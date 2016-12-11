İşimiz E-Spor 2. Bölüm

İşimiz E-spor'un ilk bölümü çıktı.Haberlerden satır başları:
- SK Telecom T1 çok gergin geçen beş oyun finalinden sonra üçüncü kez League of Legends dünya şampiyonu olmayı başardı!
- ESL Turkiye’den canlı yayınlanan IEM Challenger serisinde 30 Ekim günü sahneden yenilgisiz ayrılan Dark Passage, IEM Gyongi’ye bileti kaptı!
- Cloud9 nine Pazar günü büyük finalde SK Gaming’i mağlup ederek ESL Pro Lig 4.Sezonunu kazanan takım oldu.
- Dota 2’de bir dünya rekoru daha kırıldı.
- Taiwan Excellence Gaming Cup - Hearthstone turnuvasında final öncesi son haftaya girildi!
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