İçeriğin çıkarılması kararları, erişim sağlayıcılar tarafından değil içerik ve yer sağlayıcılarca yerine getirilebileceği için bu kararlar, içerik ve yer sağlayıcılarına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenecek.

    Kişilik haklarının ihlali durumunda arama motorundaki sonuçlar kaldırılacak

    Kişilik haklarının ihlal edilmesi halinde İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, erişimin engellenmesi kararı verilmesini düzenleyen hükmü yönünden de içeriğin çıkarılması kararı verilebilecek.

    Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının gereği en geç 4 saat içinde ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilecek.

    İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talep etmesi durumunda hakim tarafından, başvuranın adının, ihlale konu internet adresleriyle ilişkilendirilmemesine karar verilebilecek. Kararda, Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından hangi arama motorlarına bildirim yapılacağı da yer alacak.

    Böylece arama motorları tarafından başvurucunun adı ile ihlale konu içeriğin ilişkilendirilmemesi sağlanarak kişilik haklarının daha etkin korunması sağlanacak.

    1 Ekim 2020'de yürürlüğe girecek

    Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek. Bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilecek.

    Sosyal ağ sağlayıcı bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini BTK'ya bildirecek. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olması zorunlu olacak. Verilen önergenin kabul edilmesiyle, bu maddenin ve bağlı düzenlemelerin yürürlük tarihi 1 Ekim 2020 tarihinde olarak değiştirildi.

    40 milyon TL para cezası + yüzde 90'a kadar trafik daraltılması + Reklam yasağı

    Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, BTK tarafından bildirimde bulunulacak. Bildirimden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcıya, BTK Başkanı tarafından 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

    Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30 milyon lira daha idari para cezası verilecek.

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    İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı tarafından Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak. Bu kapsamda yeni sözleşme kurulamayacak ve buna ilişkin para transferi yapılamayacak.

    Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

    Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

    Hakim ikinci başvuru üzerine vereceği kararında, yüzde 50'den düşük olmamak kaydıyla, sunulan hizmetin niteliğini de dikkate alarak daha düşük bir oran belirleyebilecek. Bu kararlara karşı BTK Başkanınca itiraz yoluna gidilebilecek.

    Ayrıca Bkz. "Kamu çalışanlarının WhatsApp ve Telegram kullanması yasaklandı"

    Hakim tarafından verilen kararlar erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere BTK'ye gönderilecek. Kararların gereği, bildirimden itibaren derhal ve en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilecek.

    Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi halinde, verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve hakim kararları kendiliğinden hükümsüz kalacak.

    İnternet trafiği bant genişliğine yapılan müdahalenin sona erdirilmesi için erişim sağlayıcılara BTK tarafından bildirim yapılacak.

    6 aylık raporlar hazırlanacak

    Sosyal ağ sağlayıcı, "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" ile "özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi"ni gerektirecek içeriklere yönelik kişiler tarafından yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermekle yükümlü olacak. Olumsuz cevaplar gerekçeli olarak verilecek.

    Sosyal ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararlarını uygulayacak. Ayrıca "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" ile "özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi" başvurularına ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe raporları 6 aylık dönemlerle BTK'ye bildirecek.

    Sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.

    Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı! İşte yasanın tüm detayları
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    BTK Başkanı tarafından, sosyal ağ sağlayıcıya "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" ile "özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi" başvurusuna 48 saat içinde cevap vermemesi halinde 5 milyon lira, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararlarını uygulamaması halinde ise 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

    Sosyal ağ sağlayıcılar hakkında "erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi" ile "gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi" kapsamında verilecek idari para cezaları 1 milyon lira, "erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi" ile "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" kapsamında verilecek adli para cezaları ise 50 bin gün olarak verilecek. Söz konusu idari para cezasını gerektiren ihlallerin 1 yıl içinde her bir tekrarında cezalar bir kat artırılarak uygulanacak.

    IP adresi, port bilgisi ve internet abonesinin kimlik bilgileri istenecek

    Hukuka aykırılığı hakim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu olacak. Bu hukuki sorumluluğun işletilmesi için içerik sağlayıcının sorumluluğuna gidilmesi veya içerik sağlayıcıya dava açılması şartı aranmayacak.

    Bu düzenlemenin uygulanmasında sosyal ağ sağlayıcının yükümlülükleri, içerik veya yer sağlayıcısı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak.

    Sosyal ağ sağlayıcılar, "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" ile "özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi" başvurusuna 48 saat içinde cevap verilmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için 3 ay içinde gerekli çalışmaları tamamlayacak.

    Sosyal ağ sağlayıcılar ayrıca "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" ile "özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi" başvurusu uyarınca hazırlayacakları ilk raporlarını, 2021 yılının Haziran ayında BTK'ye bildirecek ve internet sitesinde yayınlayacak. Taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini içeren "trafik bilgisi" tanımına "port bilgisi" de eklendi.

    Yasa 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girecek.



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    Redeemertr (aktroll tokatlayan bankamatikçi tokatlayan) 1 sa. en beğenilen
    Katillerin tecavüzcülerin afla çıkarıldığı bir yerde böyle yasalar çıkarmak da çok faydalıymış
    Yanıtla +26
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 sa.
    Geç oldu ama iyi oldu. İnsan gibi kendisini ifade edebilenler için sorun yok. Ama bu platformları hakaret, aşağılama, itibar suikasti, terör propagandası vs için lağım çukuruna çevirenler artık biraz düşünecek. Ve başka ülkelerde temsilci bulundurup iş buraya gelince bulundurmayan bu platformlar yine bulundurmam, muhatap almam derlerse canları cehenneme.
    Geç oldu ama iyi oldu. İnsan gibi kendisini ifade edebilenler için sorun yok. Ama bu platformları hakaret, aşağılama, itibar suikasti, terör propagandası vs içi...
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    1 Yanıt Yanıtla +22
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    Analizcizeuss (Ceyhun Hun) 1 sa. yeni yorumcu
    Biri beni gözetliyora döndü iş
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    ersinakyuz (ersin akyuz) 23 sn.
    işin ilginci sansür yasasına karsi çıkanlar gerçek hesaplarla, yasağı savunan aktroller de buradakilerde görecebileceğiniz gibi nicknameler ile karşımıza çıkıyor. Aslında bir yönden güzel olacak belediye ve devlet bütçesinden geçinen (milyonların hakkını yiyen) aktroller işsiz kalacak. 😉
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 4 dk.
    IP adresi, port bilgisi ve internet abonesinin kimlik bilgileri istenecekBunu zaten yasadan öncede erişiyorlardı. Bıraya yazdıgım yorum yuzunden polis çağırmıştı benı, ip adresim her şeyimi vermişler evime kadar gelmişlerdi.
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    mokoko_TR 10 dk.
    ağlayanların hepsi orda burda insanlara hakaret küfür edenler en akıllısı cümle aralardında hakaret küfür ediyor..namuslu sayğılı bir vatandaşın gocunacağı hiç birşey yoktur...10 sene önce forumlarda youtube face vs..yerlerde insalar birbirine anaavrat küfürü çok rahat ederdi nasıl adam oldu herkes mum edeceksin bu azgın azınlığı
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    CleanCoders (Fatih ) 14 dk.
    yasayı çıkaranların ellerine sağlık, sosyal medyada benim inançlarıma küfür eden densizler, şimdi gelin yüzüme küfür edin cesaretiniz varsa
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    The Seven Deadly Sins 15 dk.
    çok doğru bir karar herkes yerli ve milli kullanmalı , yabancı sosyal medyalar türkiyede 0 vergi verıyorlar , benim gözümde çok geç bile kalındı
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    jubeii 15 dk.
    primatttan evrilme mhp ve destekçileri VPN lerinde yasaklanması konusunda basın demeci verdiler. bu çadırdan çıkmamış memlekette daha ne kadar geri gidicez bilmiyorum.
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    arslan0058 (- -) 17 dk.
    İnsanlarin gercekleri konusabildigi tek yer sosyal medya kaldi, sokakta bile rahatca konusamiyorsun. Simdi elimizdeki son ozgur yeri alacaklar. Koşar adım kuzey koreye dogru ilerliyoruz.
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    mokoko_TR 14 dk. arslan0058
    soklarda inanların arasında söyleyemedigini cesaret edemedigini anonim hesaplarla söylemek mertlik delikanlılıkmı oluyor, yoksa kahbelik mi oluyor ?
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    Silopili.7300 (on ) 18 dk. yeni yorumcu
    Yakında telefonları toplarlarsa hiç şaşırmam
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    IamNotAHeRo (Max Payne) 21 dk.
    Ya bu işler ne!
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    ImPerspektif (hakan yılmaz) 20 dk.
    Şaka maka hayatlarımız fena şekilde kısıtlanmaya başlandı.Dolar/euro/altın almış başını gitmiş.İnsanlar işsizlikten kırılıyor, hala corona ile mücadele var.Esnaf zaten bitmiş, devlet milyar dolarlık şirketleri kolluyor sadece.Kadın cinayetleri almış başını gidiyor.Geçim sıkıntısı inanılmaz derecede. İnsanlar borç batağından çıkmak yerine iyice batakta.AMA ÜLKENİN TEK DERDİ SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ.Koca TBMM, muhalefet, iktidar derdiniz hep aman bize bir şey olmasın, halk zaten avanak bol bol hayatlarını kısıtlar yolumuza bakarız.Sosyal medya düzenlemesi asla usulüne uygun olmayacak emin olun. En ufak eleştiride başınız belada. İyice Afganistan, Irak filan olduk.
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    34 kişi, toplam 35 yorum yazdı.

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