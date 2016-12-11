İşimiz E-Spor 6. Bölüm

İşimiz E-spor'un 6. bölümü çıktı.
Haberlerden satır başları:
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Haberlerden satır başları:
- League of Legends’ın en yeni şampiyonu Camille duyuruldu
- NA Beat Invitational şampiyonu Wings Gaming oldu
- Fnatic yeni sezonda League of Legends kadrosunu büyütmek istiyor
- iBUYPOWER Masters 2016 Şampiyonu Immortals oldu
- Ninjas in Pyjamas Intel Extreme Masters Oakland CS:GO Şampiyonu!
Haberlerin detayları için videomuzu izleyebilirsiniz.
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