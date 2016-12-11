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İşimiz E-Spor 3. Bölüm

Şu hayatta işi gücü oyun olmuş herkese duyurulur! İşimiz E-spor ile oyun dünyasındaki en son haberleri takip edebilirsiniz! Taiwan Excellence'ın sunduğu İşimiz E-spor'un 3. bölümü sizlerle
2 yıl
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İşimiz E-spor'un 3. bölümü çıktı.
Haberlerden satır başları:
  1. SK Telecom T1 çok gergin geçen beş oyun finalinden sonra üçüncü kez League of Legends dünya şampiyonu olmayı başardı!ESL Turkiye’den canlı yayınlanan IEM Challenger serisinde 30 Ekim günü sahneden yenilgisiz ayrılan Dark Passage, IEM Gyongi’ye bileti kaptı!
  2. Cloud9 nine  Pazar günü büyük finalde SK Gaming’i mağlup ederek ESL Pro Lig 4.Sezonunu kazanan takım oldu.
  3. Dota 2’de bir dünya rekoru daha kırıldı. 
  4. Taiwan Excellence Gaming Cup - Hearthstone turnuvasında final öncesi son haftaya girildi! 
Haberlerin detayları için videomuzu izleyebilirsiniz.

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